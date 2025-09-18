Estonia đào 40 km hào chống tăng dọc biên giới với Nga, xây 600 boong-ke

Estonia đã bắt đầu xây dựng các công trình phòng thủ quy mô lớn, mặc dù chính quyền thừa nhận hiện tại không có mối đe dọa quân sự trực tiếp.

Theo đài truyền hình ERR đưa tin hôm 17/9, dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Estonia, nước này đã khởi công đào một con hào chống tăng dài nhiều km dọc biên giới với Nga.

Động thái này, được quảng bá là một biện pháp an ninh, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và NATO ngày càng leo thang, đặc biệt sau các cáo buộc gần đây rằng máy bay không người lái Nga xâm nhập vào lãnh thổ Ba Lan. Moscow đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc này, đồng thời nhấn mạnh rằng Warsaw không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh sự liên quan của Nga.

“Đến cuối năm 2027, chúng tôi sẽ hoàn thành hơn 40 km hào chống tăng, cùng gần 600 boong-ke”, trung tá Ainar Afanasjev thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Quốc phòng Estonia được ERR dẫn lời cho biết.

Con hào sẽ được gia cố bằng hàng rào kẽm gai và các khối bê tông hình chóp được gọi là “răng rồng”, được thiết kế để chặn xe bọc thép. Kế hoạch này là một phần trong “vùng phòng thủ Baltic” – khu vực kiên cố trải dài dọc biên giới đất liền giữa Estonia và Nga, rộng khoảng 4.000 km².

Chính quyền Estonia đã bắt đầu lắp đặt cổng sắt và rào chắn tại cửa khẩu biên giới quan trọng ở Narva, đồng thời dự kiến xây thêm nhiều công trình phòng thủ tương tự tại các trạm kiểm soát khác.

Giống như hai quốc gia vùng Baltic láng giềng là Latvia và Lithuania, chính quyền Tallinn đã theo đuổi lập trường ngày càng cứng rắn đối với Nga kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, liên tục coi Moscow là mối đe dọa.

Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này, gọi các động thái của các nước Baltic là “bài Nga”, đồng thời khẳng định Nga không hề có ý định tấn công châu Âu.

Tuy nhiên, NATO và EU vẫn gây áp lực buộc các quốc gia thành viên tăng cường mua sắm vũ khí và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, viện dẫn “mối đe dọa từ Nga”. Estonia đã cam kết sẽ nâng chi tiêu quốc phòng lên ít nhất 5% GDP từ năm 2026, trở thành một trong những nước chi tiêu quân sự nhiều nhất trong khối.

ERR cho biết, mặc dù Bộ Quốc phòng Estonia thừa nhận hiện tại đất nước không đối mặt với nguy cơ quân sự trực tiếp nào, nhưng họ vẫn quyết tâm thúc đẩy chương trình xây dựng phòng thủ quy mô lớn này.

Theo RT