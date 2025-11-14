Một công ty chứng khoán bị phạt gần 900 triệu đồng

Công ty CP Chứng khoán LPBank (LPBS) bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt số tiền 887,5 triệu đồng do vi phạm nhiều quy định trong hoạt động nghiệp vụ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt LPBS do vi phạm nhiều quy định trong hoạt động nghiệp vụ, quản trị rủi ro, cung cấp dịch vụ và nghĩa vụ báo cáo.

Cụ thể, LPBS bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Công ty phải nộp phạt thêm 125 triệu đồng do để khách hàng giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua thực tế. Tại một số thời điểm, LPBS đã giải ngân cho vay dù hạn mức ký quỹ của khách hàng không còn đáp ứng yêu cầu an toàn.

Công ty cũng cung cấp một số dịch vụ phải báo cáo trước khi triển khai. Trong giai đoạn từ 17/4/2025 - 23/7/2025, Công ty CP Chứng khoán LPBank thực hiện dịch vụ phong tỏa và giải tỏa tài khoản chứng khoán, theo dõi tài sản bảo đảm phục vụ hợp đồng vay, nhưng chưa gửi báo cáo bằng văn bản cho cơ quan quản lý. Vi phạm này khiến LPBS bị phạt 250 triệu đồng.

Thanh tra cũng xác định Công ty CP Chứng khoán LPBank chưa gửi các báo cáo phòng chống rửa tiền của các năm 2023 và 2024 cho Ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, dẫn đến mức phạt 85 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhân sự Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ của công ty không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, khiến đơn vị bị phạt thêm 77,5 triệu đồng.

Một vi phạm khác liên quan hoạt động trái phiếu khiến công ty bị phạt 225 triệu đồng. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định Công ty CP Chứng khoán LPBank chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm rà soát hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank).

Tại phương án phát hành, trái phiếu được ghi nhận là không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm chứng quyền; tuy nhiên bản công bố thông tin trước phát hành đối với mã LPBL2326009 bổ sung thêm nội dung "không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành".

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) số tiền 340 triệu đồng do vướng sai sót hồ sơ trái phiếu.

Theo đó, công ty chứng khoán này bị phạt 275 triệu đồng do hồ sơ công bố thông tin cho hai đợt phát hành trái phiếu ngày 23/7/2024 và 21/8/2024 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Hồ sơ này do ACBS đóng vai trò tư vấn, lập và rà soát trước khi gửi cơ quan quản lý nhưng lại thiếu nội dung bắt buộc, cụ thể là không nêu rõ thời gian giải ngân nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu theo quy định.

Cơ quan thanh tra cho biết phần kế hoạch sử dụng tiền thu được từ trái phiếu không nêu rõ thời gian giải ngân theo quy định của Thông tư 122/2020 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, ACBS còn bị phạt 65 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định. Các tài liệu nộp chậm gồm báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền năm 2024, báo cáo quản trị rủi ro bán niên năm 2025 và danh sách người hành nghề chứng khoán năm 2024.