Loạt doanh nghiệp "lì xì" cổ tức đầu năm, có công ty chi hơn 500 tỷ đồng

Trong tuần từ 23/2 – 1/3, nhiều doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt. Trong đó, Cơ Điện Lạnh (REE) chi hơn 500 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (Mã: TMG) chốt 27/2 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025, tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/2, thời gian thanh toán dự kiến là 11/3.

Vimico hiện có 18 triệu cổ phiếu lưu hành. Như vậy, tổng giá trị chi trả cổ tức là 27 tỷ đồng.

Trong đợt chia cổ tức này, Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Mã: KSV) dự kiến bỏ túi gần 14 tỷ đồng do sở hữu 51% vốn. CTCP Lương Gia giữ gần 17,5% vốn sẽ nhận gần 5 tỷ đồng.

Vimico được thành lập từ năm 1979, tiền thân là Xí nghiệp Liên hợp Luyện kim màu Bắc Thái trực thuộc Bộ Cơ khí Luyện kim. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác và chế biến quặng kẽm.

Địa bàn sản xuất kinh doanh của công ty tập trung tại 2 tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, trong đó hoạt động khai thác, chế biến tinh quặng tập trung tại huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên có huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai, huyện Đại Từ. Hoạt động chế biến kim loại tập trung tại khu công nghiệp Sông Công - thành phố Sông Công - tỉnh Thái Nguyên.

Các doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt tuần tới. Nguồn: Thông tin công ty công bố.

Cổ đông CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (Mã: PJC) sắp nhận cổ tức tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/2, ngày đăng ký cuối cùng là 26/2.

Với hơn 7,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức gần 11 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là 10/4.

PJC có truyền thống chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn từ năm 2006 đến nay. Bên cạnh đó, công ty từng phát hành cổ phiếu thưởng như trong năm 2014 với tỷ lệ 4:1, hay năm 2016 với tỷ lệ 2:1.

PJC là công ty con của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - Mã: PLX). Doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động năm 1999, hoạt động chính trong lĩnh vực tổ chức quản lý kinh doanh vận tải, xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu.

CTCP Cơ Điện Lạnh (Mã: REE) chốt 27/2 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025, tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/2.

Với hơn 541 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả khoảng 541 tỷ đồng, thời gian thanh toán dự kiến ngày 3/4.

Mới đây, REE đã báo cáo về kết quả tài chính hợp nhất năm 2025 khả quan, với doanh thu thuần vượt 10.000 tỷ đồng và lãi ròng trên 2.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 27% so với năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu REE không biến động nhiều từ đầu năm 2026 đến nay. Kết phiên ngày 13/2, mã giao dịch ở mức 61.600 đồng/đơn vị.

CTCP Thủy điện Miền Nam (Mã: SHP) thông báo 27/2 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025. Tỷ lệ thực hiện là 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/2. Thời gian thực hiện dự kiến 12/3. Với 101 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty bỏ ra trả cổ tức hơn 101 tỷ đồng.

Thủy điện Miền Nam được thành lập với mục tiêu ban đầu là đầu tư và vận hành hai dự án thủy điện gồm Đasiat (công suất 13,5MW) và Đa Dâng 2 (công suất 34MW). Hiện nay, doanh nghiệp còn trực tiếp vận hành nhà máy thủy điện Đa’Mbri với công suất 75MW, nâng tổng quy mô phát điện lên mức đáng kể trong nhóm doanh nghiệp thủy điện niêm yết.

Thủy điện miền Nam là một trong những doanh nghiệp thường xuyên duy trì mức lãi lớn. Từ năm 2021 đến nay, lợi nhuận sau thuế Thủy điện miền Nam đạt từ 250 - 320 tỷ đồng.

Năm 2025, công ty ghi nhận 648 tỷ đồng doanh thu, tăng 3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 298 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

Chốt phiên 13/2, cổ phiếu SHP giao dịch tại 35.350 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 3.500 tỷ đồng.