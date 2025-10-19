Nga dội “mưa bom” và hơn 5.000 đợt pháo kích vào Ukraine: Vai trò của Su-34 ngày càng lớn

Nga thực hiện chiến dịch oanh tạc lớn nhất từ trước đến nay vào ngày 17/10, với 109 cuộc không kích, hơn 6.000 UAV tấn công và gần 5.000 đợt pháo kích.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cho hay họ đã phát động chiến dịch oanh tạc lớn nhất từ trước tới nay nhằm vào Ukraine, theo báo cáo của Tổng tham mưu Quân đội Ukraine. Các cuộc tấn công được tiến hành vào ngày 17/10 vừa qua, bao gồm 109 cuộc không kích trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Đợt oanh tạc được triển khai song song với việc phóng 6.024 UAV, cùng với việc gia tăng bắn phá pháo binh, với tổng cộng 4.941 đợt tấn công riêng lẻ nhắm vào các vị trí và hạ tầng quân sự của Ukraine.

Tiêm kích ném bom Su-34 chịu trách nhiệm phần lớn các cuộc oanh tạc, và từ khi chiến sự quy mô lớn bùng nổ vào tháng 2/2022, nó đã trở thành xương sống của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Đây là phiên bản được tăng cường mạnh mẽ từ tiêm kích chiếm ưu thế Su-27, nặng hơn khoảng 50%, có tầm bay dài nhất và khả năng mang vũ khí lớn nhất so với mọi loại tiêm kích trên thế giới.

Chiến đấu cơ Su-34 trong một nhiệm vụ ném bom. Ảnh: MW.

Việc Su-34 có tiếng phản xạ radar giảm gần tương tự tên lửa hành trình, kết hợp với năng lực tác chiến điện tử tiên tiến và độ cơ động cao hơn mang tính tiêm kích nhiều hơn là máy bay ném bom, đã giúp nó có độ sống sót cao bất chấp cường độ hoạt động lớn trên các tuyến đầu. Mức sản xuất loại máy bay này đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu 2022, ước tính khoảng 30 chiếc mỗi năm, và Su-34 đã được mua sắm với số lượng lớn hơn nhiều so với bất kỳ loại tiêm kích hậu Xô viết nào khác.

Quân nhân tiền tuyến thuộc Quân đội Ukraine, khi trao đổi với nhiều cơ quan truyền thông phương Tây, đã than thở về “sức công phá khủng khiếp” của các cuộc tấn công bằng glide bomb (bom lượn), mà Su-34 chủ yếu là phương tiện phóng.

Họ nhấn mạnh rằng những cuộc oanh tạc này, sử dụng bom có lượng thuốc nổ lên tới 500 kg, đang phá hủy các hầm hào ngầm của họ; một binh sĩ so sánh tác động của chúng với “cánh cổng của địa ngục”, và nói rằng Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga “gửi chúng tới từng đôi một, tám quả trong một giờ… Tiếng ồn như một chiếc tiêm kích lao xuống trên bạn”.

Su-34 của Nga thả bom dẫn đường chính xác. Ảnh: MW.

Sự cạn kiệt và kiệt sức của hệ thống phòng không Ukraine đã cho phép Su-34 ngày càng đóng vai trò lớn trong việc yểm trợ hỏa lực dọc các tuyến đầu.

Bình luận về các vụ tấn công bằng bom lượn hồi tháng 5/2023, người phát ngôn Không quân Ukraine, Đại tá Yuri Ignat, cảnh báo: “Những quả bom đó có thể bay khoảng 70 km và chúng có thể nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu, trường mẫu giáo, khu dân cư và các cơ sở giáo dục cùng y tế, và chúng ta không thể đối phó hiệu quả với loại đạn này. Phòng không của chúng ta kém hiệu quả trước chính những quả bom này, nhưng chúng ta nên cố gắng bắn hạ các chiếc Su-34, là phương tiện mang những đầu đạn đó”.

Người phát ngôn còn lưu ý về biến thể dẫn đường mới của bom FAB-500: “Họ đã biến bom FAB-500 thành thứ gì đó tương tự của JDAM phương Tây. Họ gắn cánh và một bộ điều khiển. Quả bom dẫn đường có thể bay khoảng 70 km tới mục tiêu”.

Việc mở rộng đội Su-34, cùng với việc nâng cao tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu, đã được bổ trợ bằng một sự bùng nổ lớn trong sản xuất tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV sử dụng một lần, điều này đã làm tăng áp lực đáng kể lên hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Theo Military Watch