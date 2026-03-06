Thành lập tổ công tác chỉ đạo triển khai siêu dự án sông Hồng

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và thành lập Tổ công tác chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đồng ý về nguyên tắc việc triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trong phạm vi, ranh giới thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

TP yêu cầu rà soát các dự án thành phần, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với định hướng tuyến theo quy định. Sở Tài chính được giao chủ trì, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

UBND TP Hà Nội cũng giao UBND các xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng, căn cứ phạm vi, ranh giới dự án và các chủ trương đã được chấp thuận để tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ.

Mới nhất, Hà Nội yêu cầu 30 xã, phường dừng triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng công trình trong phạm vi ảnh hưởng quy hoạch của dự án Khu đô thị Olympic và dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Quy hoạch và Kiến trúc khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến lập, hoàn chỉnh, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch xây dựng theo chỉ đạo.

Đối với phương án xử lý các dự án nằm trong phạm vi ranh giới 2 "siêu dự án", UBND các xã, phường được yêu cầu dừng ngay việc triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng công trình (gồm cả đầu tư công và vốn ngoài ngân sách) nằm trong phạm vi ảnh hưởng quy hoạch của 2 dự án.

Động thái này của Hà Nội nhằm thực hiện rà soát tổng thể, đảm bảo tuân thủ quy hoạch và tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực xã hội.

Trường hợp các công trình đang xây dựng theo giấy phép xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng, Hà Nội yêu cầu UBND các xã phường phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch thực hiện để tổ chức, cá nhân liên quan nắm bắt và có kế hoạch phù hợp...

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 11.000 ha, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất GPMB khoảng 2.100 ha. Công trình được khởi công ngày 19/12/2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2030.