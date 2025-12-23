Nga tuyên bố ủng hộ Venezuela giữa lúc Mỹ triển khai tàu chiến phong tỏa Caribe

Nga tái khẳng định ủng hộ Venezuela khi Mỹ điều tàu hải quân phong tỏa Caribe, thu giữ tàu dầu và gia tăng sức ép quân sự, làm dấy lên lo ngại bất ổn khu vực.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Bộ Ngoại giao Nga tái khẳng định ủng hộ Venezuela trong bối cảnh Mỹ tăng cường phong tỏa quân sự tại biển Caribe từ tháng 9, cáo buộc Venezuela buôn ma túy. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil, bày tỏ quan ngại về hành động leo thang của Mỹ, đe dọa an ninh hàng hải quốc tế. Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang "chủ động truy đuổi" tàu chở dầu liên quan đến Venezuela và đã thu giữ hai tàu chở dầu trong hai tuần gần đây tại vùng biển quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công trên bộ "trong thời gian khá gần", còn Venezuela gọi việc Mỹ thu giữ tàu là "hành vi cướp biển" và cáo buộc Mỹ muốn dựng "chính phủ bù nhìn". Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ đoàn kết với Venezuela, ủng hộ chính phủ Tổng thống Nicolás Maduro bảo vệ chủ quyền, trong khi Trung Quốc phản đối "mọi hành vi đơn phương". Cung cấp bởi

Nga tái khẳng định sự ủng hộ và đoàn kết hoàn toàn với Venezuela trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với một cuộc phong tỏa quân sự của Mỹ tại khu vực biển Caribe, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Theo Moscow, Washington đã triển khai nhiều tàu hải quân tới khu vực kể từ tháng 9, tiến hành tấn công các tàu thuyền mà Mỹ cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn ma túy có sự hậu thuẫn của chính phủ Venezuela, đồng thời phong tỏa các tàu chở dầu ra vào quốc gia này. Caracas liên tục bác bỏ các cáo buộc của Washington, cho rằng Mỹ đang âm mưu thay đổi chế độ nhằm giành quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Venezuela.

Hôm đầu tuần, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Venezuela Yvan Gil. Trong cuộc trao đổi, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga bày tỏ “mối quan ngại nghiêm trọng trước các hành động ngày càng leo thang của Washington tại biển Caribe”, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga.

Ông Lavrov cảnh báo rằng việc Mỹ gia tăng hiện diện quân sự có thể “dẫn tới những hệ quả sâu rộng đối với khu vực và tạo ra mối đe dọa đối với an ninh hàng hải quốc tế”.

Cuối tuần qua, một số hãng truyền thông, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, cho biết Lực lượng Tuần duyên Mỹ đang “chủ động truy đuổi” một tàu chở dầu có liên quan đến Venezuela tại vùng biển quốc tế ở Caribe. Trong hai tuần gần đây, lực lượng Mỹ đã thu giữ hai tàu chở dầu.

Kể từ tháng 9, Hải quân Mỹ cũng đã phá hủy nhiều tàu thuyền ngoài khơi Venezuela mà Washington cho rằng đang vận chuyển ma túy. Tổng thống Mỹ ông Donald Trump thậm chí còn đe dọa rằng các cuộc tấn công trên bộ có thể diễn ra “trong thời gian khá gần”.

Venezuela mô tả việc Hải quân Mỹ thu giữ các tàu chở dầu ngoài khơi nước này là một “hành vi cướp biển”, đồng thời cáo buộc Washington tìm cách dựng lên một “chính phủ bù nhìn” tại Caracas.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ “sự đoàn kết với nhân dân Venezuela” và tái khẳng định ủng hộ quyết tâm của chính phủ Tổng thống Nicolás Maduro trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền trước sức ép từ bên ngoài.

Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng ủng hộ Caracas, nhấn mạnh Bắc Kinh phản đối “mọi hành vi đơn phương và bắt nạt”.

Theo RT