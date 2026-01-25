Tiêm kích SM-39 Razor: Đề xuất gây sốc thay thế F/A-XX, tốc độ Mach 4 với giá chỉ 85 triệu USD

Stavatti Aerospace công bố tiêm kích thế hệ mới SM-39 Razor với thiết kế ba thân, tốc độ Mach 4, giá chỉ 85 triệu USD, được xem là phương án thay thế đầy tham vọng cho F/A-XX.

Trong bối cảnh tương lai của các phi đội không quân tàu sân bay Hải quân Mỹ vẫn đầy bất định, cùng với việc Bộ Chiến tranh Mỹ hạ thấp mức ưu tiên đối với chương trình tiêm kích thế hệ 6 F/A-XX, công ty Stavatti Aerospace đã công bố một đề xuất độc lập nhằm cung cấp một mẫu tiêm kích thế hệ mới dựa trên một triết lý thiết kế hoàn toàn khác.

Mẫu SM-39 Razor được xem là một trong những đề xuất độc lập táo bạo nhất cho đến nay, khi hãng khẳng định mỗi chiếc có thể được mua với giá khoảng 85 triệu USD – thấp hơn đáng kể so với tiêm kích thế hệ 5 F-35C – và có thể sẵn sàng bàn giao trong giai đoạn từ năm 2031 đến 2037.

Trong khi đó, F/A-XX được dự báo có chi phí mua sắm vượt quá 400 triệu USD mỗi chiếc, đặt nó vào cùng phân khúc giá với mẫu tiêm kích thế hệ mới trên bộ đang được Không quân Mỹ phát triển theo chương trình F-47.

Ảnh đồ họa về máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 F/A-XX của Hải quân Mỹ. Ảnh: MW.

SM-39 sở hữu thiết kế ba thân (triple-fuselage) với khả năng tàng hình cao, nhằm giảm lực cản sóng khi bay siêu vượt âm, qua đó được cho là giúp máy bay duy trì tốc độ trên Mach 4 trong thời gian dài và đạt tốc độ hành trình vượt Mach 2,5.

Để so sánh, máy bay chiến đấu nhanh nhất thế giới từng được ghi nhận – MiG-25 của Liên Xô – có tốc độ tối đa Mach 3,2 và tốc độ hành trình Mach 2,4. MiG-25 thực hiện chuyến bay đầu tiên năm 1964, và trong suốt các thập niên 1970, 1980 và 1990, nó gần như miễn nhiễm hoàn toàn trước các đòn tấn công ngoài tầm nhìn khi hoạt động ở độ cao và tốc độ hành trình tiêu chuẩn.

Lực lượng Mỹ chỉ có thể bắn hạ MiG-25 của Iraq trong những cuộc đối đầu ở cự ly rất gần và ở độ cao nhỏ. Tính khả thi của việc dựa vào tốc độ cao để đảm bảo khả năng sống sót trong chiến tranh tương lai đến nay vẫn là chủ đề gây tranh cãi gay gắt.

Hình ảnh thiết kế động cơ của SM-39. Ảnh: Stavatti.

SM-39 được thiết kế để sử dụng động cơ phản lực cánh quạt tăng lực chu trình thích nghi thế hệ mới, có thể phát triển dựa trên khái niệm độc quyền “NeoThrust” hoặc một lớp động cơ tương đương với các mẫu động cơ chu trình thích nghi mà Mỹ hiện đang thử nghiệm. Loại động cơ này có khả năng chuyển đổi giữa chế độ ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu và chế độ ưu tiên lực đẩy, cho phép tiêm kích tiêu thụ ít nhiên liệu hơn khi bay hành trình để mở rộng tầm hoạt động, đồng thời cung cấp lực đẩy lớn hơn khi bước vào tác chiến.

Trước đây, các động cơ dạng này từng được dự kiến tích hợp cho F-35 trong khuôn khổ chương trình Chuyển đổi Động cơ Thích nghi (Adaptive Engine Transition Program), nhưng kế hoạch này đã bị hủy bỏ nhằm cắt giảm chi phí. SM-39 được quảng bá sẽ có khả năng tàng hình tiên tiến, tầm hoạt động xa hơn, kho vũ khí lớn hơn và khả năng sống sót vượt trội so với các dòng tiêm kích hiện có, trong đó tầm bay được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với chiến trường Thái Bình Dương.

Dù có tiềm năng lớn và được đánh giá là giải pháp tiết kiệm chi phí, khả năng dựa vào tốc độ để tăng khả năng sống sót của SM-39 được cho là sẽ bị hạn chế bởi những bước tiến vượt bậc trong công nghệ tên lửa phòng không.

Máy bay chiến đấu F-35C trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Ảnh: MW.

Nga, đặc biệt, đã đi đầu thế giới trong việc đưa vào biên chế các loại tên lửa phòng không có tốc độ cực cao, có khả năng đánh chặn mục tiêu ở vận tốc siêu vượt âm rất lớn. Ví dụ, tên lửa đất đối không 40N6 được cho là có tốc độ vượt Mach 14. Loại tên lửa này đã được thử nghiệm thực chiến khi bắn hạ các tên lửa của hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, vốn bay ở tốc độ khoảng Mach 3,5.

Trong các cuộc thử nghiệm, 40N6 cũng chứng minh khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo bay ở tốc độ Mach 8, điều này khiến khả năng sống sót của một tiêm kích như SM-39 – vốn dựa vào tốc độ Mach 4 để tự bảo vệ – trở nên đáng nghi ngờ.

Tuy vậy, vẫn có khả năng mẫu máy bay mới được đề xuất này sẽ dựa vào sự kết hợp giữa tàng hình, tốc độ và năng lực tác chiến điện tử tiên tiến để duy trì khả năng sống sót trước nhiều loại mối đe dọa khác nhau.

Theo MW