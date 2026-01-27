NATO muốn lập "vùng phòng thủ không người" với robot và UAV dọc biên giới Nga

NATO đang lên kế hoạch xây dựng một vùng phòng thủ tự động nhằm bảo vệ biên giới châu Âu trước các cuộc tấn công tiềm tàng từ Nga.

Tướng Thomas Lowin, Phó Tham mưu trưởng phụ trách tác chiến của NATO, tiết lộ rằng khu vực này sẽ hoạt động như “một dạng vùng nóng” để xuyên phá các lực lượng đối phương, trong cuộc trao đổi với tờ Welt am Sonntag của Đức.

Khái niệm phòng thủ đa tầng mới sẽ cho phép NATO sử dụng các công nghệ tiên tiến nhằm làm chậm hoặc ngăn chặn lực lượng xâm nhập ngay từ những giai đoạn đầu tiên của một cuộc xung đột. Tờ báo Đức cho biết Ba Lan và Romania hiện đã bắt đầu xem xét khả năng lắp đặt hệ thống này.

NATO dự kiến thiết lập một vùng đệm dọc theo biên giới với Nga và Belarus, sử dụng các mạng lưới giám sát cùng những hệ thống điều khiển từ xa hoặc bán tự động để tạo ra tuyến phát hiện đầu tiên trước bất kỳ hành động xâm nhập nào.

Theo ông Lowin, hệ thống giám sát phía đông của liên minh sẽ tích hợp dữ liệu thu thập từ mặt đất, trên không, ngoài không gian và từ các nguồn kỹ thuật số.

Hệ thống sẽ bao gồm những gì?

Hệ thống tự động vận hành bằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được trang bị các cảm biến nhằm phát hiện nguồn lực của đối phương và kích hoạt các biện pháp phòng thủ như máy bay không người lái (AI), phương tiện chiến đấu bán tự hành, robot mặt đất, cùng các hệ thống phòng không và chống tên lửa tự động, ông Lowin cho biết.

Tuy nhiên, mọi hành động liên quan đến việc sử dụng vũ khí sát thương “luôn luôn nằm dưới trách nhiệm của con người”.

Các cảm biến sẽ được triển khai “trên mặt đất, trong không gian, trong không gian mạng và trên không”. Hệ thống này sẽ bao phủ một khu vực dài hàng nghìn km, có khả năng phát hiện chuyển động của đối phương hoặc việc triển khai vũ khí, đồng thời thông báo cho tất cả các quốc gia NATO theo thời gian thực.

Vị tướng cho biết hệ thống dẫn đường bằng AI sẽ tăng cường sức mạnh cho các hệ thống vũ khí hiện có cũng như các lực lượng NATO đang được triển khai tiền phương.

Hoạt động thu thập tình báo sẽ dựa trên sự kết hợp giữa các nền tảng cố định và cơ động, bao gồm radar, cảm biến âm thanh và quang học, được hỗ trợ bởi dữ liệu từ vệ tinh, UAV và các máy bay trinh sát.

NATO tăng mức độ sẵn sàng

Các thành viên châu Âu của NATO đang nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh lo ngại rằng Nga – quốc gia đã đặt nền kinh tế vào trạng thái thời chiến sau chiến dịch quân sự tại Ukraine – có thể tìm cách mở rộng phạm vi ảnh hưởng quân sự sang lãnh thổ Liên minh châu Âu.

Ba Lan đang chuẩn bị ký hợp đồng cho hệ thống mà Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, mô tả là “hệ thống chống UAV lớn nhất châu Âu”, trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Gazeta Wyborcza.

Ông Kosiniak-Kamysz không tiết lộ giá trị hợp đồng cũng như danh tính liên danh dự kiến ký kết vào cuối tháng này, chỉ cho biết thỏa thuận sẽ bao gồm “nhiều loại vũ khí khác nhau”. Ông nói thêm rằng quyết định mua sắm xuất phát từ “nhu cầu tác chiến khẩn cấp”.

Công tác chuẩn bị đang được đẩy mạnh

Trở lại thời điểm tháng 11/2025, Ba Lan và Romania được cho là đã bắt đầu triển khai một hệ thống vũ khí mới điều khiển bằng AI nhằm đối phó với UAV của Nga, sau khi hàng loạt vụ xâm phạm không phận NATO phơi bày những lỗ hổng an ninh và làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Đan Mạch cũng được cho là sẽ áp dụng hệ thống này trong khuôn khổ một sáng kiến rộng lớn hơn nhằm củng cố năng lực phòng thủ dọc sườn phía đông của NATO. Toàn bộ hệ thống phòng thủ tự động của NATO dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào cuối năm 2027.

