Giá vàng SJC tăng gần 4 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 8/4 niêm yết ở mức 174 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 177 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (7/4).

Sáng 8/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 174 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 177 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (7/4).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với sáng 7/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 174 - 177 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 4,1 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 173 – 176 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 4,9 triệu đồng/lượng so với ngày 7/4.

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 8/4 giao dịch ở mức 4.805 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.361 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 152,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 5,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua (7/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 24,3 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới ghi nhận cú nhảy vọt hơn 2%, chính thức vượt ngưỡng 4.800 USD/ounce. Đà tăng mạnh mẽ này xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố tạm hoãn các kế hoạch không kích vào hạ tầng dân sự của Iran thêm hai tuần để ưu tiên cho nỗ lực đàm phán cuối cùng nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn một tháng qua.

Tín hiệu lạc quan từ Nhà Trắng cho biết Mỹ đã nhận được bản đề xuất 10 điểm từ Tehran, một văn bản được ông Trump mô tả là "cơ sở khả thi cho các cuộc thương lượng". Trong một diễn biến mang tính bước ngoặt, Iran đã đồng ý mở cửa trở lại eo biển Hormuz trong vòng 14 ngày với điều kiện mọi hành động quân sự phải chấm dứt, đồng thời hoạt động quá cảnh phải được phối hợp với lực lượng vũ trang nước này. Phía Israel cũng được cho là đã chấp thuận lệnh ngừng bắn tạm thời nêu trên.

Mặc dù có sự hồi phục trong phiên sáng nay, giá vàng thực tế đã trải qua giai đoạn sụt giảm tới 25% từ đỉnh xuống đáy kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 28/2. Sự đứt gãy của chuỗi cung ứng năng lượng do chiến tranh Iran đã thổi bùng bóng ma lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương toàn cầu phải chuyển sang lập trường "diều hâu" cực đoan, trực tiếp gây áp lực nặng nề lên kim loại quý trong suốt tháng qua.

Giá Bitcoin tăng 4,5%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (8/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 71.493 USD/BTC, ghi nhận mức tăng vọt 4,5% trong 24 giờ qua. Đà bứt phá đầy hưng phấn này xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Donald Trump công bố tạm hoãn kế hoạch không kích vào hạ tầng Iran và hé lộ bản đề xuất hòa bình 10 điểm. Việc Bitcoin vượt ngưỡng 71.000 USD cho thấy dòng vốn đầu cơ đang nhanh chóng quay trở lại các tài sản rủi ro khi bóng ma về một cuộc chiến tranh hạ tầng toàn diện tạm thời được đẩy lùi, nhường chỗ cho cửa sổ đàm phán kéo dài 14 ngày tới.

So với mức giá của 7 ngày trước (68.096 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng thực tế 5%. Đây là minh chứng cho sự xoay trục dòng tiền thần tốc; từ trạng thái phòng thủ quanh vùng 68.000 USD hồi đầu tuần, Bitcoin đã nhanh chóng chuyển sang vị thế dẫn dắt đà hồi phục của thị trường tài chính.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức tăng trưởng 5,5% so với mức ghi nhận một tháng trước (67.752 USD/BTC). Chỉ số này không chỉ xác nhận Bitcoin đã thoát khỏi "vòng xoáy" điều chỉnh của tháng 3 mà còn cho thấy niềm tin mạnh mẽ của giới đầu tư vào khả năng duy trì giá trị của tài sản phi tập trung.

Giá Bitcoin hôm nay.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 231 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.431 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.