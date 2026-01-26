Cổ phiếu VCG của Vinaconex bất ngờ “rơi tự do”, làn sóng bán tháo ồ ạt xuất hiện

Tổng cộng có tới hơn 24,5 triệu cổ phiếu VCG của Vinaconex đã bị sang tay trong phiên hôm nay 26/1, gấp hơn 4 lần khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần nhất.

Đầu phiên giao dịch chiều 26/1 bất ngờ chứng kiến cổ phiếu VCG của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) bị bán tháo mạnh, lượng cung xuất hiện gia tăng nhanh chóng.

Tại thời điểm 14h30, cổ phiếu VCG bị “đạp” mạnh khiến thị giá mất 6,8% xuống còn 21.250 đồng/cp.

Tổng cộng có tới hơn 24,5 triệu cổ phiếu đã bị sang tay trong phiên hôm nay 26/1, gấp hơn 4 lần khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần nhất của VCG.

Áp lực bán tiếp tục diễn ra và gia tăng từng phút khi đã trắng bên mua, khối lượng dư bán sàn vượt 13 triệu đơn vị.

Cổ phiếu VCG của Vinaconex bất ngờ bị bán tháo trong phiên chiều 26/1 với khối lượng dư bán sang hơn 13 triệu đơn vị. Ảnh: SSI.

Diễn biến này kéo thị giá của VCG lùi về vùng thấp nhất kể từ giữa tháng 6/2025, đồng thời thấp hơn khoảng 25% so với vùng đỉnh một năm xác lập hồi tháng 9/2025.

Đáng chú ý, thời điểm hiện tại chưa có bất kì thông tin chính thống nào gây bất lợi đến Vinaconex liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm cả báo cáo tài chính quý IV/2025.

Ngoài VCG, loạt cổ phiếu khác cũng ghi nhận mức giảm sâu, trong đó ACV của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam bay mất 8,7% về 53.500 đồng/cp. Cổ phiếu này cũng chứng kiến khối lượng giao dịch đột biến với hơn 7,6 triệu cổ phiếu đã được giao dịch, gấp 1,6 lần trung bình 10 phiên gần nhất. Trong đó phe bán áp đảo với khối lượng bán ra hơn gấp đôi số cổ phiếu giao dịch của phe mua.

Cú rơi của VCG cũng như ACV không diễn ra đơn lẻ mà xuất hiện trong bối cảnh thị trường chung cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong phiên chiều. Áp lực bán lan rộng tại nhiều nhóm ngành, đặc biệt là công nghiệp và bất động sản.

Theo thống kê, tại 14h30, trên HOSE có tới 282 mã giảm điểm trong khi số mã tăng chỉ đạt 63 mã.

Trước khi vào phiên ATC, VN-Index đã mất hơn 31 điểm về 1.838,92 điểm, tương đương tổng giá trị giao dịch mất gần 30.000 tỷ đồng. Các mã vốn hóa lớn như VIC, VHM, MBB, VPB và CTG là “tác nhân” chính kéo chỉ số giảm sâu.

Giữa bức tranh ảm đạm, nhóm dầu khí là điểm sáng hiếm hoi. GAS tăng 6,65%, PLX tăng hơn 4%, góp phần kìm hãm đà rơi của VN-Index. Ngoài ra, một số cổ phiếu ngân hàng như VCB (tăng 0,29%), BID (tăng 0,59%) cũng tăng nhẹ nhưng không đủ tạo lực đỡ đáng kể cho thị trường chung.

Tình trạng tương tự diễn ra với cả HNX-Index và UPCoM khi số mã giảm vẫn chiếm ưu thế. Giá trị thị trường mất lần lượt gần 1.900 tỷ và 700 tỷ.