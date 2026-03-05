Trung Quốc nâng ngân sách quốc phòng 7% năm 2026, tiếp tục hiện đại hóa quân đội

Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2026 sẽ tăng 7%, theo bản sao báo cáo chính thức của chính phủ được Reuters công bố. Mức tăng này thấp hơn đôi chút so với mức 7,2% của năm 2025 nhưng nhìn chung phù hợp với xu hướng tăng đều đặn trong suốt thập kỷ qua.

Các tùy viên quân sự trong khu vực và giới phân tích an ninh đang theo dõi sát bản ngân sách này trong bối cảnh nỗ lực hiện đại hóa quân đội Trung Quốc tiếp tục được đẩy mạnh và các đợt triển khai lực lượng ngày càng gia tăng trên khắp Đông Á giữa những căng thẳng khu vực.

Đà tăng chi tiêu kéo dài cũng phản ánh mục tiêu của Chủ tịch Tập Cận Bình trong việc hoàn tất quá trình hiện đại hóa quân đội vào năm 2035, với việc Trung Quốc phát triển các loại tên lửa tiên tiến mới, tàu chiến, tàu ngầm và công nghệ giám sát hiện đại.

Thông báo ngân sách được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội vẫn đang tiếp diễn, sau khi hàng loạt nhân vật cấp cao bị điều tra, gây chú ý nhất trong nhiều thập kỷ.

Hai tướng lĩnh cấp cao nhất của Trung Quốc đã vướng vào các cuộc điều tra kỷ luật: ông Trương Hựu Hiệp bị điều tra vào tháng 1 và ông Hà Vệ Đông bị khai trừ vào tháng 10 năm ngoái.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho biết trong một báo cáo tháng trước rằng mức tăng chi tiêu quân sự của Trung Quốc liên tục vượt tốc so với phần còn lại của châu Á trong bối cảnh ngân sách quốc phòng toàn cầu gia tăng mạnh.

Theo báo cáo, tỷ trọng chi tiêu quân sự của Trung Quốc trong tổng ngân sách quốc phòng châu Á đã tăng lên gần 44% vào năm 2025, so với mức trung bình 37% trong giai đoạn 2010–2020.

