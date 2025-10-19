Nga hé lộ bí mật bên trong "chiến thần tàng hình" Su-57, khiến cả F-22 và F-35 phải dè chừng

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga lần đầu công bố cảnh quay khoang vũ khí bên trong của Su-57 – tiêm kích thế hệ thứ 5 vượt trội về khả năng mang tên lửa hành trình, tấn công tầm xa và phòng thủ không gian mạng.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) lần đầu tiên công bố đoạn video cho thấy khoang vũ khí bên trong của tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57, đơn vị tác chiến đầy đủ đầu tiên của dòng chiến đấu cơ này vừa được thành lập vào năm 2024.

Giống như tất cả các máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 khác, Su-57 được thiết kế để mang toàn bộ vũ khí bên trong thân máy bay trong hầu hết các nhiệm vụ, nhằm duy trì khả năng tàng hình và giảm tiết diện radar, từ đó tăng đáng kể khả năng sống sót trước các cuộc tấn công tầm xa ngoài tầm nhìn (BVR).

Đáng chú ý, khoang chứa vũ khí của Su-57 sâu hơn đáng kể so với đối thủ Mỹ là F-22, đồng thời có kích thước tương tự nhưng rộng hơn so với F-35, cho phép mang theo các loại tên lửa đường kính lớn hơn, chẳng hạn tên lửa hành trình. Ngoài khoang chứa trung tâm chính nằm ở phần thân, Su-57 còn có hai khoang phụ ở gốc cánh, chứa tên lửa không đối không tầm nhìn gần.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57. Ảnh: MW.

Su-57 được đánh giá nổi bật hơn so với các chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Mỹ và Trung Quốc, không chỉ vì ít phụ thuộc vào khả năng tàng hình hơn, mà còn vì tập trung mạnh vào triển khai tên lửa hành trình. Đây cũng là chiếc tiêm kích duy nhất trong thế hệ của nó được xác nhận có thể tích hợp tên lửa không-đối-đất tầm xa.

Chiến đấu cơ này đã sử dụng tên lửa hành trình Kh-59MK2 trong chiến sự Ukraine, và có thể từng được triển khai ở Syria nhằm tấn công các mục tiêu phiến quân. Những ưu tiên trong thiết kế phản ánh mục tiêu ban đầu của Su-57: không phải là tiêm kích thâm nhập sâu lãnh thổ địch, mà là máy bay phòng thủ – tấn công tầm xa từ không phận Nga, phối hợp cùng hệ thống phòng không mặt đất.

Tuy nhiên, các báo cáo cho biết Su-57 vẫn đã thực hiện một số phi vụ trong vùng không phận bị kiểm soát mạnh bởi phòng không Ukraine.

Chiến đấu cơ này được cho là có 8 đến 10 giá treo vũ khí bên trong, trong đó 6–8 giá nằm ở khoang trung tâm. Nga đã công bố nhiều loại vũ khí mới được thiết kế để tích hợp lên Su-57, bao gồm bom chùm lượn PBK-500U Drel và tên lửa đạn đạo phóng từ trên không.

Su-57 phóng tên lửa hành trình Kh-59MK2. Ảnh: MW.

Đáng chú ý, hồi đầu tháng 8, Su-57 được báo cáo đã tích hợp thành công tên lửa siêu thanh không-đối-đất, được cho là biến thể của tên lửa hành trình Zircon do Hải quân Nga phát triển.

Trong tương lai, Su-57 sẽ tiếp tục là nền tảng ưu tiên tích hợp các thế hệ vũ khí mới nhất của Nga, nhằm tăng sức hấp dẫn với Bộ Quốc phòng Nga và khách hàng nước ngoài. Song song với đó, phiên bản nâng cấp Su-57M1 – hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện – sẽ được trang bị radar mới, khung thân mở rộng và khả năng tàng hình cải thiện, dự kiến ra mắt sớm trong thời gian tới.

Theo Military Watch