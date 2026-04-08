Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm gần 2.000 đồng/lít

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 440 đồng xuống 26.536 đồng/lít sau kỳ điều chỉnh ngày 8/4.

Chiều 8/4, liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 440 đồng xuống 26.536 đồng/lít. E5 RON 92 giảm 691 đồng/lít về 24.737 đồng.

Dầu diesel được điều chỉnh giảm 1.947 đồng/lít xuống 42.841 đồng. Dầu mazut giảm 322 đồng/kg về 24.271 đồng tại kỳ điều chỉnh này.

Giá xăng, dầu sau điều chỉnh. Đơn vị tính là đồng/lít hoặc kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; Tổng thống Mỹ tuyên bố ngừng bắn 2 tuần với Iran; Iran sẽ dừng các cuộc tấn công nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran chấm dứt, việc lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ được đảm bảo an toàn trong 2 tuần dưới sự giám sát của lực lượng vũ trang Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm.

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm trong kỳ điều chỉnh 8/4.

Hiện tại, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới, trừ giá dầu cao hơn so với Trung Quốc, Thái Lan. Cụ thể, giá xăng ở Singapore là 70.328 đồng/lít; Thái Lan là 35.494 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia là 36.380 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào là 50.928 đồng/lít; Trung Quốc là 34.827 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá)

Về giá dầu, Singapore là 86.985 đồng/lít; Thái Lan là 40.817 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia là 54.044 đồng/lít; Lào là 63.180 đồng/lít; Trung Quốc là 31.733 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá).