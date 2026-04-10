Cầu Vỹ Dạ xây 5 năm vẫn dang dở: Nhà thầu năng lực yếu hay khó khăn tài chính?

Công ty 479 Hòa Bình đã tham gia nhiều dự án hạ tầng quy mô nghìn tỷ đồng khắp cả nước. Tuy nhiên, dự án xây dựng mở rộng cầu Vỹ Dạ ở TP Huế triển khai 5 năm vẫn chưa xong.

Cuối tháng 3 vừa rồi, Sở Tài chính TP Huế có văn bản gửi UBND TP Huế kiến nghị chấm dứt hợp đồng thi công Gói thầu số 28 (HU-CW07) thuộc Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – dự án thành phần Thừa Thiên Huế đối với CTCP 479 Hòa Bình.

Gói thầu này bao gồm các hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100 m nối khu A và B thuộc Khu đô thị mới An Vân Dương, phường Vỹ Dạ, TP Huế.

Theo Sở Tài chính, việc đề xuất chấm dứt hợp đồng xuất phát từ việc nhà thầu vi phạm các điều khoản đã ký kết, không còn đủ năng lực thực hiện, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ cũng như chất lượng công trình...

Dự án được khởi công từ tháng 7/2021, với thời gian thực hiện hợp đồng là 59 tháng 24 ngày (đến tháng 6/2024). Tuy nhiên đến nay, giá trị giải ngân mới đạt khoảng 78,8 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, nhà thầu liên tục vi phạm cam kết, bị chủ đầu tư nhiều lần nhắc nhở, đốc thúc và đã bị xử phạt tổng cộng 1,5 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ thi công từ tháng 7/2021 nhưng đến nay vẫn chưa xong, giá trị giải ngân lũy kế đạt chưa tới 70% giá trị hợp đồng . Ghi nhận của VietTimes cho thấy dù đã nhiều lần bị chủ đầu tư nhắc nhở xử phạt nhưng tình hình không cải thiện. Ảnh: Minh Hằng.

Đến cuối tháng 2/2026, CTCP 479 Hòa Bình cam kết tiến độ thi công trở lại từ ngày 1/3 và hoàn thành vào ngày 30/6.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV VietTimes, từ thời điểm đó đến nay, doanh nghiệp này không triển khai thi công, các hạng mục đều chậm tiến độ so với cam kết.

Ban Quản lý dự án đã phát đi 12 văn bản cảnh báo chậm tiến độ và 4 văn bản cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng. Đã có nhiều cuộc họp với những cam kết "tăng tốc" từ phía nhà thầu, nhưng đến nay tình hình vẫn không được cải thiện.

Việc thi công cầm chừng, không có tiến triển và kéo dài nhiều năm khiến khu vực người dân sinh sống gần đó bị ảnh hưởng. Ảnh: Minh Hằng.

Chuyên làm dự án hạ tầng nghìn tỷ

Công ty CP 479 có trụ sở tại thành phố Vinh, Nghệ An, là doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1979, chuyển đổi thành công ty cổ phần vào năm 2005.

Công ty CP 479 hoạt động trong lĩnh vực thi công các công trình cầu đường giao thông, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, cảng sông, cảng biển.

Các dự án mà công ty đã triển khai như: Cầu Phú Long (TP.HCM), cầu Cửa Đại (Quảng Nam), cầu vượt biển Tân Vũ (Hải Phòng), cầu dây văng Phước Khánh – Bến Lức – Long Thành, Cảng biển nước sâu Vũng Áng, Tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội...

Tháng 9/2019, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã chứng khoán: HBC) đã quyết định mua toàn bộ cổ phần phát hành thêm và cổ phần của ông Dương Hồng Bé, Chủ tịch HĐQT của công ty này, để nắm giữ cổ phần chi phối, tương đương 57% vốn.

Mục đích của việc đầu tư này nhằm bổ trợ và phát triển năng lực của Tập đoàn Hòa Bình ở lĩnh vực xây dựng hạ tầng, bên cạnh mảng xây dựng dân dụng.

Tuy nhiên trên báo cáo tài chính kiểm toán của Tập đoàn Hòa Bình, cuối năm 2025, tỷ lệ sở hữu của tập đoàn tại 479 Hòa Bình là 35,28% vốn, tương đương giá trị theo phương pháp chủ sở hữu gần 86 tỷ đồng.

Về đấu thầu, số liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ năm 2018 đến 2024, Công ty 479 Hoà Bình trúng tổng cộng 27 gói thầu với tổng giá trị chục nghìn tỷ đồng.

Riêng trong 2 năm 2022 và 2023, nhà thầu này tham dự 13 gói thầu và đạt tỷ lệ trúng thầu tối đa 100%. Nhưng kể từ đầu năm 2024 cho đến nay, kết quả này đã giảm sút.

Công ty 479 Hoà Bình thường “bắt tay” với các công ty khác để tạo thành liên danh để tham dự nộp thầu.

Một trong những gói thầu công ty đã từng trúng phải kể đến Gói thầu XL-01: Thi công xây lắp tại dự án Cao tốc Hoà Bình – Mộc Châu. Kết quả công bố tháng 9/2024 cho thấy Liên danh Nhà thầu gồm CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã chứng khoán: VCG), Công ty CP 479 Hòa Bình là nhà thầu duy nhất tham dự Gói thầu và đã trúng thầu với giá 1.539 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận, Công ty 479 Hoà Bình sẽ đảm nhiệm phần Thi công toàn bộ công trình Cầu Km32+728,909 và Cầu Km33+520,37; Các hạng mục liên quan khác. Trong đó, tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu là 8%, tương đương với 123 tỷ đồng.

Công ty 479 Hoà Bình cũng từng góp mặt trong Liên danh gồm 9 nhà thầu nộp dự thầu tại Gói thầu XL5: Xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua thành phố Thủ Đức. Đáng nói, liên danh này là bên duy nhất tham dự và đã được chọn với mức giá trúng thầu là 2.303 tỷ đồng, giảm 2 tỷ đồng so với giá dự toán.

Tại TP Huế, Công ty 479 Hoà Bình cũng có tên trong liên danh trúng thầu để thi công Dự án Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên - Huế và cầu qua cửa biển Thuận An giai đoạn 1. Cầu qua cửa biển Thuận An được xem là cầu vượt biển dài nhất miền Trung. Tổng mức đầu tư dự án này là 2.400 tỷ đồng.

Kết quả cho thấy đơn vị nhà thầu thi công là Liên danh CTCP Xây dựng Tân Nam - CTCP Tập đoàn Đạt Phương - CTCP 479 Hòa Bình.

Nợ BHXH hàng chục tỷ đồng

CTCP 479 Hòa Bình hiện không phải là công ty đại chúng nên số liệu về báo cáo tài chính không được công bố. Song một số dữ kiện được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã hé lộ sơ bộ một phần bức tranh tài chính của công ty.

Trong đó, cổ đông đã thông qua phương án phát hành tối đa 5 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cp, tương ứng thu về 50 tỷ đồng để giảm áp lực tài chính.

479 Hòa Bình dự kiến hoán đổi 1/4 tổng số nợ phải trả cho khách hàng và nhà cung cấp lớn. Tức là những chủ nợ có thể trở thành cổ đông lớn của công ty nếu tham gia mua đợt phát hành thêm này.

Trong trường hợp chủ nợ từ chối hoán đổi một phần hoặc toàn bộ khoản nợ thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT giảm số lượng cổ phiếu phát hành theo số lượng cổ phiếu thực tế hoán đổi.

Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Dựa theo phương án này, công ty đã đưa ra 2 kịch bản kinh doanh trong năm 2024. Đối với trường hợp không phát hành cổ phần, 479 Hòa Bình đặt mục tiêu mang về 805 tỷ đồng doanh thu và 9,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2024, dự chi cổ tức trên 3%.

Ở kịch bản phát hành thành công, công ty dự kiến mang về 805 tỷ đồng doanh thu và 12,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, dự chi cổ tức trên 5%.

Như vậy giả sử 479 Hòa Bình hoàn thành kế hoạch năm 2024 thì tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu cũng rất khiêm tốn, ở mức 1,1% - 1,6% ở cả 2 kịch bản.

Sở hữu bức tranh tài chính không mấy sáng sủa, 479 Hòa Bình còn dính với loạt án phạt liên quan đến nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động.

Ngày 30/5/2025, theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty 479 Hòa Bình do chậm đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho người lao động.

Doanh nghiệp bị phạt 150 triệu đồng vì chậm đóng BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp cho 408 lao động (tính đến ngày 31/3/2025). Ngoài ra, công ty còn bị phạt thêm 30 triệu đồng do chậm đóng bảo hiểm y tế cho số lao động nói trên (tính đến ngày 30/9/2024).

Tổng mức xử phạt hành chính là 180 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp bị buộc phải nộp bổ sung số tiền hơn 10,4 tỷ đồng tiền BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp còn nợ, kèm theo khoản lãi tính bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề.

Theo số liệu công bố mới nhất từ BHXH tỉnh Nghệ An, doanh nghiệp này đã chậm đóng bảo hiểm trong 28 tháng cho 181 lao động, với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng, tính đến tháng 2/2026.

Không chỉ riêng Công ty 479 Hòa Bình gặp khó khăn về dòng tiền, bản thân công ty mẹ là Tập đoàn Hòa Bình cũng đang "chật vật” trong thời gian qua.

Tính tới 31/12/2025, tập đoàn lỗ luỹ kế 2.085 tỷ đồng, ăn mòn vốn chủ sở hữu khiến khoản mục này còn chưa tới 2.000 tỷ đồng. Trong khi đó tổng nợ phải trả hơn 14.100 tỷ đồng, riêng dư nợ vay gần 4.000 tỷ đồng và phải trả người bán ngắn hạn lên tới gần 4.200 tỷ.

Năm 2025 vừa qua, Tập đoàn Hoà Bình ghi nhận doanh thu đạt 4.620 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 251 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ.

Trong đó, lợi nhuận gộp trong năm 2025 tạo ra là 304 tỷ đồng không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp (khoản 539 tỷ), Công ty có lãi nhờ thanh lý tài sản cố định, thu từ giao khoán quyền kinh doanh bãi tập kết vật liệu xây dựng và lãi chậm thanh toán.