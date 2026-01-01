Năm 2026 ở Trung Quốc, robot sẽ được bán lẻ giống như điện thoại?

Năm 2026, robot sẽ được bán lẻ rộng rãi như điện thoại tại Trung Quốc, mở ra kỷ nguyên mới cho công nghệ tiêu dùng và dịch vụ.

Ngày 31/12/2025, cửa hàng trải nghiệm thương hiệu offline đầu tiên trên toàn cầu của Unitree Robotics đã chính thức khai trương tại JD MALL Song Tỉnh (Songjing) ở Bắc Kinh.

Trong trung tâm thương mại, một bé gái ôm thử robot hình người trưng bày trong cửa hàng, quay sang nói với người mẹ: “Nó lạnh quá mẹ ạ”.

Đầu năm 2025, robot Unitree còn nhảy điệu Ương Ca (Yangge) “phong cách cyber” trên sân khấu Gala Tết Nguyên đán. Đến ngày cuối cùng của năm, nó đã đứng trong cửa hàng, để một đứa trẻ có thể trực tiếp cảm nhận cái lạnh của kim loại.

Không gian cửa hàng theo phong cách công nghệ tối giản, tông xám – trắng, trưng bày gọn gàng 4 robot chó Go2 và 1 robot hình người G1. Robot chó có giá từ 10.000–20.000 NDT, nhân viên cho biết trả tiền xong là có thể mang về ngay.

Với mức giá của một chiếc smartphone cao cấp, người ta có thể mua một robot chó; và chỉ cần tới một cửa hàng trông giống flagship store điện thoại, robot đã có thể được mua mang về nhà.

Hôm 31/12/2025, cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm của Unitree Robotics đã khai trương tại JD MALL Song Tỉnh, Bắc Kinh. Ảnh: QQnews.



Cửa hàng tại JD MALL Song Tỉnh này đang cố gắng mở cánh cửa thị trường robot tiêu dùng bằng cách “bán robot như bán điện thoại”. Nhưng thực tế liệu có đúng như kỳ vọng?

“Điệu múa Yangge cyber” và cơn sốt robot hình người

Ngày 28/1/2025, tại Gala Tết Nguyên đán năm Ất Tỵ, tiết mục sáng tạo “Yang BOT”trở thành tâm điểm. Trên sân khấu, 16 robot hình người Unitree H1 mặc áo bông hoa Đông Bắc, đồng loạt múa điệu Yangge, thậm chí thực hiện chính xác các động tác tung, xoay và bắt khăn.

Khoảnh khắc này đã thay đổi nhận thức của công chúng về robot hình người: không còn là khung máy trong phòng thí nghiệm, mà là một “loài mới” có độ linh hoạt cao, thậm chí mang được yếu tố văn hóa truyền thống.

Sau Gala Tết, tháng 2/2025, Unitree Robotics ra mắt nhiều sản phẩm robot trên JD.com. Trong đó: Robot hình người tiêu dùng Unitree G1 giá từ 99.000 NDT; Phiên bản nghiên cứu cao cấp Unitree H1 giá 650.000 NDT. Dù giá rất cao, lô hàng đầu tiên đã bán hết ngay, có thời điểm thời gian giao hàng trễ hẹn hơn 3 tháng.

Robot vũ công của Unitree "nghỉ ngơi" sau khi nhảy phụ họa cùng ca sĩ Vương Lực Hoành trong liveshow ở Thành Đô. Ảnh: QQnews.



Trong năm 2025, người mua robot Unitree chủ yếu gồm 3 nhóm: Nhóm 1: các trường đại học và phòng thí nghiệm AI, dùng nền tảng mở của Unitree để kiểm chứng thuật toán trí tuệ hiện thân (embodied intelligence).

Nhóm 2: các tech blogger và nhà sáng tạo nội dung, tháo lắp – đánh giá – trình diễn các động tác phức tạp (nấu ăn, lăn người…) để thu hút lượt xem.

Nhóm 3: giới cho thuê – kinh doanh chênh lệch. Khi nguồn cung khan hiếm nhất, giá thuê robot Unitree G1 cho hội chợ/lễ hội tới 15.000–25.000 NDT/ngày, thậm chí thu hồi vốn chỉ trong một tuần.

Ở mảng robot bốn chân – nơi công nghệ đã chín muồi hơn – theo thống kê từ hiệp hội ngành và dữ liệu công khai, robot chó Go2 của Unitree xuất xưởng khoảng 30.000 con (chiếc) trong năm 2025, được dùng rộng rãi trong kiểm tra lưới điện, theo dõi ngoài trời và giáo dục lập trình cho thanh thiếu niên.

Robot hình người bán chạy, robot bốn chân đi vào sản xuất, nhưng với người tiêu dùng phổ thông, tất cả vẫn còn rất xa. Robot ở trên sân khấu, con người đứng dưới xem.

Robot chó và robot hình người được trưng bày trong cửa hàng của Unitree tại JDMALL. Ảnh: QQnews.



Một “cửa hàng robot” trông như cửa hàng điện thoại

Từ vài năm trước, robot bốn chân của Unitree đã bán online trên JD, nhưng khi đó chủ yếu được xem là loại “đồ chơi cao cấp” cho những người cực kỳ đam mê và am hiểu công nghệ (dân công nghệ hardcore).

Tháng 8/2025, JD.com công bố “Kế hoạch tăng tốc ngành robot thông minh”, cam kết đầu tư hàng chục tỷ NDT, Unitree trở thành đối tác chủ chốt. Hợp tác từ bán online đơn thuần chuyển sang cùng nhau xây dựng thương hiệu đa kênh.

Quá trình này rất giống sự tiến hóa của ngành smartphone: ban đầu lan truyền trong cộng đồng đam mê online, nhưng để phổ cập toàn dân, phải dựa vào mạng lưới cửa hàng flagship offline..

Việc Unitree đặt chân vào JD MALL cũng là bước nhảy nhận thức: từ “thiết bị phòng thí nghiệm” sang “đầu cuối tiêu dùng”.

Theo số liệu công khai, doanh thu Unitree năm 2024 vượt 1 tỷ NDT, chiếm khoảng 70% thị phần robot bốn chân toàn cầu. Sang 2025, với việc ra mắt Unitree G1 (giá từ 99.000 NDT) và Unitree R1 giá mềm hơn (39.900 NDT), nhịp độ bán lẻ được đẩy nhanh rõ rệt.

Hiện trên JD, Unitree Robotics bán: Unitree Go2 (robot chó) giá hàng chục nghìn NDT; robot hình người Unitree G1 sản xuất hàng loạt giá hàng trăm nghìn NDT; dòng Unitree H1/H2 phục vụ nghiên cứu cao cấp.

Tuy nhiên, bán lẻ tiêu dùng đòi hỏi chuỗi cung ứng mạnh. Dù Unitree Robotics là số ít công ty có năng lực giao hàng tần suất cao, robot Unitree G1 vẫn thường xuyên “cháy hàng” trong phần lớn năm 2025.

Robot chó Unitree Go2 được đề giá bán từ 19.999 NDT. Ảnh: QQnews.



Robot hình người gồm hàng nghìn linh kiện chính xác, khiến độ khó tăng công suất vượt xa smartphone, thời gian giao hàng thường mất 1–3 tháng.

Đại diện JD cho biết robot bốn chân có thể mua và mang về ngay, nhưng khi được hỏi robot hình người bao giờ làm được điều đó, câu trả lời là: “Xin hãy chờ đợi”. Dù vậy, ít nhất đã có một không gian vật lý đáng tin để chờ đợi.

Bán robot như bán điện thoại

Theo kinh nghiệm ngành smartphone, offline là kênh bán phần cứng then chốt. Các báo cáo nghiên cứu thị trường do những hãng phân tích uy tín toàn cầu thực hiện 2024–2025 cho thấy tại Trung Quốc, bán online chiếm 25%, offline chiếm 75%.

Ngay cả thời đại internet di động, kênh offline toàn cầu vẫn vượt online. Muốn người tiêu dùng thực sự “rút ví xuống tiền”, trải nghiệm trực tiếp là không thể thiếu.

Một robot giá gần một trăm nghìn đến vài trăm nghìn NDT cần trình diễn thực tế, hướng dẫn mở hộp và hậu mãi dài hạn – điều mà online thuần túy không thể gánh nổi.

Theo JD, robot Unitree đã gia nhập mô hình JD tự doanh: giao từ kho JD, vận chuyển bởi JD Logistics, đặt trước 11h và nhận trong ngày.

Tương lai, nếu đủ nhiều cửa hàng offline, người dùng online sẽ được gợi ý đến JD MALL gần nhất trải nghiệm; hài lòng có thể mua tại chỗ hoặc giao online; hậu mãi do JD đảm nhiệm.

Tuy nhiên, doanh số cụ thể và chi phí mở cửa hàng được phân bổ ra sao, phía JD cho biết chưa tiện công bố.

Robot Unitree G1 được bán với giá từ 99.000 NDT. Ảnh: Sohu.



Liệu cửa hàng robot có chiếm tỷ trọng offline lớn như điện thoại? Đại diện JD thẳng thắn: “Đây là hai sản phẩm hoàn toàn khác nhau”. Robot mở cửa hàng muộn cho thấy độ phức tạp công nghệ và quyết định cao hơn. Online và offline không thay thế mà bổ trợ nhau: offline giúp xóa lo ngại “bị chém”, online mang lại sự tiện lợi.

Cửa hàng offline – lễ trưởng thành của robot tiêu dùng?

Ngoài bán lẻ, JD còn mở dịch vụ cho thuê robot. Trên app JD tìm mục “thuê hàng” là có thể thuê trải nghiệm: từ robot chó giá thuê vài chục NDT/ngày đến robot hình người hơn 1.000 NDT/ngày.

Ngày 22/12/2025, nền tảng thuê robot mở đầu tiên toàn quốc mang tên “Kình Thiên Tô” ra mắt, bao phủ 50 thành phố. Giá thuê: Robot hình người cơ bản: 3.000 NDT/ngày; mẫu robot biểu diễn phức tạp (nhảy múa…): khoảng 5.000 NDT/ngày.

Cùng lúc, mô hình offline quy mô lớn hơn cũng xuất hiện. Tháng 8/2025, Robot Mall rộng 4.000 m² khai trương tại Diệc Trang, Bắc Kinh theo mô hình “4S” kiểu ô tô, quy tụ hơn 50 thương hiệu, trong đó có UBTECH và Unitree.

Những mô hình này giúp robot bước ra khỏi phòng thí nghiệm, đi vào đời sống. Việc mở cửa hàng offline được xem là “lễ trưởng thành” của robot trong mô hình kinh doanh. Tuy vậy, để robot tiêu dùng thật sự trở thành “nhu cầu thiết yếu như smartphone”, con đường phía trước vẫn còn rất dài.

Theo QQnews, NetEase