Giá vàng trong nước và quốc tế hôm nay đồng loạt phục hồi

Giá vàng miếng SJC sáng 10/4 niêm yết ở mức 169,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (9/4).

Sáng 10/4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 169,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua (9/4).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với sáng 9/4.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 169,7 – 172,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với ngày 9/4.

Giá vàng thế giới tăng 1,7 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 10/4 giao dịch ở mức 4.767 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.360 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 151,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua (9/4).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 21,3 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới duy trì trạng thái ổn định trên ngưỡng 4.700 USD/ounce, hướng tới tuần tăng điểm thứ ba liên tiếp. Thị trường kim loại quý đang được hỗ trợ đáng kể khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran giúp giá dầu thô hạ nhiệt nhanh chóng, làm giảm bớt nỗi lo về lạm phát phi mã và áp lực tăng lãi suất từ các ngân hàng trung ương.

Đồng USD suy yếu cũng tạo dư địa cho vàng hồi phục, khi "đồng bạc xanh" bắt đầu mất dần vị thế tài sản trú ẩn số một sau khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt. Mọi sự chú ý của giới đầu tư hiện đang đổ dồn về Islamabad (Pakistan) – nơi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ dẫn đầu phái đoàn thực hiện các cuộc đàm phán trực tiếp với giới chức Iran ngay trong cuối tuần này.

Dù vậy, cục diện Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều biến số phức tạp. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây tái khẳng định rằng các chiến dịch quân sự tại Lebanon không nằm trong phạm vi của thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran.

Đáp lại, Washington đang lên kế hoạch tổ chức thêm các cuộc thảo luận vào tuần tới với sự tham gia của cả Israel và Lebanon để mở rộng quy mô lệnh đình chiến. Đồng thời, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng vừa phát đi cảnh báo gay gắt nhắm vào Tehran liên quan đến ý định áp phí quá cảnh tại eo biển Hormuz, chỉ trích cách thức Iran điều phối các lô hàng dầu mỏ tại vùng Vịnh.

Giá Bitcoin tăng 1,6%

Về giá Bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (10/4) giá Bitcoin giao dịch quanh ngưỡng 71.943 USD/BTC, ghi nhận mức tăng 1,6% trong 24 giờ qua. Đà tăng trưởng bền bỉ này diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư đang dồn toàn bộ sự chú ý về Islamabad, nơi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bắt đầu các cuộc đối thoại trực tiếp với giới chức Iran.

Dù xuất hiện những quan ngại về việc Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố các chiến dịch tại Lebanon không nằm trong thỏa thuận ngừng bắn, Bitcoin vẫn giữ vững sắc xanh, phản ánh niềm tin rằng một lộ trình hòa bình toàn diện đang dần hình thành, giúp tháo gỡ điểm nghẽn năng lượng tại eo biển Hormuz.

So với mức giá của 7 ngày trước (67.038 USD/BTC), đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới ghi nhận mức tăng trưởng thực tế 7,3%. Đây là một bước tiến dài so với trạng thái ảm đạm hồi đầu tuần; trong khi vàng vật chất đang nỗ lực tìm lại điểm cân bằng sau các đợt bán tháo chốt lời, Bitcoin lại thể hiện vai trò là "hầm trú ẩn rủi ro" đầy hấp dẫn.

Việc tài sản này duy trì đà tăng bất chấp những cảnh báo của Tổng thống Mỹ Trump về phí quá cảnh tại vùng Vịnh cho thấy thị trường đang ưu tiên tính thanh khoản và khả năng luân chuyển vốn xuyên biên giới của tài sản số trong giai đoạn chuyển giao chính trị nhạy cảm.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận mức tăng 4% so với mức ghi nhận một tháng trước (69.176 USD/BTC). Con số này chính thức xác nhận Bitcoin đã thoát ly hoàn toàn khỏi bóng ma điều chỉnh của quý 1, thiết lập một mặt bằng giá mới đầy vững chắc.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 195 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.439 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.