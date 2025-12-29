Bí mật công nghệ in 3D khiến robot Trung Quốc nhìn giống người thật đến mức ngạc nhiên

Robot hình người của Trung Quốc gần đây có bước tiến vượt bậc. Đằng sau thành công đó là công nghệ cơ bắp sinh học in 3D của công ty khởi nghiệp PollyPolymer.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất của ngành robot đang bùng nổ của Trung Quốc trong năm nay là màn trình diễn trên sàn catwalk của robot hình người mới do hãng ô tô Xpeng phát triển: cỗ máy này sống động đến mức nhà sáng lập He Xiaopeng (Hà Hiểu Bằng) phải kéo khóa phía sau lưng robot để chứng minh rằng không hề có con người nào ở bên trong.

Màn “vạch trần” đó đã hé lộ bí mật dưới lớp vỏ: các “cơ bắp” sinh học mô phỏng, cho phép robot đạt mức độ giống người đến khó tin. Công nghệ này trở thành hiện thực nhờ kỹ thuật in 3D và vật liệu hiệu năng cao do công ty khởi nghiệp PollyPolymer của Trung Quốc phát triển.

Ông Wang Wenbin, nhà sáng lập kiêm chủ tịch PollyPolymer, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng công ty đã “thiết lập các quan hệ đối tác nghiên cứu và phát triển (R&D) chung với nhiều doanh nghiệp robot hàng đầu, trong đó có hơn 20 công ty tại Trung Quốc”.

Ngoài việc cung cấp cơ bắp sinh học cho robot của Xpeng, PollyPolymer còn phát triển các bộ đệm khớp cho công ty UBTech Robotics và bộ bàn chân tích hợp cho công ty EngineAI.

Theo ông Wang, cơ bắp sinh học dành cho robot hình người đòi hỏi một loại vật liệu đặc biệt, “phải đồng thời đáp ứng 4 yêu cầu cốt lõi: độ đàn hồi cao, khả năng tản nhiệt xuất sắc, khả năng chống mài mòn vượt trội và tính kháng lão hóa”. Ông cho biết thêm, cấu trúc phân tử của vật liệu đã được điều chỉnh để đạt mức giãn dài lên tới 300% trong khi vẫn giữ được cảm giác bề mặt giống da người.

Wang Wenbin, người sáng lập kiêm chủ tịch của công ty khởi nghiệp in 3D PollyPolymer. Ảnh: SCMP.

Đặt trụ sở tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô, công ty PollyPolymer hiện sở hữu khoảng 10.000 bộ công thức vật liệu khác nhau. Công ty cũng phát triển công nghệ in 3D độc quyền mang tên Chất cản trở Amine ổn định ánh sáng (HALS), giúp tốc độ in nhanh hơn tới 100 lần so với công nghệ in 3D truyền thống.

Là một chuyên gia về vật liệu, ông Wang thành lập PollyPolymer vào năm 2017 và chỉ 2 năm sau đã phát triển thành công công nghệ in 3D hoàn chỉnh cho ngành giày dép. Giày vẫn là thị trường chủ lực của công ty, chiếm khoảng 60% tổng doanh thu.

Năm nay, năng lực in giày của PollyPolymer đã đạt 2 triệu đôi và dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2026, theo ông Wang. Tuy nhiên, đây vẫn là một thị trường còn non trẻ, khi chưa tới 0,1% số giày trên toàn cầu được sản xuất bằng công nghệ in 3D. Mục tiêu của ông Wang là nâng tỷ lệ này lên 10% trong vòng 7 năm tới.

Hợp tác với các thương hiệu như Cole Haan, Skechers và Peak Sport Products, PollyPolymer không chỉ cung cấp các linh kiện như đế giày siêu đàn hồi hay thân giày nhẹ, mà còn sản xuất toàn bộ đôi giày được in liền khối.

Công ty cũng tham gia các dự án hợp tác thương hiệu nhằm thúc đẩy thời trang in 3D. Năm ngoái, Tập đoàn Walt Disney đã giới thiệu nhiều sản phẩm tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải, trong đó PollyPolymer “chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển vật liệu cho giày dép, túi xách và phụ kiện, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật in 3D”, theo lời ông Wang.

PollyPolymer chuyên về công nghệ in 3D siêu nhanh. Ảnh: SCMP.

Ông cho biết thêm, PollyPolymer đã “phản hồi rất nhanh các yêu cầu thiết kế tùy chỉnh của Disney, chẳng hạn như tái hiện các chi tiết hoạt hình dạng 3D mà không cần khuôn đúc truyền thống, qua đó rút ngắn thời gian sản xuất tới 70%”.

Ngoài giày dép và thời trang, nhiều lĩnh vực khác cũng đang nhanh chóng ứng dụng công nghệ này, bao gồm robot, thiết bị thể thao, hệ thống nhà thông minh và chăm sóc nha khoa.

Doanh nghiệp Trung Quốc này cũng đã hợp tác với Samsung Electronics và Bosch trong các dự án R&D, thay vì sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. PollyPolymer cung cấp cho hai tập đoàn điện tử này các nguyên mẫu in 3D nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu và phát triển, theo ông Wang.

Hiện khoảng 1/4 doanh thu của PollyPolymer đến từ khách hàng ngoài Trung Quốc, với tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 40%. Trong vòng 3 năm tới, công ty kỳ vọng thị trường nước ngoài sẽ đóng góp hơn 50% tổng doanh số.

Gần đây, PollyPolymer đã ra mắt thương hiệu tiêu dùng riêng mang tên PollyFab, nhắm tới giới trẻ ở thị trường quốc tế và những người đam mê công nghệ tại Trung Quốc. Theo ông Wang, giai đoạn đầu, PollyFab sẽ tập trung vào ba nhóm sản phẩm: giày thể thao cá nhân hóa, các phụ kiện như móc khóa, và đồ trang trí nhà cửa mang yếu tố văn hóa – sáng tạo.

Đến năm 2026, PollyFab dự kiến mở các cửa hàng vật lý tại những thị trường lớn như Mỹ, Pháp và Nhật Bản.

Theo SCMP