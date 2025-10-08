Dapharco bị xử phạt và truy thu thuế gần 1 tỷ đồng

Cục thuế thành phố Đà Nẵng vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với Công ty CP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco, mã chứng khoán DDN) do có nhiều sai phạm trong kê khai nghĩa vụ thuế qua các kỳ.

Theo Cục thuế Đà Nẵng, Công ty CP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) đã khai sai, làm thiếu số thuế giá trị gia tăng (VAT) phải nộp tại các kỳ tính thuế tháng 1, 2, 4, 6, 7, 9/2023 và tháng 1, 9/2024 theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ; khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong các năm 2022, 2023 và 2024;

Cơ quan thuế xác định, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 161,6 triệu đồng; trong đó, gần 29 triệu đồng do khai sai thuế VAT, hơn 113 triệu đồng liên quan đến thuế TNDN, và 19,5 triệu đồng cho 3 hành vi khai sai nhưng không làm thiếu thuế. Các hành vi vi phạm không có tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ.

Ngoài khoản tiền phạt, Dapharco bị truy thu hơn 144,9 triệu đồng tiền VAT; 565,8 triệu đồng tiền TNDN và 98 triệu đồng tiền chậm nộp tính đến hết ngày 29/9/2025. Bên cạnh đó, công ty phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế VAT được khấu trừ của các kỳ trước với giá trị hơn 123,3 triệu đồng.

Tổng số tiền thuế, truy thu thuế, xử phạt và chậm nộp thuế lên tới gần 971 triệu đồng.

Dapharco là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế và dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tháng 8/2025, Dapharco có giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được soát xét. Theo đó, lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 giảm 71,9% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân khiến lợi nhuận sụt giảm là do doanh nghiệp này đang đầu tư để mở rộng hệ thống Trung tâm tiêm chủng và dịch vụ y tế NeoVita tại TPHCM.

Tuy nhiên, trong quá trình thanh, kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện Dapharco có những vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế như trên.