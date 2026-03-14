Mỹ “đốt” cạn nhiều năm dự trữ tên lửa trong chiến tranh với Iran, Lầu Năm Góc lo cạn vũ khí

Chính quyền của Donald Trump đã tiêu tốn “nhiều năm” dự trữ vũ khí quan trọng kể từ khi chiến tranh với Iran bùng nổ, theo ba nguồn thạo tin, làm dấy lên lo ngại về chi phí ngày càng tăng của cuộc xung đột cũng như khả năng Mỹ có thể bổ sung lại kho dự trữ của mình.

Sự cạn kiệt nhanh chóng này bao gồm cả các tên lửa hành trình tầm xa tiên tiến Tomahawk, theo các nguồn tin.

Một người am hiểu việc sử dụng vũ khí của quân đội Mỹ cho biết đây là “mức tiêu thụ Tomahawk khổng lồ”. “Hải quân sẽ phải cảm nhận tác động của mức tiêu thụ này trong nhiều năm tới”, người này nói.

Chi phí ngày càng tăng đang gây thêm áp lực cho ông Trump, trong bối cảnh cuộc chiến đã khiến một tuyến hàng hải thương mại quan trọng bị đình trệ và đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng. Trong năm bầu cử giữa nhiệm kỳ, cuộc chiến cũng ngày càng làm mất lòng cử tri Mỹ, khi họ phải đối mặt với giá xăng tăng vọt và đặt câu hỏi liệu Tổng thống có đang kéo nước Mỹ vào một cuộc xung đột kéo dài khác ở Trung Đông hay không.

Lầu Năm Góc chuẩn bị đề nghị thêm 50 tỷ USD

Lầu Năm Góc dự kiến trong vài ngày tới sẽ gửi yêu cầu chính thức tới Nhà Trắng và Quốc hội để xin thêm tối đa 50 tỷ USD chi tiêu quân sự.

Khoản ngân sách bổ sung này có thể mở ra một cuộc chiến ngân sách gay gắt tại Đồi Capitol, đồng thời phơi bày sự lo ngại ngày càng lớn của các nghị sĩ về cách chính quyền đang tiến hành cuộc chiến.

Bà Lisa Murkowski, nghị sĩ Cộng hòa trong Ủy ban phân bổ ngân sách Thượng viện, cảnh báo các nhà lập pháp sẽ phản đối nếu Nhà Trắng kỳ vọng được cấp “tấm séc trắng”.

“Lầu Năm Góc phải trao đổi với Quốc hội”, bà nói. “Các ông phải cung cấp thông tin và lý do khi được yêu cầu. Đừng mặc nhiên coi vai trò của Quốc hội chỉ là viết séc”.

Bất kỳ dự luật ngân sách bổ sung nào để tài trợ cho cuộc chiến với Iran đều có thể vấp phải tranh cãi gay gắt tại cả Hạ viện và Thượng viện.

Quốc hội Mỹ chia rẽ sâu sắc

Đảng Cộng hòa hiện kiểm soát Hạ viện Mỹ với cách biệt rất mong manh. Các nghị sĩ bảo thủ về tài khóa có khả năng phản đối những khoản chi lớn từ tiền thuế của người dân, đặc biệt nếu Nhà Trắng cố gắng gắn thêm các chương trình chi tiêu khác – như hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng bởi thuế quan – vào gói ngân sách quân sự.

Trong khi đó, các nghị sĩ Dân chủ, vốn chỉ trích cuộc chiến Iran là bất hợp pháp vì ông Trump không xin phép Quốc hội trước khi sử dụng vũ lực, cũng có thể phản đối việc cấp thêm tiền cho Lầu Năm Góc.

Tuy nhiên, cựu lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell hôm thứ Năm đã kêu gọi các đồng nghiệp – kể cả những người phản đối việc sử dụng vũ lực chống Iran – vẫn nên phê duyệt yêu cầu ngân sách của quân đội.

Ông cho rằng đây là “cơ hội đã quá hạn để đầu tư vào các ưu tiên quốc phòng chiến lược và cấp bách”.

“Sự yếu kém sẽ mời gọi thách thức”, ông McConnell nói tại Thượng viện. “Nhưng các đối thủ của chúng ta vẫn tìm cách làm suy yếu nước Mỹ bất kể ai là tổng tư lệnh”.

Chi phí chiến tranh tăng vọt

Các quan chức Lầu Năm Góc đầu tuần này nói với các thượng nghị sĩ rằng cuộc chiến đã tiêu tốn hơn 11 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu tiên, phần lớn dành cho vũ khí.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Kelly, cựu phi công chiến đấu Hải quân, nói với kênh MS Now: “Những quả đạn chúng ta đang bắn – đạn của hệ thống Patriot, THAAD – mỗi quả có giá hàng triệu USD”.

Trong khi đó, Iran đang phóng các máy bay không người lái (UAV) giá rẻ, ông nói, nhắc tới các UAV Shahed mà tình báo Mỹ cho rằng Tehran có thể sản xuất nhanh với chi phí khoảng 30.000 USD mỗi chiếc.

“Phép toán này không hợp lý”, ông Kelly nói thêm.

Quân đội Mỹ dự kiến sẽ báo cáo chi tiết với Quốc hội trong những ngày tới về lượng vũ khí đã sử dụng.

Một thành viên của đội ngũ mặt đất đang làm việc bên dưới máy bay ném bom B-1B của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân RAF Fairford, ở Fairford, Gloucestershire, Anh. Ảnh: Reuters.

Lo ngại kho vũ khí Mỹ cạn kiệt

Trong những năm gần đây, các quan chức Mỹ ngày càng lo ngại rằng việc sử dụng các loại đạn dược quan trọng có thể vượt xa tốc độ sản xuất, đặc biệt nếu Mỹ bị cuốn vào các cuộc xung đột lớn với những đối thủ như Nga hoặc Trung Quốc.

Điều này có thể khiến kho vũ khí của Mỹ bị cạn kiệt nguy hiểm, làm giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội cho các cuộc chiến trong tương lai.

Bà Lisa Murkowski cho biết trong những năm gần đây các chính quyền Mỹ từng nói với Ukraine và các đồng minh châu Âu rằng Washington muốn hỗ trợ nhiều hơn nhưng không có đủ kho dự trữ vũ khí.

“Với mức tiêu thụ đạn dược hằng ngày như trong chiến dịch tại Iran, tất cả chúng ta đều có lý do để đặt câu hỏi nghiêm túc về tình trạng kho vũ khí của mình”, bà nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tuần trước khẳng định: “Chúng ta không thiếu đạn dược. Kho vũ khí phòng thủ và tấn công của Mỹ cho phép duy trì chiến dịch này lâu tùy ý”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng nói hôm thứ Năm rằng quân đội Mỹ có đủ vũ khí và đạn dược để đạt mục tiêu của chiến dịch “Epic Fury” do ông Trump đề ra.

Tuy vậy, bà cho biết Tổng thống vẫn yêu cầu các nhà thầu quốc phòng tăng tốc sản xuất vũ khí sản xuất tại Mỹ, mà bà gọi là “tốt nhất thế giới”.

Tên lửa Tomahawk cực đắt và khó bổ sung

Tên lửa hành trình cận âm Tomahawk, mang đầu đạn 1.000 pound (453 kg), được sản xuất bởi tập đoàn quốc phòng RTX Corporation với giá khoảng 3,6 triệu USD mỗi quả.

Trong 5 năm qua, quân đội Mỹ chỉ mua 322 quả Tomahawk, bao gồm 57 quả Hải quân dự định mua cho năm tài khóa 2026 với tổng giá trị 206,6 triệu USD.

Điều này có nghĩa Mỹ chỉ có thể bổ sung một phần nhỏ so với số lượng có thể đã sử dụng trong những ngày gần đây.

Trước đó, Washington cũng đã sử dụng ít nhất 124 tên lửa Tomahawk để tấn công lực lượng Houthi ở Yemen và các cơ sở hạt nhân của Iran trong giai đoạn 2024–2025.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cho biết Mỹ đã sử dụng hơn hai chục tên lửa trong cuộc tấn công vào cơ sở của Iran tại Isfahan.

Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Mỹ đã sử dụng 168 tên lửa Tomahawk chỉ trong 100 giờ đầu của cuộc chiến bắt đầu ngày 28/2.

“Một con số rất lớn. Và sẽ mất nhiều năm để thay thế”, một nghị sĩ Mỹ nói, nhắc tới cả kho dự trữ tên lửa đánh chặn THAAD và Patriot, những hệ thống phòng không quan trọng chống lại loạt tên lửa và máy bay không người lái mà Iran đã phóng vào các mục tiêu của Mỹ và đồng minh tại Trung Đông kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Ron Wyden cho biết rằng Mỹ đang chi “nhiều tỷ USD” cho một cuộc chiến ngày càng không được người dân ủng hộ.

“Chi phí của nó tăng lên gần như từng phút khi chúng ta nói chuyện”, ông nói. “Đó là một con số khổng lồ”.

Theo FT