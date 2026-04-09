Chủ tịch Trương Gia Bình nói về 3 “chìa khóa sinh tồn” thời AI, hé lộ bước ngoặt quan trọng của FPT

Chủ tịch Trương Gia Bình khẳng định từ năm 2026, FPT sẽ chuyển mình thành doanh nghiệp sáng tạo công nghệ, làm chủ các công nghệ chiến lược thay vì chỉ được biết đến như một công ty cung cấp dịch vụ công nghệ.

3 bài toán sống còn

Trong thông điệp gửi cổ đông tại báo cáo thường niên 2025, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT (Mã: FPT) cho rằng thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc, những thử thách khốc liệt chưa từng thấy như chiến tranh, khan hiếm năng lượng, lạm phát, đứt gãy chuỗi cung ứng, chỉ số chứng khoán tụt giảm…

Những yếu tố này khiến các doanh nghiệp, tổ chức và thậm chí là cả các quốc gia phải đối mặt với một trạng thái “bình thường mới” khắc nghiệt, sự ổn định không còn là điểm tựa.

Song, vị Chủ tịch cũng cho rằng ở trạng thái “bình thường mới” đầy khắc nghiệt này lại làm trỗi dậy một sức mạnh chưa từng có.

“Chúng ta đang đứng trước một cơn sóng thần công nghệ mà trung tâm của nó là AI. AI đang phát triển như vũ bão. Công nghệ này không chỉ thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và giao tiếp, mà còn tái định hình cách các doanh nghiệp vận hành, cách các tổ chức quản trị và cách các quốc gia cạnh tranh. Khi chiến tranh, bất ổn và công nghệ cùng lúc tác động thì sự thay đổi của thế giới được gia tốc mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, ông Bình nêu quan điểm.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình.

Theo Chủ tịch FPT, để không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên AI, các doanh nghiệp, tổ chức buộc phải giải được 3 bài toán sống còn: thời gian, chi phí và năng suất lao động.

Thứ nhất là về thời gian. Theo ông Bình, trong một thế giới thay đổi theo từng ngày, thậm chí từng giờ, doanh nghiệp nào đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường nhanh hơn sẽ là doanh nghiệp chiến thắng.

Thứ hai là về chi phí. Công nghệ, đặc biệt là AI, đang mở ra khả năng giảm mạnh chi phí phát triển, và vận hành. Những công việc trước đây cần nhiều nguồn lực, nhiều thời gian, giờ đây có thể được thực hiện với hiệu quả cao hơn nhiều lần.

Theo nghiên cứu của McKinsey, AI có thể giúp doanh nghiệp giảm 20-30% chi phí trong nhiều quy trình, trong khi Microsoft ghi nhận các công cụ AI hỗ trợ lập trình giúp tăng năng suất lên tới 55%.

Thứ ba là năng suất lao động. Đây là yếu tố mang tính quyết định. AI cho phép tự động hóa ngày càng nhiều công việc liên quan đến tri thức – từ phân tích dữ liệu, phát triển phần mềm cho đến vận hành hệ thống. Điều này cho phép năng suất lao động tăng lên không phải vài phần trăm như trước đây, mà tăng theo nhiều lần.

“Một ví dụ rất cụ thể là bài toán hiện đại hóa các hệ thống công nghệ thông tin di sản trên thế giới, đặc biệt là các hệ thống viết bằng ngôn ngữ COBOL. Theo thống kê, có khoảng 300 tỷ dòng mã COBOL đang được vận hành trên toàn cầu và 70-80% giao dịch kinh doanh trên thế giới vẫn được xử lý bởi các hệ thống này”, ông Bình nêu ví dụ.

Theo Chủ tịch FPT, lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên AI không còn đến từ quy mô hay kinh nghiệm, mà đến từ khả năng thích ứng và tái tạo chính mình bằng công nghệ. Và để làm được điều này, các doanh nghiệp buộc phải tiến tới mô hình AI thuần (AI-Native).

“Đây không còn là một lựa chọn mang tính chiến lược, mà là một yêu cầu mang tính sống còn. AI sẽ không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà sẽ trở thành nền tảng vận hành cốt lõi của tổ chức”, ông Bình khẳng định.

FPT chuyển mình thành doanh nghiệp sáng tạo làm chủ các công nghệ chiến lược

Để không bị bỏ lại phía sau, Chủ tịch FPT cho biết doanh nghiệp đã xác lập mục tiêu chiến lược là đầu tư và làm chủ công nghệ lõi để giữ vị trí trung tâm trên bản đồ công nghệ Việt Nam và xây dựng lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.

"Nếu trước kia FPT chủ yếu được biết đến như một công ty cung cấp dịch vụ công nghệ, thì từ năm 2026 và những năm tiếp theo, FPT sẽ chuyển mình thành doanh nghiệp sáng tạo công nghệ, làm chủ các công nghệ chiến lược như AI, Quantum AI & Cybersecurity, UAV, công nghệ đường sắt, an ninh mạng và dữ liệu...", ông Bình nhấn mạnh.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của FPT, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ đồng, giảm lần lượt 17% và 11% nếu so với con số thực tế trên báo cáo kiểm toán năm 2025 do không còn hợp nhất với FPT Telecom từ đầu năm nay.

Song nếu theo phương pháp hợp nhất mới đối với FPT Telecom thì hai chỉ tiêu này tăng lần lượt 16% và 15%.