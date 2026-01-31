Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Cổ đông Giấy Việt Trì, Cát Lợi, Biwase đếm tiền mỏi tay

Trong tuần từ 2/2 – 8/2, loạt doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hấp dẫn. Giấy Việt Trì, Cát Lợi, Biwase có tỷ lệ chi trả cao nhất.

CTCP Giấy Việt Trì (Mã: GVT) chốt 5/2 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025, tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/2, thời gian thanh toán dự kiến là 5/3.

GVT hiện có hơn 11,6 triệu cổ phiếu lưu hành. Như vậy, tổng giá trị chi trả cổ tức là hơn 34,8 tỷ đồng.

Kế hoạch cổ tức 2025 của GVT là bằng hoặc lớn hơn 35%. Mức này thấp hơn năm 2024 là 58% nhưng tiệm cận giai đoạn 2022 - 2023 với tỷ lệ 36%.

Toàn bộ nhóm cổ đông lớn của GVT đều là cá nhân. Trong đó, bà Lê Thị Minh Loan - Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT đang sở hữu 6,68% vốn điều lệ. Trong đợt chia cổ tức này, bà dự kiến bỏ túi hơn 2,3 tỷ đồng.

Cổ đông CTCP Cát Lợi (Mã: CLC) sắp nhận cổ tức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/2, ngày đăng ký cuối cùng là 5/2.

Với hơn 26,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty cần bỏ ra để trả cổ tức là hơn 39,3 tỷ đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là 6/3.

Cát Lợi tiền thân là Xí nghiệp In Bao bì và Phụ liệu Thuốc lá, được thành lập từ năm 1992, trực thuộc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba), chuyên sản xuất kinh doanh bao bì và phụ liệu thuốc lá.

Năm 2025, công ty làm bao bì thuốc lá ghi nhận doanh thu 4.136 tỷ đồng, cao hơn 12% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế thu về 182 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động, tương đương lãi gần nửa tỷ đồng mỗi ngày.

Nguồn thu chính của Cát Lợi chủ yếu đến từ các bên liên quan với tỷ trọng khoảng 90%. Trong đó hai đối tác lớn nhất là Thuốc lá Sài Gòn (doanh thu liên quan 2.133 tỷ đồng) và Thuốc lá Thăng Long (663 tỷ đồng).

CTCP Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase - Mã: BWE) chốt 4/2 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025, tỷ lệ 13% (1 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/2.

Với hơn 219,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả khoảng 286 tỷ đồng, thời gian thanh toán dự kiến ngày 20/5.

Mới đây, cổ đông lớn CTCP Đầu tư và Xây dựng Biwelco (Biwelco) đã mua vào gần 2,9 triệu cổ phiếu BWE, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu lên 10,296% vốn. Trong đợt chia cổ tức này, Biwelco dự kiến nhận về 29 tỷ đồng.

Ngoài ra, loạt lãnh đạo Biwase cũng nhận mưa tiền mặt từ đợt chia cổ tức này do nắm cổ phần tại công ty. Cụ thể, ông Nguyễn Hiền Triết - Chủ tịch HĐQT đang sở hữu hơn 4,5 triệu cổ phiếu BWE (tỷ lệ 2,058%); ông Văn Kim Hùng Phong - Tổng Giám đốc sở hữu 5.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,002%).

Bà Phùng Thị Tuyết Sương - Trưởng Ban kiểm soát nắm 15.770 cổ phiếu (tỷ lệ 0,007%); ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT nắm 63.908 cổ phiếu (tỷ lệ 0,029%) và bà Thạch Thị Thu Trang - Kế toán trưởng nắm 14.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,006%).

CTCP Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí (Mã: PAI) thông báo 6/2 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền năm 2024. Tỷ lệ thực hiện là 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/2. Thời gian thực hiện dự kiến 6/3.

Với 4,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty bỏ ra trả cổ tức hơn 3,3 tỷ đồng.