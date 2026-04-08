Chứng khoán bùng nổ sau tín hiệu nâng hạng: Tiền ồ ạt đổ vào, VN-Index tăng gần 60 điểm

Sự xác nhận lộ trình nâng hạng từ FTSE Russell khiến thị trường chứng khoán Việt Nam bùng nổ trong phiên sáng 8/4, kéo VN-Index tăng gần 60 điểm - mức cao nhất trong nhiều tuần trở lại đây.

Kết phiên sáng 8/4, VN-Index tăng 58,66 điểm, tương đương 3,5% lên 1.736 điểm.

Rổ VN30 - đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận trạng thái tăng điểm đồng thuận khi toàn bộ 30 mã đều giao dịch trong sắc xanh. Nhờ đó, chỉ số VN30-Index tăng 69,22 điểm lên 1.910 điểm, đóng vai trò dẫn dắt chính cho toàn thị trường.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán ghi nhận mức tăng nổi bật. VIX, SSI, SHS, MBS, TCX tăng khoảng 5–6%. Các mã như VND, VCI, VDS tăng khoảng 4%, một số cổ phiếu như VPX, CTS, BSI cũng đồng loạt đi lên.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 19.160 tỷ đồng, trong đó HOSE chiếm hơn 17.600 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 160 tỷ đồng. Các mã được mua nhiều nhất là HPG, FPT, GMD, TCB, TCH…

Động lực chính thúc đẩy thị trường trong phiên này đến từ thông tin FTSE Russell tiếp tục xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm Cận biên (Frontier Market) lên Mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market).

Theo FTSE Russell, việc đưa Việt Nam vào các bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu sẽ được thực hiện theo nhiều đợt, bắt đầu từ tháng 9 năm nay và hoàn tất trong năm sau. Tỷ trọng đợt đầu tiên là 10%, sau đó thêm 20%, 35% và cuối cùng 35%. Điều này nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra phù hợp với năng lực của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Việc nâng hạng còn giúp thị trường thu hút thêm dòng vốn quốc tế quy mô lớn. Một số công ty chứng khoán ước tính có khoảng 6-8 tỷ USD vốn ngoại rót vào Việt Nam. Trong khi đó Bộ phận nghiên cứu đầu tư toàn cầu HSBC cho rằng con số có thể lên đến 10,4 tỷ USD trong kịch bản lạc quan nhất. Các ước tính gồm vốn từ quỹ chủ động lẫn thụ động.

Trong một trao đổi trước đó với VietTimes, ông Hồ Sỹ Hòa - Giám đốc Nghiên cứu và Tư vấn đầu tư CTCP Chứng khoán DNSE đánh giá câu chuyện nâng hạng thị trường mang ý nghĩa dài hơi. Việc được nâng hạng không chỉ có giá trị về mặt biểu trưng, mà còn tạo ra thay đổi mang tính cấu trúc, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn dài hạn từ các quỹ chỉ số và nhà đầu tư tổ chức toàn cầu.

Song, theo ông tác động này thường diễn ra theo lộ trình, khó tạo hiệu ứng tức thời trong ngắn hạn, vì vậy cần được đặt trong bức tranh tổng thể thay vì kỳ vọng vào những biến động nhanh.