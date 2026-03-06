Ông Tô Dũng làm Chủ tịch HĐQT công ty con của Vinaconex

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen) đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo và bầu ông Tô Dũng làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, mở ra giai đoạn hoạt động mới khi doanh nghiệp không còn vốn nhà nước.

Ngày 5/3, Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Sau khi Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC hoàn tất thoái vốn, Viwaseen chính thức vận hành theo mô hình doanh nghiệp không còn vốn nhà nước.

Đại hội đã tiến hành kiện toàn bộ máy tổ chức, tạo cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị theo hướng minh bạch, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Với sự đồng thuận tuyệt đối của các cổ đông tham dự, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024–2029, đồng thời bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể, Đại hội đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 5 thành viên: Ông Tô Dũng, ông Nguyễn Xuân Đông, ông Nguyễn Hải Đăng, ông Phan Quang Khải và ông Hoàng Thiệu Bảo. Tại phiên họp thứ nhất, HĐQT đã thống nhất bầu Ông Tô Dũng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

HĐQT Viwaseen nhiệm kỳ 2026 – 2031 ra mắt Đại hội. Ảnh: Viwaseen

Đại hội bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 3 thành viên: Ông Vũ Văn Mạnh, ông Bùi Anh Duy và bà Trần Thị Kim Oanh. Tại phiên họp thứ nhất, ông Vũ Văn Mạnh được bầu giữ chức Trưởng ban kiểm soát.

Phát biểu tại Đại hội, ông Tô Dũng - tân Chủ tịch HĐQT Viwaseen cho biết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nước và môi trường nên có trách nhiệm lớn đối với an sinh xã hội và cải thiện chất lượng môi trường sống.

Thời gian tới, Viwaseen tập trung vào hai định hướng. Thứ nhất, đổi mới quản trị, vận hành và lựa chọn công nghệ phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động. Thứ hai, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu quy trình, nâng cao khả năng dự báo và tăng minh bạch trong quản trị.

Ông cũng cho biết doanh nghiệp sẽ đẩy nhanh triển khai các dự án mới ngay từ đầu nhiệm kỳ, từng bước khôi phục vị thế trong lĩnh vực hạ tầng nước và môi trường.

Trước đó, ngày 4/12/2025, HĐQT Vinaconex thông qua quyết định mua gần 57 triệu cổ phiếu Viwaseen, tương đương 98,16% vốn điều lệ. Đến ngày 30/12, thương vụ hoàn tất và Viwaseen trở thành công ty con của Vinaconex.

Viwaseen được thành lập từ năm 1975, tiền thân là Công ty Xây dựng Cấp thoát nước. Công ty hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp, cấp thoát nước và đầu tư bất động sản. Ngoài kinh doanh trong nước, Viwaseen còn mở rộng đầu tư sang Campuchia, thông tin từ báo cáo thường niên 2024.

Về tình hình kinh doanh, Viwaseen ghi nhận doanh thu 1.120 – 1.960 tỷ đồng trong giai đoạn 2015 – 2019. Tuy nhiên, trong hai năm 2020, 2021, doanh thu công ty tụt xuống mốc dưới 1.000 tỷ đồng khi dịch COVID-19 bùng phát khiến một số công trình trọng điểm chậm tiến độ, làm ảnh hưởng đến sản lượng.

Giai đoạn 2022 - 2023 thời điểm dịch bệnh qua đi, doanh thu của công ty vượt mốc 1.100 tỷ đồng. Song, Viwaseen không duy trì được nguồn thu vào năm 2024 khi về ngưỡng 882 tỷ đồng. Nhìn sâu vào bức tranh tài chính của Viwaseen có thể thấy lợi nhuận công ty khá mỏng, dưới 40 tỷ đồng trong giai đoạn 2017 - 2024, thậm chí vào năm 2022 còn báo lỗ.

Dù tình hình kinh doanh không mấy khởi sắc nhưng Viwaseen đang nắm trong tay con át chủ bài khiến Vinaconex muốn sở hữu.

Theo bản cáo bạch, Viwaseen đang trực tiếp quản lý 7 lô đất có vị trí thuận lợi tại Hà Nội và Hải Phòng với tổng diện tích hàng chục nghìn mét vuông.

Tại Hà Nội, danh mục đất đai của Viwaseen bao gồm khu đất 10.270,5 m2 tại xã Ngọc Hồi (Thanh Trì), khu đất 8.209 m2 tại số 48 Tố Hữu (phường Đại Mỗ), và đặc biệt là khu đất rộng 12.555,7 m2 tại số 56-58 ngõ 85 Hà Đình (phường Khương Đình).

Đáng chú ý, công ty còn có lô đất "vàng" rộng 1.282m2 nằm ngay tại số 52 Quốc Tử Giám, quận Đống Đa.

Tại Hải Phòng, doanh nghiệp này cũng quản lý khu dân cư Vọng Hải rộng hơn 1,9 ha và các lô đất công nghiệp tại khu vực Đình Vũ.