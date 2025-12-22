Elon Musk khen ngợi robot hình người Trung Quốc tại liveshow Vương Lực Hoành

Robot Unitree thể hiện kỹ năng vượt trội trên sân khấu, góp phần đưa công nghệ AI vào ngành giải trí và du lịch, mở ra cơ hội thương mại hóa rộng lớn.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Sáu robot hình người của Unitree Robotics đã gây ấn tượng mạnh trong liveshow của ca sĩ Vương Lực Hoành, thu hút sự chú ý của CEO Tesla Elon Musk, người đã khen ngợi màn trình diễn này trên nền tảng X. Robot Unitree đã thực hiện các động tác đồng bộ và phức tạp, bao gồm cả nhào lộn kiểu Webster, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc so với màn trình diễn trước đó tại Gala giao thừa Tết Ất Tỵ của CCTV. CEO Unitree Robotics, Ông Vương Hưng Hưng, nhấn mạnh kỷ nguyên mới của AI và robot thông minh trong ngành văn hóa - du lịch, đồng thời tiết lộ Disney cũng sử dụng động cơ của Unitree Robotics cho một số robot biểu diễn. Ông Vương Hưng Hưng dự đoán "khoảnh khắc ChatGPT" của robot sẽ đến trong khoảng 2 năm tới, khi robot có thể hoàn thành 80% nhiệm vụ trong môi trường xa lạ dựa trên hướng dẫn bằng giọng nói hoặc văn bản. Hội đồng Du lịch & Lữ hành Thế giới (WTTC) dự báo ngành du lịch toàn cầu sẽ đạt 11,7 nghìn tỷ USD trong năm nay, với tốc độ tăng trưởng 6,7%, và Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nền kinh tế du lịch lớn nhất vào năm 2031. Cung cấp bởi

Sáu robot hình người của Công ty Công nghệ Unitree Robotics đã xuất hiện trên sân khấu liveshow của ca sĩ Vương Lực Hoành hôm 19/12 để nhảy phụ họa, thậm chí còn thực hiện động tác nhào lộn. Màn trình diễn này bất ngờ gây chú ý tới tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới – CEO Tesla Elon Musk.

Ngày 20/12, Elon Musk đã trực tiếp đăng bài trên nền tảng X (trước đây là Twitter), công khai khen ngợi buổi biểu diễn của Vương Lực Hoành tại Thành Đô với một từ duy nhất: Thật ấn tượng. Ngay lập tức lời khen này làm bùng nổ các cuộc thảo luận sôi nổi trong cả giới giải trí Hoa ngữ lẫn giới công nghệ quốc tế, các đoạn video liên quan cũng nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng.

Vương Lực Hoành và robot Unitree. Ảnh: Orientaldaily.



Theo trang Đệ nhất Kinh tài (Yicai), nhiều cư dân mạng bình luận rằng robot Trung Quốc tiến bộ quá nhanh: vài tháng trước, khi xuất hiện trên sân khấu Gala giao thừa Tết Ất Tỵ của CCTV, chúng còn trông như “những đứa trẻ vừa tập đi”, vậy mà giờ đây đã trở thành những vũ công chuyên nghiệp.

Trong buổi liveshow của ca sĩ Vương Lực Hoành, tổng cộng 6 robot Unitree đã lên sân khấu tham gia biểu diễn. Các robot thực hiện động tác cực kỳ đồng bộ với Vương Lực Hoành và đội vũ công người thật, từ vung tay, đá chân, xoay người, bật nhảy cho tới những động tác phức tạp. Ở phần cuối màn trình diễn, cả nhóm còn đồng loạt hoàn thành động tác lộn kiểu Webster rất đã mắt, với chuyển động ổn định và mượt mà.

Theo thông tin, quá trình chuẩn bị cho màn hợp tác này kéo dài hơn ba tháng. Những robot hình người được sử dụng là phiên bản nâng cấp mới nhất, sở hữu hơn 17 bậc tự do, hỗ trợ điều khiển cân bằng động, tốc độ phản hồi nhanh, rất phù hợp với các kịch bản biểu diễn sân khấu.

Các vũ công robot Unitree nhảy cùng Vương Lực Hoành. Ảnh: Orientaldaily.



Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Du lịch Thế giới tổ chức ở Hắc Long Giang, CEO Unitree Robotics Vương Hưng Hưng – cho biết: “Hiện nay là sự khởi đầu của kỷ nguyên mới của AI và robot thông minh, đồng thời cũng là kỷ nguyên mới của văn hóa – du lịch. Robot có thể tham gia vào nhiều bối cảnh văn hóa khác nhau”.

Sau khi robot hình người Unitree xuất hiện tại Gala Giao thừa Tết Ất Tỵ của CCTV, công ty Unitree Robotics nhanh chóng trở thành điểm nóng công nghệ trong ngành văn hóa – du lịch. Robot hình người cũng nhờ đà phát triển của ngành du lịch – văn hóa mà trải qua quá trình chuyển mình thương mại hóa, từ một khái niệm mang tính trình diễn sang một “cỗ máy tạo doanh thu”.

Hiện nay trên phạm vi toàn cầu, ngoài Tesla đang phát triển robot hình người Optimus, thì Disney cũng đã gia nhập đường đua chế tạo robot. Ông Vương Hưng Hưng cho biết robot hình người của Disney rất đáng chú ý: họ có nhiều mẫu robot chủ yếu phục vụ biểu diễn, trong đó một số robot sử dụng động cơ do Unitree Robotics cung cấp.

Ông Vương Hưng Hưng cũng nhận định rằng robot thông minh đang tạo ra ảnh hưởng rất lớn đối với ngành văn hóa cũng như ngành du lịch hiện nay. Trong tương lai, các màn biểu diễn nghệ thuật hay hoạt động sự kiện với robot hình người sẽ còn xuất hiện rất nhiều, kể cả ở nước ngoài; năm nay có thể mới chỉ là điểm khởi đầu.

Video về cuộc biểu diễn của vũ công robot Unitree tại liveshow của Vương Lực Hoành. Nguồn: CTI.



Tuy vậy, ông cho rằng “khoảnh khắc ChatGPT” (ChatGPT moment, chỉ thời điểm một công nghệ AI tạo sinh bùng nổ và đi vào đời sống đại chúng) của robot vẫn còn thiếu một điểm tới hạn. Theo ông Vương, “khoảnh khắc ChatGPT” thực sự của robot trong tương lai là khi trong những môi trường xa lạ, robot có thể dựa vào chỉ dẫn bằng giọng nói hoặc văn bản để hoàn thành thành công khoảng 80% nhiệm vụ. Khi đó, robot hình người mới có thể được triển khai quy mô lớn và tạo ra bước nhảy vọt về chất trên toàn cầu. Ông dự đoán mục tiêu này có thể tiệm cận trong khoảng 2 năm tới.

Công nghệ thông minh đang tái định hình nền kinh tế văn hóa – du lịch toàn cầu. Theo dự báo của Hội đồng Du lịch & Lữ hành Thế giới (WTTC), tổng giá trị sản lượng của ngành du lịch toàn cầu trong năm nay sẽ đạt 11,7 nghìn tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng 6,7%.

WTTC cũng cho biết Trung Quốc được kỳ vọng sẽ vượt Mỹ vào năm 2031, trở thành nền kinh tế du lịch lớn nhất thế giới. Quyền Chủ tịch WTTC Gloria Guevara nhận định, tốc độ tăng trưởng của thị trường du lịch Trung Quốc đã đạt 15,8%, cao hơn gấp đôi mức tăng trưởng toàn cầu. Những công nghệ mới mà Trung Quốc đang thử nghiệm – dù là trí tuệ nhân tạo hay robot hình người – đều đang tạo ra ảnh hưởng trên phạm vi toàn thế giới.

