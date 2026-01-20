Có nên bán vàng để đầu tư bất động sản?

Khi vàng biến động mạnh chưa từng có và bất động sản neo ở mặt bằng giá cao, bài toán “giữ hay chuyển” đang khiến nhà đầu tư băn khoăn. Theo các chuyên gia, lựa chọn kênh đầu tư năm 2026 phụ thuộc vào mục tiêu lợi nhuận hay an toàn dài hạn.

Chia sẻ tại Hội thảo “La bàn đầu tư 2026: Tâm điểm dòng tiền” diễn ra chiều 20/1, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cho rằng khi quan sát toàn cảnh các kênh đầu tư từ chứng khoán, vàng, bất động sản, ngoại tệ, tiền gửi cho tới tài sản số, có thể thấy thị trường vàng được dự báo là kênh biến động mạnh nhất trong năm 2026, tiếp theo là chứng khoán.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, với thị trường chứng khoán, kỳ vọng nâng hạng từ cận biên lên mới nổi đang mở ra cơ hội thu hút dòng vốn lớn. Tuy nhiên, những rủi ro đến từ địa chính trị toàn cầu và các biến số khó lường vẫn hiện hữu, khiến thị trường này chưa thực sự trở thành tâm điểm. Ngược lại, vàng đang thu hút sự chú ý đặc biệt khi trải qua những biến động chưa từng có tiền lệ.

Giá vàng thế giới đã vượt mốc 4.700 USD/ounce, trong khi giá vàng trong nước có thời điểm chạm ngưỡng 165 triệu đồng/lượng – cao hơn rất nhiều so với mọi dự báo cách đây hai năm. TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng bất chấp các biện pháp quản lý hành chính, tâm lý đám đông và nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) vẫn chi phối mạnh hành vi nhà đầu tư, khiến vàng trở thành kênh đầu tư nhạy cảm và khó kiểm soát trong năm 2026.

Các chuyên gia phát biểu tại hội thảo

Trả lời câu hỏi có nên bán vàng để chuyển sang đầu tư bất động sản vào lúc này, TS Nguyễn Trí Hiếu nhận định đây là bài toán rất khó ở thời điểm hiện tại. Giá vàng đang ở vùng đỉnh lịch sử nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong kịch bản tích cực, giá vàng thế giới hoàn toàn có thể tiến tới mốc 5.000 USD/ounce, kéo giá vàng trong nước lên khoảng 170 triệu đồng/lượng.

Xét thuần túy trên tiêu chí lợi nhuận, vàng đang là kênh đầu tư vượt trội. Năm 2025, vàng mang lại mức sinh lời khoảng 80%, con số mà hầu như không kênh đầu tư nào khác đạt được. Ngay cả bất động sản, một kênh truyền thống cũng rất khó đạt mức lợi nhuận 30% trong một năm. Vì vậy, nếu mục tiêu chính là tối đa hóa lợi nhuận, nhà đầu tư không nên bán vàng để chuyển sang bất động sản, mà nên tiếp tục nắm giữ vàng trong bối cảnh xu hướng tăng vẫn được duy trì.

Tuy nhiên, TS. Nguyễn Trí Hiếu cũng nhấn mạnh rằng đầu tư không chỉ nhìn vào lợi nhuận, mà còn phải cân nhắc yếu tố an toàn. Xét trong dài hạn, bất động sản có thể an toàn hơn vàng. Với một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, giá bất động sản rất khó giảm khi giá đất, chi phí xây dựng tăng cao và lãi suất có xu hướng nhích lên.

Theo ông Hiếu, trong năm nay lãi suất nhiều khả năng sẽ tăng và đây sẽ tiếp tục là yếu tố đẩy mặt bằng giá bất động sản đi lên. Dù vậy, giá bất động sản hiện đã ở mức cao, khiến dư địa lợi nhuận ngắn hạn không còn nhiều. Việc “lướt sóng” hay kiếm lời nhanh từ bất động sản ở thời điểm này là không dễ. Ngược lại, về dài hạn, đặc biệt ở phân khúc nhà ở, thị trường vẫn còn nhiều tiềm năng do nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu ở thực.

Bất động sản luôn là kênh giữ tiền an toàn

Cùng quan điểm về vai trò phòng vệ của vàng, PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng mỗi kênh đầu tư đều mang một sứ mệnh riêng, trong đó vàng đóng vai trò là công cụ bảo hiểm tài sản quan trọng trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu nhiều bất ổn. Tuy nhiên, ông lưu ý nhà đầu tư không nên chạy theo tin đồn hay tâm lý đám đông, mà cần dựa trên kiến thức chuyên môn hoặc sự tư vấn từ các chuyên gia.

Với bất động sản, theo PGS.TS Ngô Trí Long, đây là kênh giữ tiền an toàn nhờ tính hữu hạn của đất đai. Để thành công, nhà đầu tư cần lựa chọn những tài sản có vị trí tốt, pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ và khả năng tạo dòng tiền bền vững, thay vì chạy theo những bất động sản rủi ro, pháp lý mập mờ.

Ở góc nhìn dài hạn, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng bất động sản vẫn là kênh đầu tư tiềm năng, đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính. Theo đó, mặt bằng giá sẽ phân hóa rõ rệt: những khu vực mất vai trò trung tâm có thể điều chỉnh giảm, trong khi các trung tâm hành chính mới, gắn với đầu tư hạ tầng mạnh mẽ, sẽ có dư địa tăng giá đáng kể. Điều này cho thấy bất động sản trong giai đoạn tới sẽ tăng theo “tọa độ phát triển” thay vì tăng đồng loạt.

TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - cũng nhận định trong bối cảnh các chính sách thúc đẩy sản xuất - kinh doanh chưa tạo cú hích rõ rệt, dòng tiền có xu hướng tìm đến các kênh đầu tư để bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản. Trong số đó, vàng, chứng khoán và bất động sản vẫn là ba kênh chủ đạo.

Theo TS Đính, dù yêu cầu nguồn vốn lớn hơn, bất động sản lại có lợi thế vượt trội nhờ khả năng tạo lợi nhuận kép, vừa tăng giá trị tài sản, vừa tạo dòng tiền khai thác.

"Lịch sử cho thấy giá bất động sản gần như chỉ có xu hướng tăng trong dài hạn, đặc biệt giai đoạn 2025-2026 khi chi phí đất đai và các chính sách mới tiếp tục tạo lực đẩy cho mặt bằng giá. Điều này củng cố vai trò của bất động sản như một trụ cột quan trọng trong chiến lược tích lũy tài sản dài hạn của nhà đầu tư Việt Nam", ông Đính nói.