Mỹ dừng thu thuế đối ứng

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết sẽ ngừng thu các khoản thuế quan được áp đặt theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) từ 0h01 sáng 24/2 theo giờ miền Đông nước Mỹ (12h01 giờ VN), tức hơn 3 ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố các mức thuế này là bất hợp pháp.

Trong thông báo gửi tới các doanh nghiệp vận tải thông qua hệ thống Cargo Systems Messaging Service (CSMS), CBP cho biết sẽ vô hiệu hóa toàn bộ các mã thuế liên quan đến các sắc lệnh trước đây của Tổng thống Donald Trump dựa trên IEEPA kể từ thứ Ba.

Việc tạm dừng thu thuế theo IEEPA diễn ra đồng thời với việc ông Trump áp đặt một mức thuế toàn cầu mới 15% theo một cơ sở pháp lý khác nhằm thay thế các mức thuế đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ hôm thứ Sáu.

CBP không đưa ra lý do vì sao cơ quan này vẫn tiếp tục thu thuế tại các cảng nhập cảnh trong nhiều ngày sau phán quyết của Tòa án Tối cao, và thông báo cũng không đề cập đến khả năng hoàn trả tiền thuế cho các nhà nhập khẩu.

Thông điệp của CBP nhấn mạnh việc dừng thu thuế theo IEEPA không ảnh hưởng đến các loại thuế khác do ông Trump áp đặt, bao gồm thuế theo Điều khoản 232 dựa trên lý do an ninh quốc gia và Điều khoản 301 liên quan đến các hành vi thương mại không công bằng.

“CBP sẽ cung cấp hướng dẫn bổ sung cho cộng đồng thương mại thông qua các thông điệp CSMS khi thích hợp,” cơ quan này cho biết.

Reuters đưa tin hôm thứ Sáu rằng phán quyết của Tòa án Tối cao khiến hơn 175 tỷ USD doanh thu ngân khố Mỹ được tạo ra từ các mức thuế theo IEEPA có thể phải hoàn trả, dựa trên ước tính của các nhà kinh tế thuộc mô hình ngân sách Penn-Wharton. Theo mô hình dự báo từ cơ sở dữ liệu chi tiết của họ, các mức thuế dựa trên IEEPA đã mang lại hơn 500 triệu USD doanh thu gộp mỗi ngày.

