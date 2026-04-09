Giá vàng SJC giảm mạnh 5,5 triệu đồng/lượng

Sáng 9/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 167,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 5,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (8/4).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 167 - 171 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 5,5 triệu đồng/lượng so với sáng 8/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 167,5 - 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 5,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 167,5 – 171,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 4,5 triệu đồng/lượng so với ngày 8/4.

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 9/4 giao dịch ở mức 4.711 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.357 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 149,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 3 triệu đồng/lượng so với hôm qua (8/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21,8 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng thế giới duy trì trạng thái ổn định quanh ngưỡng 4.700 USD/ounce sau một phiên biến động dữ dội. Thị trường kim loại quý đang rơi vào trạng thái thận trọng khi giới đầu tư nỗ lực định giá một lệnh ngừng bắn đầy mong manh tại Trung Đông, trong bối cảnh các cuộc giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn và triển vọng tái mở cửa eo biển Hormuz vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Bất chấp những kỳ vọng về hòa bình, truyền thông Iran đưa tin hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển chiến lược này đã bị đình trệ trở lại sau các cuộc không kích của Israel vào Lebanon.

Một quan chức cấp cao của Tehran thậm chí còn tuyên bố rằng ba điều khoản trong đề xuất ngừng bắn đã bị vi phạm. Ngược lại, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance lại đưa ra những tín hiệu lạc quan khi cho biết có nhiều chỉ dấu cho thấy eo biển Hormuz sẽ sớm được thông suốt. Ông Vance hiện đang dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Islamabad (Pakistan) để thực hiện các cuộc đàm phán trực tiếp với phía Iran.

Sự hồi phục nhẹ của giá dầu cùng đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đang tạo ra áp lực đè nặng lên vàng. Trước đó, trong phiên giao dịch hôm 8/4, giá vàng đã có lúc vọt tăng tới 3,3% ngay sau thông báo về lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, toàn bộ thành quả này đã gần như bị xóa sạch khi các nhà đầu tư đồng loạt chốt lời để chuyển dịch dòng vốn sang thị trường chứng khoán toàn cầu vốn đang trong cơn hưng phấn trước triển vọng hạ nhiệt căng thẳng.

Giá Bitcoin giảm 0,5%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (9/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 70.962 USD/BTC, giảm nhẹ 0,5% trong 24 giờ qua. Sau cú bứt phá mạnh mẽ vừa qua, thị trường tiền mã hóa đang bước vào nhịp điều chỉnh kỹ thuật khi xuất hiện các báo cáo về việc vi phạm lệnh ngừng bắn và hoạt động vận chuyển tại eo biển Hormuz tiếp tục bị đình trệ.

Mặc dù vậy, việc Bitcoin duy trì vững chắc trên mốc 70.000 USD cho thấy niềm tin của dòng vốn thông minh vào kịch bản hạ nhiệt căng thẳng thông qua cuộc đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn của Phó Tổng thống JD Vance và phía Iran tại Islamabad.

So với mức giá của 7 ngày trước (66.585 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng trưởng thực tế 6,6%. Trong khi vàng vật chất đang bị bán tháo do nhà đầu tư chốt lời để quay lại thị trường chứng khoán, Bitcoin lại đang thu hút dòng tiền "rủi ro có kiểm soát", đặt cược vào một tương lai ổn định hơn cho hệ thống tài chính toàn cầu sau giai đoạn đứt gãy năng lượng.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức tăng nhẹ 0,5% so với mức ghi nhận một tháng trước (70.600 USD/BTC). Chỉ số này đánh dấu cột mốc Bitcoin chính thức xóa bỏ mọi tổn thất của giai đoạn biến động tháng 3. Việc thoát khỏi "vòng xoáy" điều chỉnh cho thấy tài sản phi tập trung này đang dần tách rời khỏi các cú sốc ngắn hạn, thiết lập một nền tảng giá mới vững chắc hơn trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng vào sự thông suốt trở lại của dòng chảy thương mại quốc tế qua vùng Vịnh.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 180 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.420 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 7 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.