Bà Melania Trump bất ngờ lên tiếng về Epstein, phủ nhận liên hệ và kêu gọi điều trần công khai

Đệ nhất phu nhân Melania Trump bác bỏ mọi liên hệ với Jeffrey Epstein, khẳng định không có quan hệ cá nhân và kêu gọi điều trần công khai về các nạn nhân.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã bất ngờ đưa ra tuyên bố công khai về Jeffrey Epstein, phủ nhận việc có bất kỳ mối quan hệ đáng kể nào với nhà tài phiệt tai tiếng và tội phạm tình dục đã bị kết án, đồng thời khẳng định ông ta không phải là người giới thiệu bà với ông Donald Trump.

Trong bài phát biểu do Nhà Trắng công bố ngày 9/4, bà Melania cho biết bà “chưa bao giờ là bạn” của Epstein, mô tả mối liên hệ với cộng sự của ông ta là Ghislaine Maxwell chỉ dừng ở mức “trao đổi xã giao”, đồng thời kêu gọi Quốc hội tổ chức các phiên điều trần công khai tập trung vào các nạn nhân của Epstein.

“Những lời dối trá liên kết tôi với Jeffrey Epstein đáng xấu hổ cần phải chấm dứt ngay hôm nay”, đệ nhất phu nhân nói, cáo buộc các chỉ trích ẩn danh đang tìm cách “bôi nhọ” danh tiếng của bà. Bà cho biết mình và ông Donald Trump chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cùng Epstein tại các sự kiện xã hội do có chung mạng lưới quan hệ tại New York và Palm Beach, đồng thời nói rằng lần đầu bà gặp Epstein là vào năm 2000 tại một sự kiện mà bà tham dự cùng ông Trump.

Bà Melania cũng phủ nhận từng lên máy bay của Epstein hoặc đến hòn đảo riêng của ông ta, và bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc cho rằng Epstein đóng vai trò trong mối quan hệ giữa bà và chồng mình. Bà nhấn mạnh rằng tên của mình chưa từng xuất hiện trong các tài liệu tòa án, lời khai, phát biểu của nạn nhân hay các cuộc thẩm vấn của FBI liên quan đến vụ Epstein.

Động thái này dường như cũng khiến chính ông Donald Trump bất ngờ. Theo các báo cáo của ABC và MSNBC, ông Trump cho biết ông “không biết trước” việc bà Melania sẽ lên tiếng công khai về Epstein vào ngày hôm đó.

Chính quyền Trump đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng gia tăng về cách xử lý hồ sơ Epstein. Chỉ một ngày trước đó, nhiều hãng truyền thông đưa tin nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates đã đồng ý điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện – cơ quan đã nghe lời khai từ cựu Tổng thống Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Áp lực cũng đang gia tăng xung quanh cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, người vừa bị ông Trump sa thải tuần trước. Bộ Tư pháp lập luận rằng bà Bondi không còn phải ra điều trần trước Quốc hội vì được triệu tập với tư cách chính thức, nhưng các nhà lập pháp của cả hai đảng đã bác bỏ lập luận này và cho rằng lời khai của bà hiện càng trở nên quan trọng hơn.

Vụ tranh cãi đã âm ỉ suốt hơn một năm. Vào tháng 2/2025, bà Bondi từng nói danh sách “khách hàng” của Epstein “đang nằm trên bàn làm việc của tôi để xem xét”, làm dấy lên kỳ vọng về những tiết lộ lớn.

Tuy nhiên, đến tháng 7, Bộ Tư pháp lại cho biết không tồn tại danh sách như vậy và không có kế hoạch công bố thêm tài liệu – một sự đảo ngược khiến cả đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa chế giễu và làm gia tăng cáo buộc che đậy.

Theo RT