Giá vàng, bitcoin hôm nay thế nào?

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.309 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 164 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (7/3).

Giá vàng thế giới đi ngang

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 8/3 giao dịch ở mức 5.171 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.309 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 164 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (7/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước và thế giới. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 5.170 USD/ounce. Được biết, dữ liệu thị trường lao động Mỹ tháng 2 vừa qua suy yếu, làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế đang cận kề và thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Báo cáo mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với những dấu hiệu bất ổn khi tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng lên mức 4,4%, cao hơn mức dự báo 4,3%. Sự sụt giảm đột ngột của bảng lương phi nông nghiệp đã phơi bày sức khỏe giảm sút của thị trường lao động nội địa.

Diễn biến tiêu cực này đã khiến tâm lý thị trường đảo chiều nhanh chóng; các nhà đầu tư hiện phải đặt lên bàn cân so sánh giữa rủi ro suy thoái kinh tế với lập trường duy trì lãi suất cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong bối cảnh lạm phát có dấu hiệu quay trở lại.

Giá bitcoin giảm 1,4%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (8/3) giá bitcoin giao dịch ở mức 67.339 USD/BTC, ghi nhận mức giảm nhẹ 1,4% trong vòng 24h qua sau khi vấp phải áp lực bán tháo tại ngưỡng kháng cự mạnh.

Mặc dù thị trường tài chính bao trùm sự thận trọng trước những diễn biến khó lường tại Trung Đông và dữ liệu kinh tế Mỹ yếu kém, Bitcoin vẫn cho thấy khả năng giữ giá ổn định. So với 7 ngày trước (67.548 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số này chỉ điều chỉnh nhẹ khoảng 0,3%, cho thấy nỗ lực bảo toàn nhịp tích lũy và đi ngang trong một tuần đầy sóng gió.

Đáng chú ý, tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin đã ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục khi xóa sạch đà giảm trước đó. Hiện tại, giá trị của đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã vượt đỉnh của tháng trước (66.587 USD/BTC), ghi nhận mức tăng trưởng dương khoảng 1,1%, phản ánh sức hồi phục bền bỉ bất chấp các rủi ro hệ thống toàn cầu gia tăng.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 95 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.346 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 7 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.