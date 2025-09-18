Nga cảnh báo EU: Tịch thu 170 tỷ euro tài sản đóng băng là “ăn cắp”, đe dọa trả đũa

Nga lên án kế hoạch của EU sử dụng 170 tỷ euro tài sản Nga bị phong tỏa để cho Ukraine vay, gọi đó là “ăn cắp”. Moscow cảnh báo mọi hành động tịch thu sẽ bị đáp trả, trong bối cảnh châu Âu chịu sức ép thay Mỹ tài trợ cho Kiev.

Moscow đã cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm tịch thu số tài sản của Nga đang bị phong tỏa ở phương Tây sẽ đồng nghĩa với “ăn cắp”. Cảnh báo được đưa ra khi Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy kế hoạch sử dụng khoảng 170 tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ các khoản vay tái thiết cho Ukraine, theo Financial Times.

Kể từ sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, phương Tây đã phong tỏa ước tính 300 tỷ USD tài sản của Nga, trong đó khoảng 200 tỷ euro được giữ tại trung tâm thanh toán Euroclear (Brussels). Khoản tiền này đã phát sinh hàng tỷ euro tiền lãi, và các nước phương Tây đang tìm cách sử dụng nguồn lợi tức này để tài trợ cho Kiev.

Ban đầu, G7 đã ủng hộ kế hoạch cho Ukraine vay 50 tỷ USD, được hoàn trả bằng lợi nhuận từ số tài sản bị phong tỏa, trong khi EU cam kết hỗ trợ 21 tỷ USD. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen muốn tiến xa hơn, đề xuất một cơ chế “khoản vay bồi thường” nhằm cấp vốn khẩn cấp cho Kiev.

Theo các nguồn tin, kế hoạch này sẽ huy động số dư tiền mặt từ tài sản Nga bị phong tỏa để phát hành trái phiếu do EU bảo lãnh, sau đó chuyển dần cho Ukraine. Một lựa chọn khác là lập quỹ chuyên biệt để quản lý các khoản vay, qua đó mở đường cho các đối tác ngoài EU tham gia.

Hiện tại, khoảng 170 tỷ euro trong số tài sản bị phong tỏa tại Euroclear đã đáo hạn và tồn tại dưới dạng tiền mặt. Tuy nhiên, nhiều nước thành viên EU, trong đó có Bỉ, Đức và Pháp, phản đối việc động đến phần gốc, lo ngại vi phạm luật pháp và làm suy yếu niềm tin vào đồng euro.

Trong bối cảnh Mỹ giảm dần hỗ trợ cho Kiev, Brussels chịu sức ép phải gánh vác nhiều hơn nhu cầu tài chính của Ukraine. Một bản ghi nhớ của Mỹ gửi tới các nước G7, được Financial Times dẫn lại, đã kêu gọi xem xét “cách tiếp cận sáng tạo” để sử dụng cả phần gốc tài sản Nga nhằm tài trợ cho Ukraine.

Moscow khẳng định, mọi hành động can thiệp vào tài sản của Nga “sẽ không thể không có đáp trả”.

Theo Financial Times