Ông Trump tăng thuế toàn cầu lên 15% bất chấp phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu mới từ 10% lên 15%. Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn các mức thuế mà ông từng áp đặt trước đó.

Hôm thứ Sáu vừa qua, cơ quan tư pháp cao nhất của Mỹ phán quyết rằng Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 (IEEPA) không trao cho ông Trump thẩm quyền áp đặt cái mà ông gọi là các mức thuế “có đi có lại” đối với gần như mọi quốc gia. Đáp lại, Tổng thống lập tức ban hành một mức thuế toàn cầu mới 10% theo một cơ sở pháp lý khác, viện dẫn Đạo luật Thương mại năm 1974.

Đến ngày 21/2, ông Trump cho biết sẽ nâng mức thuế này lên “mức 15% được cho phép đầy đủ và đã được kiểm nghiệm về pháp lý.” Ông chỉ trích phán quyết của tòa là “vô lý, được soạn thảo kém và cực kỳ phản Mỹ”.

Ông Trump khẳng định chính phủ sẽ tìm cách áp đặt “những mức thuế mới và hợp pháp” trong những tháng tới. Trước đó, ông đã cam kết mở các cuộc điều tra về những hành vi thương mại nước ngoài mà ông cho là không công bằng, có thể dẫn tới việc áp thuế bổ sung.

Đạo luật năm 1974 cho phép Tổng thống áp đặt thuế quan trong thời hạn 150 ngày, và bất kỳ sự gia hạn nào sau đó đều cần sự phê chuẩn của Quốc hội. Khi được hỏi về vấn đề này hôm thứ Sáu, ông Trump nói với các phóng viên rằng: “chúng tôi có quyền làm gần như bất cứ điều gì chúng tôi muốn làm”.

Sau khi quay trở lại Nhà Trắng năm ngoái, ông Trump đã áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada và Mexico, và sau đó công bố mức thuế cơ bản 10% đối với nhiều quốc gia khác mà ông cáo buộc là “lợi dụng” Mỹ.

Ông cũng tìm cách sử dụng công cụ này như đòn bẩy chính trị, đầu năm nay từng đe dọa áp thêm thuế đối với các nước châu Âu phản đối kế hoạch sáp nhập Greenland từ Đan Mạch của ông.

Theo RT