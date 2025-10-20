Máy bay chở hàng không người lái lớn nhất thế giới được ra mắt, hứa hẹn tự động hóa ngành logistics

Trung Quốc trình làng mẫu khái niệm máy bay không người lái chở hàng lớn nhất thế giới – Ibis Shadow 60, nặng hơn 60 tấn, phát triển dựa trên thiết kế của mẫu Y-9.

Tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc lần thứ 7 tổ chức ở Thiên Tân, ngành hàng không Trung Quốc đã chính thức giới thiệu mẫu máy bay không người lái chở hàng lớn nhất thế giới mang tên Ibis Shadow 60.

Mẫu phi cơ khổng lồ này được phát triển dựa trên thiết kế của máy bay vận tải quân sự Y-9, vốn đang hoạt động trong biên chế không quân Trung Quốc. Với trọng lượng cất cánh hơn 60 tấn, Ibis Shadow 60 được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho hậu cần tự động, cho phép các máy bay bán tự động – và trong tương lai là hoàn toàn tự hành – vận chuyển khối lượng hàng hóa lớn trên quãng đường dài mà không cần phi công.

Máy bay Y-9, được đưa vào phục vụ từ năm 2012, là phi cơ vận tải quân sự đa năng tầm trung trang bị bốn động cơ cánh quạt tuốc-bin, có khoang hàng thể tích 155 m³. Dòng máy bay này được sản xuất hàng loạt song song với loại Y-20 (phi cơ vận tải phản lực lớn hơn) của Trung Quốc.

Tương tự Y-9, Ibis Shadow 60 được thiết kế để chở các loại hàng hóa siêu nặng, bao gồm xe quân sự, trực thăng, thậm chí tiêm kích, giúp triển khai lực lượng nhanh tới những khu vực khó tiếp cận hoặc đang tranh chấp.

Nguyên mẫu vận tải hạng nhẹ CH-YH1000 của Trung Quốc. Ảnh: MW.

Ngành hàng không Trung Quốc trong những năm gần đây đã đạt bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực máy bay vận tải không người lái, và hiện được đánh giá là dẫn đầu thế giới về công nghệ này.

Ngày 19/1, mẫu máy bay vận tải không người lái CH-YH1000 đã hoàn thành thử nghiệm lăn bánh toàn tải trong điều kiện thực tế, với sức chở 1.000 kg. Giới phân tích nhận định, thành công của CH-YH1000 sẽ mở đường cho việc triển khai các máy bay vận tải tự hành cỡ lớn hơn, như Ibis Shadow 60.

Ngoài vận tải, Không quân Trung Quốc cũng đang tự động hóa nhiều hoạt động kỹ thuật, từ kiểm tra bảo trì, phủ sơn tàng hình, cho đến chỉ huy – kiểm soát trên không và tiếp dầu tự động. Tất cả đều tận dụng lợi thế vượt trội của Trung Quốc trong nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới một lực lượng không quân thông minh, tự vận hành và giảm phụ thuộc vào con người.

Theo Defense Blog