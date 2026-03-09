Từ cú “rơi” kỷ lục 115 điểm ngày 9/3 đến những lần VN‑Index lao dốc mạnh nhất

Phiên 9/3 chứng kiến VN-Index giảm hơn 115 điểm, mức giảm mạnh nhất lịch sử. Nhưng đây không phải lần đầu thị trường lao dốc dữ dội. 26 năm vận hành, chỉ số đã nhiều lần rơi tự do với biên độ gây choáng.

Chốt phiên 9/3, VN-Index giảm hơn 115 điểm (6,5%) xuống gần 1.653 điểm, đây là mức giảm kỷ lục của thị trường chứng khoán Việt Nam. Áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường, riêng trên HOSE có 366 mã giảm, trong đó 233 mã nằm sàn. Toàn bộ rổ VN30 hôm nay cũng chìm trong sắc đỏ khi có tới 24/30 mã nhuộm màu xanh lơ.

Nhà đầu tư nước ngoài duy trì trạng thái bán ròng với tổng giá trị hơn 270 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Nhìn lại 26 năm hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam, những phiên biến động mạnh đã nhiều lần xuất hiện. Tính đến phiên giao dịch hôm nay (9/3) có 17 lần VN-Index chứng kiến hiện tượng giảm hơn 50 điểm trong 1 phiên.

17 lần VN-Index giảm hơn 50 điểm trong lịch sử.

Dữ liệu VietTimes cho thấy VN-Index từng mất 95 điểm vào ngày 20/10/2025; ngày 3/4/2025 giảm 88 điểm; ngày 28/1/2021 và 25/4/2022 đánh rơi lần lượt 73 điểm, 68 điểm.

Trong đó, 2021 và 2022 là những năm có số phiên giảm trên 50 điểm nhiều nhất (5 phiên), năm 2025 có 2 phiên. Còn các năm 2018, 2020, 2023, 2024 chỉ xuất hiện 1 lần.

Nhìn chung, những lần giảm sốc của thị trường đều gắn sự kiện lớn, tác động đến tình hình kinh tế - xã hội. Cụ thể, VN-Index mất 95 điểm so với tham chiếu trong ngày 20/10/2025 sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ về các sai phạm trong phát hành trái phiếu ở một số doanh nghiệp.

Trước đó không lâu (3/4/2025), VN-Index đóng cửa với mức giảm 88 điểm sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố thuế quan đối ứng ở mức ít nhất 10% lên tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, trong đó Việt Nam chịu mức 46%. Hay chỉ số VN-Index lao dốc trong ngày 28/1/2021 sau khi những tin tức về những ca lây lan Covid-19 trong cộng đồng được công bố khiến giới đầu tư hoảng loạn.

Còn đối với phiên giao dịch hôm nay (9/3), xung đột tại Trung Đông là nhân tố chính chi phối diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Hệ quả của biến cố này đang làm gián đoạn nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng, đẩy chi phí logistics tăng cao, bào mòn biên lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Theo Chứng khoán MB (MBS), trước cú sốc trên thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế, rủi ro lạm phát gia tăng, đặt nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam trước nhiều rủi ro.

Vì vậy, đơn vị phân tích khuyến nghị nhà đầu tư cần chuẩn bị cho các rủi ro tỷ giá và lạm phát ngắn hạn trước khi dòng tiền “bắt đáy” quay trở lại thị trường. “Giá dầu tăng trực tiếp ảnh hưởng đến Việt Nam – một nền kinh tế nhập khẩu ròng năng lượng – bằng cách đẩy chi phí sản xuất và vận chuyển lên cao, dẫn đến rủi ro lạm phát nhập khẩu”, MBS nêu.

Còn chứng khoán Maybank cho rằng rủi ro hệ thống đối với thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn ở mức cao, chủ yếu đến từ các yếu tố bên ngoài và mang tính bất định lớn. Nhà đầu tư nên duy trì chiến lược thận trọng và quản trị danh mục chặt chẽ cho đến khi thị trường xuất hiện tín hiệu ổn định rõ ràng hơn.