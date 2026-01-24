Loạt động thái lặng lẽ hé lộ bước chuẩn bị của Đại Quang Minh cho đại lộ sông Hồng

Đại Quang Minh đang triển khai loạt bước chuẩn bị quan trọng, từ tăng vốn điều lệ, huy động trái phiếu đến tái cơ cấu nhân sự, nhằm củng cố nội lực trước khi tham gia siêu dự án đại lộ sông Hồng.

Trục đại lộ sông Hồng được xem là một trong những siêu dự án hạ tầng - đô thị tham vọng nhất của Hà Nội trong nhiều thập kỷ tới. Không chỉ đóng vai trò là tuyến giao thông xương sống dọc hai bên bờ sông, dự án còn được kỳ vọng trở thành trục phát triển đô thị mới, tái cấu trúc không gian ven sông và mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho Thủ đô.

Dự án được UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 6281/QĐ-UBND, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) ngày 17/12/2025. Liên danh được lựa chọn quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn gồm: Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Hòa Phát.

Tuy nhiên, sau khởi công 19/12, MIK Group chủ động xin rút khỏi liên danh và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - đơn vị đứng đầu liên danh. Diễn biến này càng làm rõ vai trò “anh cả” của Đại Quang Minh trong cấu trúc triển khai dự án.

Tăng tốc tích lũy nội lực

Để chuẩn bị cho một siêu dự án có quy mô và độ phức tạp đặc biệt lớn, Đại Quang Minh đã âm thầm thực hiện hàng loạt bước đi mang tính nền tảng, từ tăng vốn điều lệ, tái cấu trúc nhân sự cấp cao đến mở rộng các kênh huy động vốn trung - dài hạn.

Trong năm 2025, doanh nghiệp thực hiện tới 3 đợt tăng vốn liên tiếp. Cuối tháng 1/2025, vốn điều lệ được nâng từ 10.920 tỷ đồng lên 14.520 tỷ đồng. Đến tháng 6/2025, con số này tiếp tục tăng lên 16.620 tỷ đồng và chỉ một tháng sau, vào tháng 7/2025, vốn điều lệ đạt 18.200 tỷ đồng.

Gần đây nhất, ngày 16/1/2026, Đại Quang Minh hoàn tất đợt tăng vốn gần 1.000 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ 18.200 tỷ đồng lên gần 19.200 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong vòng một năm, vốn điều lệ của doanh nghiệp đã tăng khoảng 76%, một tốc độ hiếm thấy trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đang trong giai đoạn tái cơ cấu.

Toàn bộ phần vốn góp đều được thực hiện bằng đồng Việt Nam, đến từ nguồn vốn tư nhân trong nước, không có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Cơ cấu cổ đông chi tiết không được công bố rộng rãi, song quy mô vốn mới đã đưa Đại Quang Minh vượt qua nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn trên thị trường.

Với vốn điều lệ hơn 19.000 tỷ đồng, Đại Quang Minh hiện cao hơn các “ông lớn” địa ốc như Khang Điền (11.222 tỷ đồng), Becamex Group (10.350 tỷ đồng) và Kinh Bắc (9.416 tỷ đồng), tiệm cận quy mô vốn của Novaland (20.476 tỷ đồng) và chỉ xếp sau Vinhomes (41.074 tỷ đồng).

Song song với tăng vốn, cuối tháng 12/2025, Đại Quang Minh lần đầu tiên phát hành trái phiếu và huy động thành công 1.500 tỷ đồng, lãi suất 9,75%/năm, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 30/12/2028. Lô trái phiếu được bảo lãnh thanh toán và bảo đảm bằng tài sản, cho thấy sự hậu thuẫn tài chính đáng kể phía sau doanh nghiệp.

Ông Trần Đăng Khoa (giữa) bất ngờ tái xuất và giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh - doanh nghiệp đại diện liên danh các nhà đầu tư.

Đại gia “Khoa khàn” tái xuất, đổi trục quyền lực

Một thay đổi đáng chú ý khác tại Đại Quang Minh diễn ra vào cuối năm 2025, khi ông Trần Đăng Khoa (biệt danh “Khoa khàn”) bất ngờ tái xuất và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, thay cho ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco, người đã giữ cương vị này trong nhiều năm.

Ông Trần Đăng Khoa sinh năm 1970, là gương mặt quen thuộc trong giới bất động sản, từng được biết đến với biệt danh “Khoa Keangnam” khi tham gia sâu vào hoạt động mua bán, giao dịch tại dự án Keangnam Landmark Tower giai đoạn 2007-2009 trên vai trò trợ lý Chủ tịch Công ty Keangnam Vina.

Đáng chú ý, ông Khoa chính là nhà sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Đại Quang Minh khi doanh nghiệp được thành lập năm 2011, trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Trần Bá Dương vào năm 2016. Việc “người cũ” trở lại trong bối cảnh doanh nghiệp chuẩn bị bước vào một chu kỳ đầu tư mới được xem là động thái mang tính chiến lược, nhằm tái kích hoạt ADN phát triển ban đầu của Đại Quang Minh.

Đại Quang Minh được biết đến nhiều nhất với vai trò chủ đầu tư khu đô thị Sala rộng 257 ha tại bán đảo Thủ Thiêm, một trong những khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của TP.HCM. Danh mục dự án tại đây trải dài từ biệt thự, shophouse, căn hộ cao cấp đến trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện.

Trong những năm gần đây, doanh nghiệp liên tục mở rộng sang các lĩnh vực hạ tầng và khu công nghiệp. Tiêu biểu là khu công nghiệp cơ khí Bình Dương quy mô 786 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng; hợp tác cùng Tập đoàn Sơn Hải đầu tư tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài khoảng 60 km, tổng vốn gần 8.500 tỷ đồng.

Riêng tại Thủ Thiêm, tháng 6/2025, Đại Quang Minh tiếp tục đề xuất xây dựng quảng trường trung tâm và công viên bờ sông rộng hơn 27 ha, vốn đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng, đồng thời trình kế hoạch phát triển công viên sinh thái 150 ha tại châu thổ phía Nam Thủ Thiêm, tổng mức đầu tư 6.400 tỷ đồng.

Bức tranh tài chính và dư địa phía trước

Theo báo cáo công bố giữa tháng 12/2025 của một tổ chức xếp hạng tín nhiệm, cơ cấu sở hữu của Đại Quang Minh gồm Thaco nắm 77,5%, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Oanh 17,5%, ông Trần Bá Dương sở hữu 5%. Tổng tài sản năm 2024 đạt hơn 57.400 tỷ đồng.

Về cơ cấu hoạt động, nguồn thu của Đại Quang Minh hiện vẫn tập trung chủ yếu vào mảng bất động sản. Doanh thu chính đến từ chuyển nhượng căn hộ ở, nhà phố, biệt thự tại các dự án do doanh nghiệp phát triển; bên cạnh đó là doanh thu cho thuê bất động sản và các dịch vụ liên quan như tổng thầu thi công, xây lắp, tư vấn thiết kế và quản lý vận hành dự án.

Cơ cấu doanh thu của Đại Quang Minh

Trong giai đoạn 2015-2024, doanh thu bất động sản của Đại Quang Minh gần như gắn chặt với các dự án thành phần tại khu đô thị Sala (Thủ Thiêm), gồm Sarimi, Sarica, Saroma, Saritown, Condo C1 (Sarina), Sadora (Lô 6.9), shophouse khu II và một số hạng mục khác. Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp tận dụng tối đa lợi thế quỹ đất “kim cương” để tạo dòng tiền.

Bước sang giai đoạn 2025-2028, Sala tiếp tục đóng vai trò trụ cột khi ước tính khoảng 81% doanh thu của Đại Quang Minh vẫn đến từ các dự án bất động sản trong khu đô thị này. Theo kế hoạch, các dự án Sarica, Saroma, Condo C1 (Sarina), Saritown và Sadora (Lô 6.9) sẽ tiếp tục được bàn giao và ghi nhận doanh thu; đồng thời doanh nghiệp mở bán loạt dự án mới gồm Saroma, Condo C2 (Sarina 2), Condo C3, Saluni và Chung cư PH (Lô 6.8).

Đáng chú ý, phân khúc sản phẩm của Đại Quang Minh tiếp tục nằm ở nhóm cao cấp và siêu cao cấp. Dòng biệt thự Saroma và Saluni có giá dao động từ khoảng 214 tỷ đồng/căn đối với Villa S lên tới 855 tỷ đồng/căn đối với Villa L. Các sản phẩm căn hộ và nhà phố thương mại cũng ở mặt bằng giá rất cao, như shophouse Sadora khoảng 67 tỷ đồng/căn, Condo C3 khoảng 138 tỷ đồng/căn, trong khi căn hộ chung cư có giá từ 36-39 tỷ đồng/căn.

Tổ chức này ước tính năm 2025, tổng tài sản của Đại Quang Minh khoảng 58.941 tỷ đồng, doanh thu gần 9.983 tỷ đồng, lợi nhuận 4.129 tỷ đồng. Đến năm 2028, tổng tài sản có thể đạt 90.850 tỷ đồng, doanh thu 31.036 tỷ đồng và lợi nhuận lên tới 19.413 tỷ đồng.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn trung - dài hạn rất lớn, doanh nghiệp vẫn phụ thuộc đáng kể vào các kênh vay và tái tài trợ, với nguồn vốn chủ yếu đến từ Thaco và ngân hàng. Kế hoạch phát hành trái phiếu, được Thaco bảo lãnh thanh toán, tiếp tục là một trụ cột trong chiến lược tài chính của Đại Quang Minh.