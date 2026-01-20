Bí ẩn doanh nghiệp đưa dự án 1.300 ha xuất hiện tại Times Square của Mỹ

Xuất hiện tại Times Square giúp Gold Coast Vũng Tàu thu hút sự quan tâm của thị trường, nhưng điều giới đầu tư chú ý hơn là ai đang đứng phía sau dự án 1.300 ha.

Sau VinFast, PNJ, Vietnam Airlines, một dự án bất động sản xuất hiện tại Times Square

Những ngày gần đây, hình ảnh dự án Gold Coast Vũng Tàu xuất hiện trên hệ thống màn hình LED cỡ lớn tại Quảng trường Thời Đại - Times Square (New York, Mỹ), thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và thị trường bất động sản trong nước.

Times Square vốn được xem là “địa chỉ vàng”, nơi thường xuyên xuất hiện các chiến dịch của những thương hiệu toàn cầu. Trước đó, một số thương hiệu Việt Nam như VinFast, PNJ hay Vietnam Airlines cũng từng triển khai hoạt động quảng bá tại đây, chủ yếu gắn với các chiến dịch thương hiệu hoặc sự kiện mang tính dấu mốc.

Cụ thể, tháng 1/2019, thương hiệu trang sức PNJ trình chiếu MV “Đẹp đôi về một nhà” tại Times Square trong khuôn khổ một chiến dịch truyền thông đã được triển khai tại thị trường trong nước từ năm 2018.

Đến tháng 4/2021, nhân Ngày Trái đất, VinFast trình chiếu các tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi thiết kế showroom toàn cầu trên màn hình LED tại tòa nhà Nasdaq, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu này xuất hiện tại khu vực Times Square.

Hay vào cuối năm 2021, Vietnam Airlines cũng lựa chọn địa điểm này để giới thiệu hình ảnh du lịch Việt Nam, nhân dịp khai trương đường bay thẳng Việt Nam - Mỹ.

Trong bối cảnh đó, việc một dự án bất động sản do doanh nghiệp trong nước phát triển xuất hiện tại Times Square được đánh giá là trường hợp không phổ biến. Khác với các chiến dịch quảng bá thương hiệu hay hình ảnh quốc gia trước đây, đây là dự án bất động sản quy mô lớn, với tham vọng phát triển một đại đô thị ven biển tại Vũng Tàu.

Theo các phân tích truyền thông quốc tế, chi phí quảng cáo tại Times Square ở mức rất cao, đồng thời đòi hỏi nhà quảng cáo phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thông điệp cũng như năng lực tài chính để theo đuổi các chiến dịch định vị thương hiệu ở không gian toàn cầu. Vì vậy, sự xuất hiện của Gold Coast Vũng Tàu tại đây nhanh chóng trở thành chủ đề được một số nền tảng truyền thông và mạng xã hội quốc tế nhắc tới.

Gold Coast Vũng Tàu xuất hiện trên Times Square được truyền thông quốc tế đưa tin

Trao đổi với VietTimes, đại diện chủ đầu tư Tập đoàn Gold Coast Holdings xác nhận hình ảnh dự án Gold Coast Vũng Tàu được trình chiếu tại Times Square trong thời gian một ngày (15/1). Hoạt động này nằm trong kế hoạch truyền thông mới của doanh nghiệp, được triển khai thông qua đơn vị tư vấn tên tuổi.

Pháp nhân đứng phía sau dự án Gold Coast Vũng Tàu

Theo quy hoạch, Gold Coast Vũng Tàu nằm tại khu vực tiếp giáp Quốc lộ 51, tại giao điểm giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Quốc lộ 55. Dự án có quy mô hơn 1.300 ha, mật độ xây dựng khoảng 30%. Riêng giai đoạn 1, tổng mức đầu tư được công bố là 132.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 5 tỷ USD.

Với quy mô và mức vốn đầu tư này, dự án được xếp vào nhóm những đại đô thị ven biển có tổng vốn lớn nhất tại khu vực phía Nam. Tuy nhiên, song hành với các thông tin về vị trí và quy mô là những câu hỏi về nền tảng pháp nhân và năng lực tài chính của chủ đầu tư.

Theo hồ sơ pháp lý, chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Gold Coast Holdings, tên pháp lý là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bờ Biển Vàng, trụ sở tại TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM).

Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 10/2024, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm 3 cá nhân: ông Lê Văn Cường (40%), ông Lưu Xuân Thủy (20%) và ông Lê Đức Mạnh (40%).

Cơ cấu cổ đông của Bờ Biển Vàng

Với quy mô vốn điều lệ này, Bờ Biển Vàng được xếp vào nhóm doanh nghiệp mới thành lập, quy mô vốn nhỏ so với tổng mức đầu tư dự án mà doanh nghiệp đứng tên triển khai. Tổng số lao động cũng chỉ 5 người, Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật là ông Lưu Xuân Thủy (sinh năm 1979), tại thời điểm tháng 10/2025.

Tuy nhiên, các dữ liệu liên quan cho thấy pháp nhân này không đứng độc lập. Theo dữ liệu của VietTimes, cổ đông Lê Đức Mạnh (sinh năm 1988) từng là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lã Vọng Group và Thành viên HĐTV Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình - 2 pháp nhân có mối liên hệ chặt chẽ với hệ sinh thái Lã Vọng Group.

Cổ đông Lưu Xuân Thủy từng làm Giám đốc kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Hoàng Mai. Trong cơ cấu cổ đông thời điểm sáng lập của Công ty Đô thị Hoàng Mai, 2 pháp nhân chiếm tỷ lệ chi phối là Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới (35%) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Louis (50%) - đều là những cái tên quen thuộc trong mạng lưới doanh nghiệp gắn với Lã Vọng Group.

Những mối liên hệ này cho thấy Gold Coast Vũng Tàu không phải một dự án đơn lẻ mà nằm trong bức tranh rộng hơn của hệ sinh thái Lã Vọng Group từng triển khai nhiều dự án địa ốc tại các địa phương.

Tiềm lực Lã Vọng Group thế nào?

Lã Vọng Group, do doanh nhân Lê Văn Vọng (sinh năm 1977, quê Thanh Hóa) sáng lập, được biết đến là một hệ sinh thái hoạt động đa lĩnh vực, trong đó bất động sản giữ vai trò trung tâm. Doanh nghiệp hạt nhân là Công ty Cổ phần Thương mại Ngôi Nhà Mới - pháp nhân tham gia và đứng tên nhiều dự án tại các địa phương.

Những năm gần đây, nhóm doanh nghiệp này liên tục mở rộng quỹ đất tại các tỉnh. Giữa năm 2024, liên danh Lã Vọng Group - Ngôi Nhà Mới được UBND tỉnh Hòa Bình (nay là Phú Thọ) chấp thuận làm nhà đầu tư dự án khu nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Trung Minh B, tổng mức đầu tư 588 tỷ đồng. Chủ đầu tư trực tiếp là Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình.

Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình - một pháp nhân được nhắc tới nhiều trong hệ sinh thái này, được thành lập tháng 11/2020. Tính đến giữa năm 2025, vốn điều lệ doanh nghiệp đạt 660 tỷ đồng, trong đó Lã Vọng Group nắm 84,92% và Ngôi Nhà Mới nắm 15,08%.

Cơ cấu cổ đông Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình

Trước đó, tại cùng địa phương, liên danh VFI Group - Ngôi Nhà Mới là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển dự án khu đô thị mới Trung Minh A, tổng mức đầu tư 1.126 tỷ đồng.

Tại Đồng Nai, liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Israel - Ngôi Nhà Mới triển khai dự án khu dân cư tại xã Phú Hội (nay là Nhơn Trạch), diện tích khoảng 18,5 ha, tổng chi phí thực hiện hơn 3.417 tỷ đồng. Một dự án khác tại cùng khu vực, quy mô gần 13 ha, vốn đầu tư 2.536 tỷ đồng, cũng có sự tham gia của Ngôi Nhà Mới trong liên danh đầu tư.

Ngoài ra, nhóm này từng đề xuất loạt dự án quy mô lớn như tại Bà Rịa - Vũng Tàu (nay sáp nhập với TP.HCM), Lâm Đồng, Phú Yên (nay thuộc Đắk Lắk), Thanh Hóa… từ khu vui chơi giải trí, đô thị sinh thái đến các quần thể nghỉ dưỡng hàng nghìn ha.

Một điểm đáng chú ý trong hệ sinh thái Lã Vọng là việc sử dụng kênh trái phiếu để huy động vốn. Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh - pháp nhân triển khai dự án Trung Minh A - trong năm 2023 đã phát hành 5 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.900 tỷ đồng.

Tương tự, Aqua City Hòa Bình cuối năm 2023 và năm 2024 cũng liên tiếp phát hành các lô trái phiếu tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm, thời hạn 5 năm. Các tài sản liên quan tới dự án Trung Minh B được sử dụng làm tài sản bảo đảm, thế chấp tại HDBank chi nhánh Hoàn Kiếm trong khoảng thời gian này.