Laptop dùng chip điện thoại - quyết định gây tranh cãi hay lối đi riêng của Apple?

Sự xuất hiện của MacBook Neo với việc trang bị chip A18 Pro vốn dùng trên iPhone đang tạo ra nhiều tranh luận về chiến lược mới của Apple trên thị trường laptop.

Đây là mẫu MacBook rẻ nhất từ trước đến nay của Apple với giá khởi điểm khoảng 599 USD ở thị trường Mỹ và 16,5 triệu đồng tại Việt Nam.

Không chỉ gây chú ý vì mức giá, MacBook Neo còn đánh dấu một bước đi khác thường của Apple khi sử dụng chip vốn dành cho điện thoại thay vì dòng chip M-series quen thuộc. Chính sự kết hợp giữa giá bán thấp, thiết kế cao cấp và kiến trúc phần cứng mới đang khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu MacBook Neo có thực sự trở thành lựa chọn đáng mua trong năm 2026.

MacBook Neo có ngoại hình khá giống với dòng MacBook Air. Ảnh: Apple.

Laptop dùng chip điện thoại

Điểm khác biệt lớn nhất của MacBook Neo nằm ở bộ xử lý. Thay vì trang bị chip dòng M vốn được thiết kế riêng cho máy tính, Apple lại sử dụng chip A18 Pro - bộ xử lý từng xuất hiện trên các mẫu iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

Đây là lần hiếm hoi Apple đưa chip của smartphone trực tiếp lên laptop. Theo thông số công bố, A18 Pro trên MacBook Neo có CPU 6 lõi, GPU 5 lõi và Neural Engine 16 lõi với băng thông bộ nhớ 60 GB mỗi giây.

MacBook Neo "tận dụng" chip A18 Pro từng xuất hiện trên iPhone 16 Pro và 16 Pro Max. Ảnh: Apple.

Trên lý thuyết, quyết định này giúp Apple giảm đáng kể chi phí sản xuất. Chip A-series vốn đã được sản xuất với quy mô rất lớn cho iPhone nên giá thành thấp hơn so với các bộ xử lý thiết kế riêng cho máy tính. Điều này giúp hãng có thể đưa giá MacBook xuống mức phổ thông lần đầu tiên trong lịch sử.

Tuy nhiên, lựa chọn này cũng gây tranh luận. Một số chuyên gia cho rằng chip điện thoại có thể hạn chế khi xử lý các tác vụ nặng như dựng video chuyên nghiệp hay lập trình phức tạp. Ngoài ra, MacBook Neo chỉ đi kèm 8 GB RAM và không hỗ trợ nâng cấp, khiến nhiều người lo ngại về khả năng sử dụng lâu dài.

Dù vậy, kiến trúc Apple Silicon vốn nổi tiếng nhờ khả năng tối ưu chặt chẽ giữa phần cứng và hệ điều hành macOS. Nhờ đó, chip A18 Pro vẫn có thể xử lý khá mượt các tác vụ phổ biến như duyệt web, chỉnh sửa ảnh cơ bản, làm việc văn phòng hoặc dựng video nhẹ.

Nói cách khác, Apple không cố biến MacBook Neo thành một cỗ máy hiệu năng cao. Thay vào đó, hãng hướng tới một chiếc laptop đủ mạnh cho đa số người dùng phổ thông nhưng có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Thiết kế vẫn đậm chất MacBook

Dù được định vị ở phân khúc phổ thông, MacBook Neo vẫn giữ nhiều yếu tố quen thuộc của dòng MacBook. Máy sử dụng khung nhôm nguyên khối, thiết kế mỏng nhẹ và kiểu dáng gần giống MacBook Air.

So với MacBook Air, MacBook Neo có các màu tươi trẻ hơn như xanh, hồng hay vàng. Ảnh: PCMag.

Thiết bị có màn hình Liquid Retina 13 inch với độ phân giải 2408 x 1506, độ sáng 500 nit và hỗ trợ hiển thị một tỷ màu. Trọng lượng máy khoảng 1,2 kg, đủ gọn nhẹ để mang theo khi di chuyển. Apple cũng đưa vào bốn lựa chọn màu sắc gồm hồng nhạt, xanh indigo, bạc và vàng citrus nhằm hướng tới nhóm người dùng trẻ.

Ở bên trong, MacBook Neo được trang bị 8 GB RAM và bộ nhớ SSD 256 GB hoặc 512 GB. Bàn phím Magic Keyboard, trackpad đa điểm và camera FaceTime 1080p vẫn xuất hiện đầy đủ trên thiết bị này.

Máy có hai cổng USB-C và một jack tai nghe 3.5 mm. Tuy nhiên, để giữ mức giá thấp, Apple đã lược bỏ một số tính năng quen thuộc như cổng sạc MagSafe và chuẩn kết nối Thunderbolt.

Để giảm giá thành, MacBook Neo được lược bỏ cổng sạc MagSafe và chuẩn kết nối Thunderbolt. Ảnh: Apple.

Bù lại, MacBook Neo có thiết kế không quạt nên hoạt động gần như hoàn toàn yên tĩnh. Tuy nhiên, khi xử lý các tác vụ nặng trong thời gian dài, máy có thể nóng lên và hệ thống sẽ tự giảm hiệu năng để kiểm soát nhiệt. Theo Apple, thời lượng pin của máy vẫn có thể đạt tới khoảng 16 giờ phát video, đủ cho nhu cầu sử dụng cả ngày.

Chiến lược mở rộng hệ sinh thái macOS

MacBook Neo không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là một bước đi chiến lược của Apple. Trong nhiều năm, laptop của hãng luôn nằm ở phân khúc cao cấp với giá khá cao. Điều đó khiến macOS khó tiếp cận người dùng phổ thông.

Với mức giá từ khoảng 16,5 triệu đồng, Apple đang lần đầu bước vào phân khúc laptop phổ thông khoảng 12-20 triệu đồng. Đây là thị trường vốn lâu nay do các laptop Windows và Chromebook thống trị.

Mục tiêu của Apple khá rõ ràng. Hãng muốn thu hút người dùng mới bước vào hệ sinh thái macOS thông qua một thiết bị giá dễ tiếp cận. Khi đã quen với nền tảng này, nhiều người có xu hướng nâng cấp lên các dòng máy cao cấp hơn trong tương lai.

Với mức giá tương đương nhiều mẫu laptop Windows tầm trung, MacBook Neo được kỳ vọng sẽ tiếp cận rộng hơn nhóm người dùng phổ thông như học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng. Ảnh: Apple.

Chiến lược này tương tự cách Apple từng làm với iPhone SE trong thị trường smartphone. Một sản phẩm giá thấp hơn nhưng vẫn giữ được trải nghiệm cốt lõi của hệ sinh thái.

Theo báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường TrendForce, nếu MacBook Neo đạt doanh số tốt, sản phẩm này có thể buộc các hãng laptop Windows phải điều chỉnh chiến lược giá và cấu hình để cạnh tranh. Báo cáo cũng cho rằng sự xuất hiện của MacBook Neo có khả năng tạo ra một làn sóng cạnh tranh mới trong thị trường laptop toàn cầu, đặc biệt ở phân khúc phổ thông.

MacBook Neo có đáng mua?

Xét tổng thể, MacBook Neo không phải chiếc laptop dành cho người dùng chuyên nghiệp. Những ai cần hiệu năng mạnh để dựng video dài hoặc làm việc đồ họa phức tạp vẫn nên chọn các dòng MacBook Air hoặc MacBook Pro.

Tuy nhiên, ở phân khúc phổ thông, MacBook Neo lại là lựa chọn đáng chú ý. Người dùng sẽ có một chiếc laptop thiết kế cao cấp, pin dài, hệ điều hành ổn định và trải nghiệm macOS mượt mà. Đối với sinh viên, nhân viên văn phòng hoặc những người lần đầu muốn thử MacBook, đây có thể là cánh cửa dễ dàng nhất để bước vào hệ sinh thái Apple.

MacBook Neo như một sản phẩm "mồi" người dùng đến với hệ sinh thái MacOS. Ảnh: Apple.

Quan trọng hơn, MacBook Neo cho thấy Apple đang thay đổi cách tiếp cận thị trường. Từ một thương hiệu chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp, hãng bắt đầu mở rộng xuống tầng giá phổ thông.

Nếu chiến lược này thành công, MacBook Neo có thể trở thành thiết bị mở đầu cho một giai đoạn cạnh tranh mới của thị trường laptop trong những năm tới.