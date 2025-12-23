Pháo phản lực Hàn Quốc được triển khai chỉ cách St Petersburg 140 km: Estonia đặt đơn hàng mới

Estonia ký hợp đồng mua hệ thống pháo phản lực Chunmoo của Hàn Quốc, bổ sung năng lực tấn công tầm xa 300–500 km, trong bối cảnh nhiều trung tâm kinh tế của Nga, bao gồm St. Petersburg, nằm trong tầm bắn.

Bộ Quốc phòng Estonia đã ký thỏa thuận với tập đoàn quốc phòng Hàn Quốc Hanwha Aerospace để mua các hệ thống pháo phản lực Chunmoo, mở rộng từ các đơn đặt hàng trước đó gồm 6 bệ phóng Chunmoo.

Phát biểu về thương vụ này, ông Hanno Pevkur, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, cho biết: “Chúng tôi đã có năng lực tấn công tầm xa với HIMARS, nhưng việc xây dựng thêm một hệ thống bổ trợ thứ hai là cực kỳ cần thiết… Chunmoo hiện có tầm bắn lên tới 300 km và đang được phát triển để vươn tới 500 km”.

Là một quốc gia hậu Xô Viết có đường biên giới dài 294 km với Nga, Estonia nằm rất gần St. Petersburg, thành phố đông dân nhất của Nga. Khoảng cách từ biên giới Estonia – Nga đến St. Petersburg chỉ khoảng 140 km, đồng nghĩa với việc các hệ thống pháo phản lực triển khai tại Estonia có thể tiến hành các đòn tấn công chiến lược, ngay cả khi sử dụng các loại đạn cỡ nòng nhỏ, chi phí thấp hơn.

Phương tiện phóng thuộc hệ thống phóng tên lửa đa nòng Chunmoo. Ảnh: MW.

Hệ thống Chunmoo có khả năng tích hợp nhiều loại đạn, bao gồm rocket cỡ 131 mm, 230 mm, 239 mm và 400 mm, cũng như tên lửa đạn đạo 600 mm. Chunmoo sở hữu nhiều ưu thế so với các hệ thống phương Tây cạnh tranh, khiến nó ngày càng được nhiều quốc gia châu Âu lựa chọn trang bị.

So sánh Chunmoo với hệ thống HIMARS của Mỹ – vốn đã có trong biên chế Estonia – ông Billy Boo Hwan Lee, Giám đốc mảng đạn dẫn đường chính xác của Hanwha, nhận định: “HIMARS chỉ có một pod rocket, trong khi chúng tôi sử dụng hai. Điều đó đồng nghĩa với năng lực gấp đôi. Ví dụ, bên trái có thể bắn rocket tầm 80 km, còn bên phải là rocket tầm 290 km. Hệ thống của chúng tôi mang tính đa nhiệm, cho phép năng lực tác chiến lớn hơn”.

Hệ thống pháo phản lực HIMARS. Ảnh: MW.

Meelis Laanemets, chỉ huy đơn vị hỏa lực yểm trợ của một sư đoàn Lục quân Estonia, cho biết Chunmoo có hỏa lực vượt trội đáng kể, dù HIMARS “nhẹ hơn nhiều và có tính cơ động chiến lược rất cao”. Ông cũng nhấn mạnh việc huấn luyện vận hành hai hệ thống này về cơ bản khá tương đồng, và các đơn vị pháo phản lực Estonia được kỳ vọng sẽ làm chủ cả hai loại.

Liên quan đến việc ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc đáp ứng làn sóng nhu cầu tăng vọt từ châu Âu, ông Lee cho biết: “Chúng tôi buộc phải thay đổi và tái tổ chức dây chuyền sản xuất để tăng gấp đôi công suất, nhằm đảm bảo giao hàng đúng hạn. Riêng với Ba Lan, chúng tôi đã bàn giao hơn 1.000 rocket chỉ trong một năm”.

Cuối tháng 11, Bộ Quốc phòng Na Uy đã loại hệ thống pháo phản lực EuroPULS của Đức khỏi gói thầu Hệ thống Hỏa lực Chính xác Tầm xa, khiến HIMARS và Chunmoo trở thành hai ứng viên cuối cùng, bất chấp nỗ lực vận động mạnh mẽ từ phía Đức. Chunmoo được cho là đang chiếm ưu thế và sẽ bổ trợ cho việc Na Uy tái trang bị pháo tự hành K9 155 mm.

Pháo tự hành K9 của Quân đội Estonia. Ảnh: MW.

Ba Lan hiện là khách hàng nước ngoài lớn nhất của Chunmoo. Năm 2022, Warsaw đã ký thỏa thuận khung trị giá 6 tỷ USD để mua 288 bệ phóng. Pháo phản lực đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc xung đột Nga – Ukraine, khi khả năng cấu hình để phóng tên lửa đạn đạo giúp các hệ thống này thực hiện các đòn đánh chiến lược, phá hủy cơ sở hạ tầng trọng yếu sâu trong hậu phương đối phương.

Vị trí chiến lược của Estonia khiến việc triển khai pháo phản lực tại quốc gia này mang ý nghĩa đặc biệt nhạy cảm đối với Nga, bởi nhiều trung tâm kinh tế lớn của nước này nằm trong tầm bắn tiềm tàng.

Các thương vụ mua sắm của Estonia phản ánh xu hướng rộng lớn hơn tại các quốc gia châu Âu tuyến đầu, ngày càng ưu tiên vũ khí Hàn Quốc. Cuối tháng 11, Lục quân Estonia đã tiếp nhận thêm một lô pháo tự hành K9 mới, loại vũ khí cũng được Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy, Phần Lan và Romania đặt mua. Thụy Điển được cho là cũng sắp nối gót trong việc mua K9.

Trong bối cảnh những hạn chế và kém hiệu quả kéo dài của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu từng làm suy giảm sức ép đối với quân đội Nga, làn sóng mua sắm quy mô lớn vũ khí Hàn Quốc của các nước châu Âu đang trở thành một yếu tố thay đổi cuộc chơi, giúp các thành viên NATO ở tuyến đầu được trang bị ở tiêu chuẩn cao hơn, với chi phí hiệu quả hơn nhiều.

