Ông Vũ Văn Tiền rút khỏi Geleximco, trở lại "ghế" Chủ tịch ABBank

Ông Vũ Văn Tiền quyết định rời vị trí Chủ tịch Tập đoàn Geleximco để trở lại "ghế" Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, UPCoM: ABB).

Hội đồng Quản trị ABBank vừa ban hành nghị quyết điều chỉnh các vị trí lãnh đạo chủ chốt của HĐQT và Ban Điều hành.

Theo đó, ông Vũ Văn Tiền được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn ông Đào Mạnh Kháng - em rể ông Tiền, đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT.

Trên cương vị mới, ông Vũ Văn Tiền sẽ tập trung vào công tác định hướng chiến lược, lãnh đạo và chỉ đạo thường xuyên các hoạt động của ngân hàng.

Để đảm nhận vị trí chủ tịch ngân hàng, ông Tiền đã rút khỏi chức danh Chủ tịch Tập đoàn Geleximco. Thay vào đó, ông Tiền sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Geleximco.

Trước đó, năm 2018, ông Tiền đã rời ghế Chủ tịch ABBank sau nhiều năm gắn bó (quy định của Luật Tổ chức tín dụng không cho phép Chủ tịch, Tổng giám đốc ngân hàng được làm lãnh đạo ở các doanh nghiệp khác).

Song song với thay đổi tại HĐQT, ABBank cũng thông qua kế hoạch điều chỉnh nhân sự cấp cao tại Ban Điều hành.

Ông Phạm Duy Hiếu thôi giữ chức Tổng giám đốc theo nguyện vọng cá nhân và tiếp tục đồng hành cùng Ngân hàng trong vai trò thành viên Ủy ban Nhân sự và Ủy ban Chiến lược Phát triển bền vững (ESG).

Còn ông Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1979) được bổ nhiệm giữ chức danh Phó tổng giám đốc và giao đảm nhận nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc ABBANK kể từ ngày 14/11/2025.

Ông Hùng có hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước đó, ông đảm nhận chức danh Thành viên Ban điều hành kiêm giám đốc Khối ngân hàng bán buôn từ năm 2017.

Cùng ngày, Tập đoàn Geleximco cũng bổ nhiệm ông Vũ Văn Hậu (em ruột ông Vũ Văn Tiền) - Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.