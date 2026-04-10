Doanh nghiệp đứng sau Huy Thanh Jewelry: Doanh thu hàng trăm tỷ, nộp thuế vài chục triệu đồng

Giai đoạn 2021 - 2022, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành, đơn vị sở hữu thương hiệu Huy Thanh Jewelry không phải đóng thuế do lợi nhuận âm. Năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu hàng trăm tỷ đồng và đóng thuế gần 30 triệu đồng.

Mới đây, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I thông báo Kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành.

Nhà chức trách cho biết số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của doanh nghiệp chưa chính xác. Bên cạnh đó, Huy Thành khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định.

Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Huy Thành là đơn vị sở hữu thương hiệu Huy Thanh Jewelry.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Huy Thành là đơn vị sở hữu thương hiệu trang sức Huy Thanh Jewelry. Huy Thành được thành lập từ năm 1987, chủ yếu tập trung vào sản xuất, xuất khẩu và phân phối tới các đại lý mà không đẩy mạnh bán lẻ tới người tiêu dùng.

Doanh nghiệp bắt đầu tham gia thị trường bán lẻ trang sức từ năm 2015. Đến năm 2022, Huy Thành tái định vị thương hiệu, thay đổi nhận diện và chiến lược kinh doanh.

Các sản phẩm của công ty được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc. 3 dòng sản phẩm chủ lực của Huy Thanh Jewelry gồm có nhẫn cưới, trang sức cưới và trang sức hiện đại cho nữ giới.

“Chúng tôi lấy tầm nhìn trở thành nhà bán lẻ trang sức dẫn đầu xu hướng, mang phong cách trẻ trung, hiện đại, liên tục cập nhật những xu hướng mới từ Hàn Quốc”, Huy Thanh Jewelry giới thiệu trên website.

Công ty cho biết đang sở hữu xưởng sản xuất rộng hơn 3.000 m2 tại Hà Nội, dây chuyền sản xuất hiện đại cùng với kinh nghiệm hơn 30 năm trong ngành sản xuất kim hoàn, được nhà nước bảo hộ cấp phép chế tác trang sức vàng.

Doanh nghiệp hiện có 17 địa điểm kinh doanh tại miền Bắc, 7 địa điểm kinh doanh tại miền Trung và 12 điểm kinh doanh tại miền Nam.

Doanh thu trăm tỷ, nộp thuế vài chục triệu đồng

Dữ liệu từ VietTimes cho thấy người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Huy Thành hiện là ông Đỗ Huy Thành, sinh năm 1991, chức vụ Tổng Giám đốc.

Theo thông tin từ báo Tài chính - Đầu tư, Huy Thành là cơ nghiệp của gia đình ông Thành. Doanh nhân 9X này bắt đầu tiếp quản cơ nghiệp của gia đình sau khi tốt nghiệp đại học ở Vương quốc Anh.

Tính đến tháng 9/2025, Huy Thành có vốn điều lệ 456,6 tỷ đồng. Trong đó, ông Đỗ Văn Hy góp 99,4% vốn, tương đương 453,8 tỷ đồng.

Số còn lại (2,8 tỷ đồng) do ông Nguyễn Hải Hưng đóng góp, tỷ lệ sở hữu vốn 0,6%.

Doanh thu Huy Thanh Jewelry tăng trưởng tốt trong giai đoạn 2021 – 2022. Năm 2021 đạt 65,1 tỷ đồng, năm 2022 đạt 98,9 tỷ đồng. Đến năm 2023, doanh thu đạt hơn 226 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại không mấy khả quan. Giai đoạn 2021 – 2022, công ty đều thua lỗ, lần lượt là 7,4 tỷ đồng và 8,17 tỷ đồng do giá vốn bán hàng cao cộng các chi phí tài chính, chi phí quản lý kinh doanh đã ăn mòn lợi nhuận. Đây cũng là lý do đơn vị đã không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sang năm 2023, Huy Thành bắt đầu có lãi với lợi nhuận đạt hơn 113,2 triệu đồng và đóng thuế thu nhập doanh nghiệp 28,3 triệu đồng.

Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2023, công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ luỹ kế lên tới 24 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, nợ phải trả của Huy Thành vượt 77,7 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ, gấp hơn 1,7 lần vốn chủ sở hữu (43,9 tỷ đồng) tại ngày 31/12/2023.

Nhờ kinh doanh có lãi, năm 2023, doanh nghiệp đã đóng thuế thu nhập doanh nghiệp 28,3 triệu đồng.