Các công ty robot hình người thừa nhận công nghệ này đang bị thổi phồng quá mức

Các công ty robot thừa nhận công nghệ robot hình người còn nhiều hạn chế và chưa thể thực sự thay thế con người trong nhiều lĩnh vực.

Từ đầu năm đến nay, thị trường robot hình người toàn cầu phát triển nhanh chóng, được săn đón mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán nhiều nước. Lượng lớn vốn đang đổ vào các startup robot hình người, khi các nhà đầu tư đặt cược rằng robot hình người sẽ sớm xuất hiện trong kho bãi, nhà máy, thậm chí đi vào từng hộ gia đình.

Tuy nhiên, cuộc tranh luận về “bong bóng robot hình người” vẫn luôn tồn tại. Một số chuyên gia cảnh báo rằng công nghệ này còn rất xa mới đạt tới giai đoạn ứng dụng quy mô lớn; thậm chí ngay cả một số công ty robot hình người cũng thừa nhận công nghệ này đang bị thổi phồng quá mức.

Robot hình người của công ty Mind Children trưng bày tại Hội nghị robot hình người thế giới. Ảnh: Creaders.

Công nghệ robot hình người đang bị thổi phồng quá mức

Nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp này muốn hạ nhiệt kỳ vọng của thị trường. Họ cho rằng, dù lĩnh vực này gần đây đạt được không ít tiến bộ, nhưng mức độ quan tâm hiện nay đã vượt quá thực tế; trước khi có thể đi từ thí nghiệm khoa học sang thay thế lao động con người, robot hình người vẫn phải đối mặt với hàng loạt thách thức kỹ thuật lớn.

“Chúng tôi không chỉ tìm cách chế tạo robot hình người, mà quan trọng hơn là làm sao tạo ra robot hình người thực sự hữu ích”, ông Pras Velagapudi, Giám đốc công nghệ của công ty robot Mỹ Agility Robotics, nói.

Agility Robotics tập trung vào các kịch bản tự động hóa công nghiệp, với sản phẩm chủ lực là robot hai chân Digit, và là một trong những công ty đi đầu trong thương mại hóa robot hình người. Hiện Agility đã có hàng trăm robot Digit làm việc cho khách hàng, trong đó có Amazon và nhà sản xuất linh kiện ô tô Schaeffler. Các robot này đảm nhiệm những công việc như nhặt đồ và vận chuyển hàng hóa trong kho.

Khi những robot như Digit bắt đầu tìm được các kịch bản nhu cầu cụ thể, một số nhà phân tích và lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ trở nên lạc quan, dự đoán làn sóng robot hình người sắp đến.

Robot hình người Booster T1 của Booster Robotics tại Hội nghị robot hình người toàn cầu. Ảnh: Creaders.

Tuy nhiên, Velagapudi cho rằng, đưa robot hình người vào kho hoặc nhà máy để bê thùng hàng là một chuyện; còn tạo ra một “robot quản gia” thì vượt xa khả năng công nghệ hiện tại của ngành. Theo ông, robot ngày nay vẫn quá thiếu tin cậy để đảm nhiệm các nhiệm vụ phức tạp.

Vấn đề tiếp theo là an toàn. Ani Kelkar, đối tác của McKinsey cho biết, một khảo sát với các lãnh đạo doanh nghiệp cho thấy chi phí lắp đặt là lý do lớn nhất khiến họ không muốn triển khai robot. Hiện nay, cứ mỗi 100 USD doanh nghiệp đầu tư cho việc triển khai robot thì chỉ khoảng 20 USD là chi cho bản thân robot, 80 USD còn lại dùng cho các thiết bị và hệ thống nhằm bảo vệ con người khỏi nguy hiểm.

Kelkar cho rằng vẫn tồn tại một khoảng cách rất lớn giữa viễn cảnh công nghệ và năng lực thực tế hiện nay. “Đừng xem video robot giặt quần áo rồi suy ra sẽ có một robot quản gia làm hết mọi việc trong nhà – đó là một bước nhảy quá lớn”, ông nói.

Tại hội nghị thượng đỉnh robot hình người gần đây ở Mountain View (California) – được quảng bá là sự kiện robot hình người lớn nhất thế giới – ông Isaac Qureshi, CEO startup Mỹ Gatlin Robotics, đã đeo kính thực tế ảo để điều khiển một nguyên mẫu robot dùng cho việc vệ sinh văn phòng. Ông cho biết công ty sẽ dần dạy robot làm thêm nhiều việc hơn, trong đó làm sạch bồn cầu là một mục tiêu “cuối cùng”.

Trên sân khấu hội nghị nhiều nhà sáng lập startup robot hình người đều cố gắng hạ nhiệt sự phấn khích xung quanh công nghệ này. Ông Kaan Dogrusoz, CEO Weave Robotics – một công ty robot hình người đa năng của Mỹ và là cựu kỹ sư Apple – nói: “Đúng là đang có rất nhiều công trình kỹ thuật ấn tượng và rất nhiều nhân tài tham gia, nhưng robot hình người vẫn còn rất xa mới trở thành một sản phẩm trưởng thành, được định nghĩa rõ ràng”.

Robot hình người Fourier GR-3 do công ty Booster Robotics phát triển. Ảnh: Creaders.

Dogrusoz cho rằng hướng phát triển hiện nay của robot hình người là đúng, nhưng trình độ công nghệ chưa đủ để hiện thực hóa tầm nhìn đó. Ông so sánh nó với thất bại nổi tiếng nhất của Apple – máy tính cầm tay Newton. Sản phẩm ra đời trong làn sóng thổi phồng PDA thập niên 1990 này chỉ tồn tại vài năm trước khi bị khai tử. Tuy nhiên, chỉ một thập kỷ sau, với sự xuất hiện của iPhone, các thiết bị cầm tay lại trở nên phổ biến khắp nơi. “Robot hình người đi hoàn toàn bằng hai chân chính là PDA Newton của thời đại chúng ta”, Dogrusoz nói.

Weave hiện sản xuất robot gấp quần áo và đã được sử dụng tại một số tiệm giặt tự động ở San Francisco. Nhưng ngay cả những nhà sáng lập đã bước đầu tìm được thị trường cho sản phẩm của mình cũng cho rằng việc quảng bá rằng “công nghệ đã sẵn sàng” là rất rủi ro.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, hiện nay phạm vi công việc thực sự phù hợp với robot hình người vẫn rất hạn chế, chủ yếu là các nhiệm vụ đơn giản, lặp đi lặp lại như vận chuyển, xếp thùng hàng.

Trong bài phát biểu chính tại hội nghị, CEO Persona AI – ông Nicolaus Radford – nói: “Tôi nghĩ chúng ta phải có trách nhiệm khi nói về mốc thời gian và tốc độ phổ cập của công nghệ này”.

Persona AI đang chế tạo robot hàn cho một công ty đóng tàu. Radford cho rằng những công việc nguy hiểm, khó tuyển lao động như vậy rất phù hợp để robot hóa, nhưng các ứng dụng kiểu robot quản gia vẫn còn rất xa.

Robot hai chân Mini Pi của công ty High Torque. Ảnh: Creaders.

Tương phản với phe lạc quan

Sự thận trọng của các lãnh đạo và kỹ sư robot hình người tương phản rõ rệt với dự báo lạc quan của nhiều “ông lớn” công nghệ. CEO Tesla Elon Musk dự đoán nhu cầu robot hình người sẽ “không có giới hạn”, và cho biết Tesla đặt mục tiêu đến năm 2030 sản xuất 1 triệu robot Optimus mỗi năm.

CEO Nvidia Jensen Huang cũng cho rằng thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên “robot hóa mọi thứ có thể di chuyển”. “Robot hình người và những công nghệ để hiện thực hóa nó đã ở rất gần,” ông nói trong một podcast hồi tháng 1 năm nay.

Theo McKinsey, hiện có hàng chục startup robot đang thu hút lượng vốn đầu tư khổng lồ, với khoảng 5 tỷ USD được rót vào lĩnh vực robot hình người chỉ riêng trong năm nay.

Tuy nhiên, chuyên gia robot hàng đầu thế giới, nhà khoa học máy tính và AI Rodney Brooks, cảnh báo rằng “bong bóng robot hình người sớm muộn cũng sẽ vỡ, và việc đổ hàng chục tỷ USD vào các startup robot hình người là lãng phí tiền bạc”.

Theo Sina, Creaders