Thủ tướng Tây Ban Nha công khai thách thức ông Trump về chính sách quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/3 khi gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Nhà Trắng đã công khai chỉ trích việc Tây Ban Nha từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này để tấn công Iran, đồng thời đe dọa cắt đứt “toàn bộ quan hệ thương mại” với Tây Ban Nha.

Đáp lại, ngày 4/3, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez khẳng định lập trường của chính phủ nước này là “từ chối chiến tranh”, và sẽ không vì lo sợ bị trả đũa mà tham gia vào “những hành động gây hại cho thế giới”.

Theo The Guardian và AFP, trong bài phát biểu ngày 4/3 theo giờ địa phương, ông Sánchez nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không chỉ vì sợ sự trả đũa của ai đó mà tham gia vào những việc gây hại cho thế giới, đi ngược lại các giá trị và lợi ích của Tây Ban Nha”.

Ông nói lập trường của Tây Ban Nha trước cuộc khủng hoảng Trung Đông hiện nay là “rõ ràng và nhất quán”, tương tự quan điểm của Madrid về chiến tranh Ukraine và Dải Gaza: phản đối việc “phá vỡ luật pháp quốc tế – điều bảo đảm an ninh cho tất cả chúng ta”, và phản đối quan điểm cho rằng “các vấn đề của thế giới chỉ có thể được giải quyết bằng xung đột và bom đạn”. Ông kết luận: “Tóm lại, lập trường của chính phủ Tây Ban Nha là: từ chối chiến tranh”.

Trước đó, chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố rằng Căn cứ Hải quân Rota và Căn cứ Không quân Morón – nơi quân đội Mỹ đang sử dụng lâu dài – chỉ được phép tiến hành các hoạt động phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Ngày 3/3, tại Nhà Trắng trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Trump đã bày tỏ sự bất bình, nói rằng “Tây Ban Nha thật tệ” và “chúng tôi sẽ cắt đứt toàn bộ quan hệ thương mại với Tây Ban Nha”. Ông cho biết đã chỉ thị Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent “chấm dứt mọi giao dịch với Tây Ban Nha”.

Trước đó, ngày 1/3, ông Sánchez từng gọi hành động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là “một sự can thiệp quân sự vô lý và nguy hiểm”. Trong phát biểu ngày 4/3, ông nói mục tiêu của Mỹ chưa rõ ràng và Tây Ban Nha cần chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài, gây nhiều thương vong và hậu quả kinh tế nghiêm trọng.

Ông kêu gọi Mỹ, Israel và Iran chấm dứt chiến tranh trước khi quá muộn: “Không thể dùng cái phi pháp để đáp trả cái phi pháp, đó là khởi đầu của một thảm họa nhân loại”. Chính phủ Tây Ban Nha “yêu cầu ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh bằng giải pháp ngoại giao”.

Theo Creaders