Đơn vị nào phát hành sách tin học lớp 3 dính link web đen?

Tiền thân của DTP Education Solutions được thành lập năm 2003 bởi doanh nhân Võ Đại Phúc (gốc Huế). Đến năm 2023, doanh nghiệp này chiếm khoảng 30% thị phần sách giáo khoa tiếng Anh sau 4 năm tham gia thị trường biên soạn.

Tối 8/4, một số phụ huynh cho biết đường link nói trên xuất hiện trong câu 3, trang 59 của Vở bài tập Tin học lớp 3 của Nhà xuất bản Đại học Huế. Ở câu hỏi này, học sinh được yêu cầu truy cập link, thực hiện một số thao tác như dùng nút cuộn của chuột, rồi nhận xét chức năng của nút này khi tìm kiếm video.

Thoạt nhìn, link đề cập đến video cho trẻ em nhưng khi truy cập, người xem lại tiếp cận nội dung không lành mạnh.

Sự việc nhanh chóng được chia sẻ. Bên cạnh việc bày tỏ lo lắng, các phụ huynh cũng thắc mắc vì sao một website không phù hợp lại xuất hiện trong sách dành cho học sinh, được lưu hành trong trường.

Theo tìm hiểu, sách tin học lớp 3 do Nhà xuất bản Đại học Huế và Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát (DTP Education Solutions) phát hành. Trước sự việc trên, website chính thức cũng như fanpage của công ty đã đăng tải thông báo chính thức: "Qua quá trình rà soát hệ thống, chúng tôi phát hiện một số tên miền (domain) dẫn đến học liệu điện tử trong sách đã bị các đối tượng xấu xâm nhập và chiếm dụng quyền sở hữu sau khi thay đổi quyền quản trị. Các đối tượng này đã lợi dụng đường dẫn cũ để điều hướng người dùng tới các trang web có nội dung không lành mạnh, vi phạm pháp luật và hoàn toàn không phù hợp với môi trường giáo dục”.

DTP Education Solutions cho biết đã trình báo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để điều tra và xử lý. Công ty đã phối hợp với các đơn vị viễn thông để chặn việc truy cập vào nội dung độc hại, xây dựng lại hệ thống học liệu trên nền tảng mới.

Vở bài tập Tin học lớp 3 có chứa link nhạy cảm.

DTP Education Solutions tham gia vào thị trường xuất bản sách từ khi nào?

Theo giới thiệu trên website, DTP Education Solutions xuất phát điểm là một công ty phân phối sách dạy và học tại TP HCM, được thành lập từ năm 2003.

Đến năm 2013, công ty chuyển đổi từ nhà phân phối sách sang nhà xuất bản, trong đó bao gồm việc biên soạn và cho ra mắt, cũng như phân phối dòng sách ELT (sách tiếng Anh).

Năm 2017, DTP Education Solutions bước chân ra thị trường quốc tế có mặt tại các thị trường như Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia. Theo giới thiệu trên trang chủ DTP Education Solutions, sách giáo khoa môn tiếng Anh do DTP Education Solutions biên soạn đã được Bộ Giáo dục Thái Lan lựa chọn để sử dụng trong các trường công lập ở nước này.

2 năm sau, tức 2019, công ty giới thiệu đây là năm công ty chính thức tham gia vào thị trường biên soạn sách giáo khoa tại Việt Nam, trở thành đơn vị biên soạn của bộ sách giáo khoa Tiếng Anh i-Learn Smart Start & i-Learn Smart World liên thông 12 cấp độ được phân phối rộng rãi.

Loạt sách về dạy học ngoại ngữ của doanh nghiệp này được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, cho phép triển khai rộng rãi trên khắp cả nước, chiếm khoảng 40% thị phần sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 tại thời điểm đó.

Bộ sách đã được DTP Education Solutions phát hành. Ảnh: DTP Education Solutions.

DTP Education Solutions giới thiệu hiện nay họ là đơn vị có tiềm lực và hệ sinh thái giải pháp giáo dục số toàn diện: từ xuất bản sách giáo khoa, triển khai học liệu số và cung cấp nền tảng quản lý hệ thống học tập LCMS i-School.

LCMS i-School được xây dựng trên 4 thành phần cốt lõi gồm: · LMS (Hệ thống quản lý học tập); CMS (Hệ thống quản lý nội dung); E-learning (Tích hợp hệ thống giảng dạy và học tập trực tuyến Big Blue Button) và Dashboard (Bảng tổng hợp, thống kê và phân tích báo cáo).

Ông Võ Đại Phúc - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc DTP Education Solutions - chia sẻ “Với hơn 2.600 ứng dụng học tập trực tuyến, hệ thống LCMS i-School cung cấp tài nguyên toàn diện từ mầm non đến đại học, bao gồm học tập, giảng dạy, bổ trợ và kiểm tra. Điều này giúp kiểm tra, đánh giá toàn diện các môn học, đảm bảo tính chính xác và cá nhân hóa trải nghiệm giáo dục số mọi lúc, mọi nơi.”

Ông Võ Đại Phúc, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc DTP Education Solutions. Ảnh: DTP Education Solutions.

Tập đoàn Nhật Bản nắm 35% vốn

Theo tìm hiểu của PV VietTimes, DTP Education Solutions ban đầu được lập nên với tên Công ty TNHH Giáo dục Đại Trường Phát vào tháng 7/2003, do ông Võ Đại Phúc (sinh năm 1973, doanh nhân gốc Huế, thường trú TP.HCM) đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc.

Vốn điều lệ mới nhất tại cuối năm 2020 là hơn 3 tỷ đồng, với số lao động được đăng ký chỉ 1 người, trụ sở đặt tại 148 – 150 Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Tuy nhiên đến tháng 11/2024, Công ty TNHH Giáo dục Đại Trường Phát đã có văn bản Quyết định về việc giải thể doanh nghiệp với lý do là hoạt động kinh doanh không hiệu quả. Trong văn bản này, Đại Trường Phát cho biết công ty không có tài sản, không có bất kỳ khoản nợ phải thu nào, đồng thời giao cho ông Võ Đại Phúc tiến hành thủ tục giải thể.

Công ty TNHH Giáo dục Đại Trường Phát - tiền thân của DTP Education Solutions thông báo giải thể vào tháng 11/2024. Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Đến tháng 4/2025, Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính TP.HCM có thông báo về việc giải thể/chấm dứt tồn tại của Công ty TNHH Giáo dục Đại Trường Phát do ông Võ Đại Phúc làm đại diện, với lý do kinh doanh không hiệu quả.

Dù vậy, ông Võ Đại Phúc vẫn đang là đại diện pháp luật cho hàng loạt công ty trong hệ sinh thái mang tên Đại Trường Phát. Trong đó pháp nhân cốt lõi là Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam.

Ông Võ Đại Phúc đang là đại diện pháp luật tại hàng loạt công ty có tên gần/tương tự với Đại Trường Phát, DTP, Education Solutions.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam được thành lập vào tháng 12/2019, vẫn do ông Phúc làm đại diện pháp luật và tổng giám đốc. Vốn điều lệ ban đầu là 55 tỷ đồng. Trụ sở chính lúc thành lập cũng đặt tại địa chỉ 148 – 150 Nguyễn Đình Chính, quận Phú Nhuận TP.HCM – trùng với Công ty TNHH Giáo dục Đại Trường Phát (doanh nghiệp đã giải thể đã đề cập ở trên).

Đến tháng 6/2020, Công ty Education Solutions Việt Nam chuyển trụ sở đến Tòa nhà Vietphone Building, số 64 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM.

Đến tháng 12/2020, tức sau 1 năm, vốn điều lệ của công ty đã tăng từ mức 55 tỷ lên 146 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông cũng không được tiết lộ.

Nhìn chung, hệ sinh thái của Đại Trường Phát khá chằng chịt, với loạt công ty được lập nên, song những cái tên gần tương tự nhau, bao phủ mảng xuất bản, phần mềm điện tử và cung cấp thiết bị trường học.

Hồi tháng 4/2023, tờ Nikkei Asia đưa tin Tập đoàn giáo dục Nhật Bản Gakken Holdings đã đầu tư gần 8 triệu USD vào DTP Education Solutions (CTCP Giải pháp Giáo dục DTP - một công ty thuộc Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát). Với thương vụ trên, tập đoàn Nhật Bản đã nắm 35% cổ phần nhà xuất bản này.

Cũng trong tờ Nikkei Asia, DTP Education Solutions đạt doanh thu hợp nhất cho năm 2022 tổng cộng khoảng 3,6 tỷ yen, tương đương số tiền hơn 630 tỷ đồng thời điểm đó.

Tờ báo Nhật Bản cũng cho biết DTP Education Solutions chiếm khoảng 30% thị phần sách giáo khoa tiếng Anh của Việt Nam (xét tại thời điểm tờ báo công bố 2023) với các bộ sách chủ lực như i-Learn Smart Start.

Gakken khi rót vốn đã kỳ vọng sẽ giúp DTP Education Solutions sản xuất sách giáo khoa và sách bài tập cho các môn học khác ngoài tiếng Anh, chẳng hạn như toán học và khoa học.

Theo bảng giá niêm yết áp dụng từ năm 2025, các đầu sách do tập đoàn phát hành có mức giá dao động từ hơn 11.000 đồng đối với nhóm sách Tin học đến 88.000 đồng đối với nhóm sách ngoại ngữ.