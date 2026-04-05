Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mốc 148,6 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong sáng 5/4 giao dịch ở mức 4.676 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.362 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 148,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (4/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC (174,5 triệu đồng) và vàng thế giới hiện là 25,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới đi ngang trong bối cảnh đồng USD và giá dầu thô đồng loạt tăng vọt sau những tuyên bố đanh thép của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc gia tăng cường độ tấn công nhắm vào Iran.

Trong bài phát biểu gần đây, ông Trump khẳng định quân đội Mỹ đã "gần như hoàn tất" các mục tiêu quân sự sau hơn một tháng giao tranh. Tuy nhiên, thay vì đưa ra một lộ trình rút quân cụ thể, người đứng đầu Nhà Trắng lại cam kết sẽ giáng những đòn tấn công "cực mạnh" vào Tehran trong vòng 2 đến 3 tuần tới. Thông điệp này ngay lập tức thổi bùng nỗi lo ngại về lạm phát phi mã và củng cố kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao kỷ lục.

Phản ứng trước các động thái từ Washington, phía Tehran đã thẳng thừng bác bỏ thông tin cho rằng họ đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn.

Iran đồng thời tái khẳng định eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Sự lên ngôi của đồng USD với vai trò "vịnh tránh bão" số 1 đã gây áp lực trực tiếp lên vàng, khiến kim loại quý này bốc hơi tổng cộng 13% giá trị kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ vào ngày 28/2.

Giá Bitcoin tăng nhẹ 0,3%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (5/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 67.072 USD/BTC, ghi nhận mức tăng nhẹ 0,3% trong 24 giờ qua. Thị trường đang rơi vào trạng thái "nén" cực độ trước thời điểm "tối hậu thư" của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức hết hiệu lực vào ngày mai.

So với mức giá của 7 ngày trước (66.887 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng thực tế 0,3%. Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức giảm 4,4% so với mức ghi nhận một tháng trước (70.218 USD/BTC). Con số này phản ánh áp lực thanh lý mạnh mẽ của các nhà đầu tư tổ chức trong suốt tháng 3 đầy biến động, đồng thời cho thấy sự thận trọng cực độ khi rủi ro địa chính trị chuyển từ các cuộc tiếp xúc ngoại giao sang trạng thái răn đe quân sự trực diện trước giờ G ngày 06/04.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 73 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.342 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.