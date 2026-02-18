4 đột phá công nghệ trong năm 2025 và dự báo năm 2026

Năm 2025 khép lại với sự chuyển dịch từ AI tạo sinh sang AI tác vụ và năng lượng mới. Bước sang 2026, thế giới hướng đến sự cộng sinh sâu sắc giữa con người và máy móc. Dưới đây là bức tranh toàn cảnh về công nghệ định hình tương lai gần.

Những công nghệ định hình năm 2025

Thế giới công nghệ đang bước vào một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng. Nếu năm 2024 được xem là thời điểm bùng nổ ý tưởng và thử nghiệm, thì năm 2025 đánh dấu giai đoạn các công nghệ cốt lõi bắt đầu đi vào triển khai thực tế, tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội.

1. Sự trỗi dậy của Agentic AI

Một Agentic AI có khả năng tự lập kế hoạch, thực hiện chuỗi tác vụ phức tạp mà không cần con người can thiệp từng bước. Ảnh: Getty.

Trong năm 2025, người dùng không còn dành hàng giờ để "chat" với bot. Thay vào đó, họ giao việc cho các "Agent" (Tác vụ). Một Agentic AI có khả năng tự lập kế hoạch, sử dụng công cụ và thực hiện chuỗi tác vụ phức tạp mà không cần con người can thiệp từng bước.

Sự thay đổi này đã định nghĩa lại khái niệm "phần mềm". Các ứng dụng rời rạc (Silos) bắt đầu biến mất, nhường chỗ cho các hệ điều hành tích hợp AI sâu, nơi AI đóng vai trò là nhạc trưởng điều phối mọi hoạt động trên thiết bị.

Điều này giúp năng suất lao động trong các ngành dịch vụ, lập trình và hành chính tăng vọt, nhưng cũng bắt đầu tạo ra áp lực đào thải nhân sự sơ cấp (junior) lớn chưa từng thấy.

2. Robot hình người và “bộ não” vật lý

Mẫu robot hình người Optimus của Tesla. Ảnh: Electrek.

Năm 2025 là thời điểm robot hình nhân chính thức tốt nghiệp khỏi phòng thí nghiệm. Sự hội tụ giữa phần cứng tiên tiến (động cơ, pin, vật liệu nhẹ) và "bộ não" AI thị giác máy tính đã cho phép các robot như Optimus (Tesla), Figure hay các mẫu từ Trung Quốc tham gia vào dây chuyền sản xuất thực tế.

Khác với các cánh tay robot công nghiệp cố định của thập kỷ trước, robot năm 2025 có khả năng di chuyển linh hoạt, học hỏi qua quan sát (imitation learning) và thao tác khéo léo với các vật thể không định hình.

3. Pin thể rắn và SMRs tạo cách mạng năng lượng

Thứ nhất là Pin thể rắn (Solid-state Battery). Sau nhiều năm chờ đợi, năm 2025 chứng kiến những chiếc xe điện thương mại đầu tiên sử dụng pin thể rắn (Solid-state Battery) lăn bánh. Với khả năng sạc đầy 80% trong vòng dưới 10 phút, mật độ năng lượng cao gấp đôi pin Lithium-ion truyền thống và độ an toàn tuyệt đối (không cháy nổ), pin thể rắn đã xóa bỏ hoàn toàn rào cản tâm lý của người dùng về xe điện.

Thứ hai là sự chấp thuận rộng rãi đối với Lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMRs). Các tập đoàn công nghệ lớn đã bắt đầu ký kết hợp đồng xây dựng các lò phản ứng mini này để cung cấp năng lượng ổn định 24/7 cho các siêu máy tính AI, đánh dấu sự trở lại của năng lượng hạt nhân trong một hình thái an toàn và linh hoạt hơn.

4. Điện toán lượng tử đạt mốc mới

Mô hình máy tính lượng tử của IBM. Ảnh: Getty.

Dù chưa thay thế máy tính cổ điển, nhưng năm 2025 đánh dấu cột mốc khi máy tính lượng tử bắt đầu giải quyết được các bài toán thực tế mà siêu máy tính truyền thống bó tay, đặc biệt là trong lĩnh vực hóa dược và khoa học vật liệu. Việc giảm thiểu lỗi lượng tử (Quantum error correction) đã đạt được những bước tiến đáng kể, cho phép các mô phỏng phân tử chính xác cao, giúp rút ngắn thời gian tìm ra các vật liệu siêu dẫn mới hoặc các loại thuốc đặc trị.

Xu hướng công nghệ 2026

1. Kỷ nguyên của “bản sao số” – Digital twins

Mỗi người sẽ có một bản sao ảo trên máy tính. Ảnh: Getty.

Xu hướng lớn nhất của năm 2026 sẽ là sự cá nhân hóa cực đoan (Hyper-personalization) dựa trên dữ liệu. Trong y tế, khái niệm "Bản sao số sinh học" sẽ bắt đầu phổ biến. Dựa trên dữ liệu gen, chỉ số máu, và dữ liệu thời gian thực từ các thiết bị đeo (wearables), mỗi người sẽ có một bản sao ảo trên máy tính.

Các bác sĩ năm 2026 sẽ không kê đơn thuốc theo xác suất chung, mà sẽ thử nghiệm thuốc trên bản sao số của bạn trước để dự báo tác dụng phụ và hiệu quả. Điều này mở ra kỷ nguyên y học chính xác (Precision Medicine), nơi việc điều trị được "may đo" cho từng cá nhân, giảm thiểu rủi ro và chi phí.

2. Mạng 6G và Internet vệ tinh thế hệ mới

Không chỉ là tốc độ nhanh hơn, 6G hướng tới độ trễ gần như bằng không. Ảnh: Getty.

Trong khi 5G đã trở thành tiêu chuẩn mặc định, năm 2026 sẽ là năm thế giới đặt những “viên gạch” đầu tiên cho chuẩn 6G và sự bùng nổ của Internet vệ tinh băng thông rộng. Không chỉ là tốc độ nhanh hơn, 6G hướng tới độ trễ gần như bằng không, cho phép các tương tác thời gian thực tuyệt đối như phẫu thuật từ xa xuyên lục địa hay điều khiển xe tự lái với độ chính xác milimet. Song song đó, các chùm vệ tinh tầm thấp (LEO) thế hệ mới sẽ xóa bỏ các vùng lõm sóng trên Trái Đất.

3. Kinh tế vũ trụ chuyển mình

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình của ngành vũ trụ từ "thám hiểm" sang "khai thác kinh tế". Với việc các trạm vũ trụ tư nhân bắt đầu được phóng lên quỹ đạo để thay thế ISS sắp nghỉ hưu, chúng ta sẽ thấy sự ra đời của các nhà máy trên vũ trụ.

Môi trường vi trọng lực (Zero-G) sẽ được tận dụng để sản xuất các loại cáp quang siêu tinh khiết (ZBLAN), nuôi cấy tinh thể protein cho dược phẩm hay in 3D các cơ quan nội tạng người - những việc không thể làm tốt trên mặt đất. Cuộc đua vào không gian năm 2026 không còn là cuộc đua cắm cờ của các quốc gia, mà là cuộc đua giành thị phần của các tập đoàn tư nhân.

4. Sự tiến hóa của tội phạm mạng

Công nghệ deepfake ngày càng diễn biến khó lường. Ảnh: Getty.

Năm 2026 được dự báo là thời điểm tội phạm mạng tăng tốc nhờ vào sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Theo ikPin Group (Mỹ), mã độc tự biến đổi cấu trúc mỗi lần chạy để né hệ thống phát hiện (polymorphic malware) do AI tạo ra đang trở thành xu hướng nguy hiểm khi mã độc có thể tự viết lại mỗi lần chạy, liên tục thay đổi cấu trúc để né mọi công cụ diệt virus dựa trên chữ ký truyền thống.

Cùng lúc, mức độ tinh vi của deepfake thời gian thực tăng nhanh. Trong khi tin tặc tăng tốc nhờ AI, các tổ chức buộc phải chuyển sang mô hình Zero Trust, loại bỏ hoàn toàn cơ chế “tin mặc định”.

Fortinet dự báo thời gian tin tặc cần để chiếm quyền kiểm soát hệ thống có thể rút xuống chỉ còn vài giờ trong năm 2026, khiến các biện pháp phòng thủ buộc phải sử dụng nhận diện đa lớp và công nghệ chống deepfake như watermark C2PA.