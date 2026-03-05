Hơn 1.000 chết ở Iran khi các cuộc tấn công của Israel và Mỹ tiếp diễn

Lễ tang dành cho lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã bị hoãn giữa lúc các vụ nổ tiếp tục xảy ra.

Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng an ninh trên khắp Iran trong ngày thứ năm của chiến dịch tấn công Mỹ – Israel hôm 4/3, khi số người thiệt mạng vượt mốc 1.000 và Iran gia tăng các đòn phản công, đồng thời cảnh báo sẽ phá hủy hạ tầng quân sự và kinh tế trên toàn Trung Đông.

Theo hãng tin Tasnim của Iran, các đợt tấn công của Israel hôm thứ Tư đã nhắm vào thủ đô Tehran, thánh địa Qom, khu vực phía tây Iran và nhiều địa điểm thuộc tỉnh Isfahan ở miền Trung nước này. Hãng tin cho biết thêm các khu dân cư cũng bị hư hại.

Israel tuyên bố đã tấn công các tòa nhà thuộc lực lượng Basij – một đơn vị bán quân sự tình nguyện trực thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) – đồng thời nhắm vào các cơ sở liên quan đến Bộ chỉ huy an ninh nội địa Iran.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số người thiệt mạng kể từ khi chiến dịch Mỹ – Israel bắt đầu từ hôm 28/2 đã lên tới 1.045 người.

Phóng viên Mohamed Vall của hãng Al Jazeera, đưa tin từ Tehran, cho biết dân thường đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của các cuộc tấn công, đồng thời nhấn mạnh đất nước đang bị tấn công từ mọi hướng.

“Đây là một chiến dịch liên tục, kéo dài trên khắp cả nước, không chừa bất kỳ khu vực, thành phố hay địa bàn nào”, ông nói.

“Chúng tôi biết có 300 trẻ em và thanh thiếu niên đã phải nhập viện… với hơn 6.000 người bị thương”, ông cho biết thêm.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết thiệt hại do các cuộc tấn công cũng được ghi nhận tại hai tòa nhà gần cơ sở hạt nhân Isfahan, nhưng không có hư hại đối với các cơ sở chứa vật liệu hạt nhân và không có nguy cơ rò rỉ phóng xạ.

Giữa lúc các vụ nổ làm rung chuyển đất nước, kế hoạch tổ chức lễ tang cho lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã bị hoãn.

Hãng tin Tasnim dẫn lời một quan chức cho biết lễ tang bị trì hoãn do các vấn đề hậu cần. Sự kiện này bắt đầu muộn hơn và kéo dài trong nhiều ngày.

Ông Khamenei bị sát hại vào rạng sáng 28/2 trong làn sóng tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel, khiến nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Amir Nasirzadeh.

Đáp trả, Tehran đã phóng loạt tên lửa và UAV nhằm vào Israel cũng như các căn cứ quân sự Mỹ trên khắp khu vực vùng Vịnh.

Dù Israel, Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh đã đánh chặn phần lớn các tên lửa này, một số vẫn đánh trúng mục tiêu quân sự và hạ tầng dân sự. Mảnh vỡ từ các tên lửa bị đánh chặn cũng rơi xuống một số khu dân cư.

Sau cái chết của ông Khamenei, các quan chức cấp cao Iran đang xúc tiến bầu chọn người kế nhiệm, với các ứng viên tiềm năng trải rộng từ phe bảo thủ cứng rắn đến phe cải cách.

Ayatollah Ahmad Khatami, một giáo sĩ cao cấp và là thành viên của cả Hội đồng Giám hộ lẫn Hội đồng Chuyên gia, cho biết đất nước đã tiến gần đến việc lựa chọn người kế nhiệm cố lãnh tụ.

“Lãnh tụ Tối cao sẽ được xác định trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi đã gần đạt được kết luận; tuy nhiên, tình hình hiện nay là tình trạng chiến tranh”, ông Khatami nói trên truyền hình nhà nước.

Chưa có thông báo chính thức từ chính quyền địa phương, nhưng truyền thông Israel và phương Tây cho biết Mojtaba Khamenei, một nhân vật Hồi giáo theo đường lối cứng rắn, đang là ứng viên hàng đầu cho vị trí lãnh tụ tối cao của nước Cộng hòa Hồi giáo 47 năm tuổi.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã cảnh báo người kế nhiệm mà Iran lựa chọn.

“Bất kỳ lãnh đạo nào do chế độ khủng bố Iran bổ nhiệm để tiếp tục và dẫn dắt kế hoạch hủy diệt Israel, đe dọa Mỹ và thế giới tự do cũng như đàn áp người dân Iran – sẽ là mục tiêu bị loại bỏ”, ông Israel Katz viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người cho rằng xung đột có thể kéo dài nhiều tuần, tuyên bố hôm thứ Tư rằng giới lãnh đạo tại Tehran hiện đang rơi vào tình trạng hỗn loạn.

“Chúng tôi đang ở vị thế rất mạnh, và ban lãnh đạo của họ đang suy sụp nhanh chóng. Bất cứ ai dường như muốn trở thành lãnh đạo đều kết thúc bằng cái chết”, ông Trump nói.

Trong khi Mỹ, Israel và Iran tiếp tục trao đổi hỏa lực, Liên Hợp Quốc cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 28/2 đến 1/3, ước tính có 100.000 người đã rời khỏi Tehran do xung đột.

Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi chỉ trích ông Trump, cho rằng ông đã “phản bội ngoại giao và những người Mỹ đã bầu cho ông”.

“Khi các cuộc đàm phán hạt nhân phức tạp bị đối xử như một thương vụ bất động sản, và khi những lời nói dối lớn che mờ thực tế, các kỳ vọng phi thực tế sẽ không bao giờ được đáp ứng”, ông viết trên X. “Kết quả là gì? Bàn đàm phán bị ném bom vì sự cay cú”.

Cuối ngày thứ Tư, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu bác bỏ một nghị quyết nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Trump trong việc tiến hành chiến tranh với Iran.

Theo Paul Musgrave, phó giáo sư ngành chính quyền tại Đại học Georgetown ở Qatar, ông Trump sẽ phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng trong nước khi cuộc chiến với Iran tiếp diễn, trong khi Israel có khả năng nhận được sự ủng hộ công chúng lâu dài hơn.

“Những ràng buộc chính trị đối với ông Donald Trump lớn hơn những gì người ta thấy”, ông nói thêm.

Theo AJ