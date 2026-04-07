Ông Trump cảnh báo "xóa sổ" Iran chỉ trong một đêm nếu không đạt thỏa thuận

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không kích các nhà máy điện và cầu cống của Iran nếu Tehran không đạt thỏa thuận trước đêm thứ Ba.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ra lệnh mở các cuộc tấn công quy quét vào các nhà máy điện dân sự và cầu cống của Iran vào đêm thứ Ba, trừ khi Tehran đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 5 tuần qua.

Lời hứa hẹn của ông Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng được đưa ra trước thời hạn chót là 8 giờ tối thứ Ba theo giờ miền Đông nước Mỹ (tức 07:00 ngày 8/4, giờ VN), thời điểm ông ấn định để Iran phải tuân thủ các điều kiện của Mỹ.

Ông Trump yêu cầu Iran từ bỏ vũ khí hạt nhân và mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường vận tải dầu mỏ huyết mạch. Ông nói: "Toàn bộ đất nước này có thể bị xóa sổ trong một đêm, và đêm đó có thể là đêm mai".

"Tôi hy vọng mình không phải làm điều đó", ông Trump cho biết.

Ông khẳng định Mỹ đã có kế hoạch "trong đó mọi cây cầu ở Iran sẽ bị tiêu diệt" vào nửa đêm thứ Tư theo giờ Mỹ và "mọi nhà máy điện ở Iran sẽ ngừng hoạt động, bốc cháy, phát nổ và không bao giờ được sử dụng lại".

"Ý tôi là, một sự phá hủy hoàn toàn - vào lúc 12 giờ, và nó sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 4 giờ nếu chúng tôi muốn. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra", ông nói.

Những người chỉ trích cho rằng ông Trump sẽ phạm tội ác chiến tranh nếu Mỹ tấn công các nhà máy điện dân sự, một quan điểm mà ông Trump đã bác bỏ vào thứ Hai. "Tôi không lo lắng về điều đó. Bạn biết tội ác chiến tranh là gì không? Là sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump phát biểu trước đó vào thứ Hai trong một sự kiện Lễ Phục sinh cho trẻ em tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth cho biết tại cuộc họp báo rằng những cuộc không kích nặng nề nhất kể từ khi bắt đầu xung đột Iran sẽ diễn ra vào thứ Hai và cảnh báo rằng thứ Ba sẽ còn khốc liệt hơn nữa.

Nói chuyện với các phóng viên tại sự kiện Lễ Phục sinh, ông Trump cho rằng đề xuất từ phía Iran là chưa thỏa đáng. "Họ đã đưa ra một đề xuất, và đó là một đề xuất quan trọng. Đó là một bước tiến đáng kể. Nhưng nó vẫn chưa đủ tốt", ông nói. Ông khẳng định cuộc chiến có thể kết thúc nhanh chóng nếu Iran làm "những gì họ phải làm".

Dù không đưa ra bằng chứng, ông Trump nói rằng Mỹ có "nhiều thông tin tình báo chặn thu" từ các thường dân Iran thúc giục Mỹ không bỏ cuộc trong việc lật đổ chính phủ Iran. "Họ sẵn sàng chịu đựng điều đó để đổi lấy tự do", ông nói.

Chiến dịch giải cứu phi công

Ông Trump cùng với Hegseth và các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu khác đã coi việc giải cứu một phi công Mỹ bị bắn rơi là biểu tượng cho sức mạnh và quyết tâm của Mỹ. Ông mô tả chi tiết chiến dịch cuối tuần qua để cứu viên phi công, người đã ẩn náu trong địa hình đồi núi của Iran và trốn thoát khỏi sự truy quét của lực lượng Iran.

Ông Trump cho biết viên phi công, chỉ được xác định với định danh "Dude 44 Bravo", đã liên tục leo lên cao hơn để tăng cơ hội được cứu. Viên phi công được nhìn thấy đang di chuyển thông qua một liên kết camera chưa được tiết lộ của Mỹ. "Việc đó giống như mò kim đáy bể vậy", ông Trump nói.

Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết cơ quan này đã thực hiện một "chiến dịch nghi binh" để thuyết phục người Iran rằng viên phi công đang ở một nơi khác. Đến sáng thứ Bảy tuần trước, CIA đã xác nhận được "một trong những người giỏi nhất và dũng cảm nhất của nước Mỹ vẫn còn sống và đang ẩn náu trong một kẽ núi, vô hình trước kẻ thù nhưng không thể giấu được CIA".

Viên phi công bị bắn hạ hôm thứ Sáu đã được giải cứu vào sáng Chủ nhật. "Trong một màn phô diễn kỹ năng, độ chính xác và sức mạnh đến nín thở, quân đội Mỹ đã đổ bộ xuống khu vực đó, tấn công kẻ thù, giải cứu sĩ quan bị mắc kẹt, tiêu diệt mọi mối đe dọa và rời khỏi lãnh thổ Iran mà không có bất kỳ thương vong nào", ông Trump tuyên bố.

Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth cho biết viên phi công đã sử dụng thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp để định vị và tin nhắn đầu tiên của anh ấy là: "God is good" (Chúa thật tốt lành). Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết phi công được cứu là người ngồi ghế sau trên chiếc máy bay bị bắn hạ.

Theo Reuters