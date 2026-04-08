CapitaLand Tower lỗ 5.200 tỷ, nợ phình lên 62.700 tỷ

Công ty TNHH CapitaLand Tower ghi nhận khoản lỗ sau thuế năm 2025 hơn 5.200 tỷ đồng, tổng nợ phải trả tăng vọt lên 62.700 tỷ đồng, gần gấp 3 lần của kỳ trước.

Khối nợ lớn của CapitaLand Tower

Theo báo cáo tài chính kỳ 12 tháng từ ngày 1/1 đến 31/12/2025 vừa công bố, Công ty TNHH CapitaLand Tower ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 5.200 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ khoảng 1.133 tỷ đồng của năm 2024.

Tại thời điểm cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt khoảng 10.900 tỷ đồng, đảo chiều so với mức âm gần 4.500 tỷ đồng ghi nhận trước đó. Sự thay đổi này chủ yếu đến từ việc vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng lên 22.500 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm hơn 11.500 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của CapitaLand Tower tăng mạnh lên khoảng 62.700 tỷ đồng, gần gấp ba lần so với mức 22.066 tỷ đồng của kỳ trước.

Xét về cơ cấu vốn, hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản giảm từ 1,25 lần xuống còn 0,85 lần, cho thấy tỷ lệ đòn bẩy tài chính có phần cải thiện. Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức 5,73 lần, phản ánh nghĩa vụ nợ vẫn ở mức cao so với quy mô vốn tự có.

Về hiệu quả hoạt động, các chỉ tiêu sinh lời của doanh nghiệp tiếp tục ở mức âm, với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) khoảng -0,07% và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) khoảng -0,48%.

Cổ đông nội nổi lên, vốn điều lệ tăng gấp 10 lần

Theo tìm hiểu của PV VietTimes, Capitaland Tower được thành lập ngày 4/4/2016, tiền thân là Công ty TNHH Tư vấn và quản lý bất động sản Capitaland Việt Nam. Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ ở mức 4,48 tỷ đồng (tương đương 200.000 USD) do CVH Cayman Holdings Limited sở hữu 100% vốn. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật khi đó là ông Lim Hua Tiong (sinh năm 1975, quốc tịch Malaysia).

Đến tháng 9/2016, Capitaland Tower nâng vốn điều lệ từ 4,48 tỷ đồng lên 1.600 tỷ đồng, tương đương hơn 72 triệu USD.

Đầu năm 2017, công ty tiến hành sáp nhập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Ban Mai, đồng thời tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Thời điểm này, vị trí tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Wee Chong Han (sinh năm 1966, quốc tịch Malaysia) đảm nhiệm.

Giai đoạn 2017-2018, doanh nghiệp liên tục thay đổi nhân sự cấp cao. Đến cuối năm 2018, cả 2 vị trí tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật do ông Chiu Bing Keung Kenneth (quốc tịch Trung Quốc) đảm nhiệm. Trụ sở chính của Capitaland Tower lúc này được chuyển về số 2 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.

Sau khi làm đại diện của Capitaland Tower, ông Chiu Bing Keung Kenneth cũng thay đổi nơi cư trú từ Hong Kong (Trung Quốc) về số 22-26 Nguyễn Huệ, quận 1 - trùng địa chỉ khách sạn The Reverie Saigon thuộc hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát.

Đầu năm 2019, doanh nghiệp tiếp tục thay đổi người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc là ông Ngô Văn An, dân tộc Hoa, quốc tịch Việt Nam.

Đến tháng 11/2023, cơ cấu cổ đông sở hữu doanh nghiệp có sự thay đổi đáng chú ý khi phần lớn vốn được chuyển sang cho cá nhân trong nước. Cụ thể, ông Lương Phan Sơn (Hà Nội) góp 1.966 tỷ đồng tương đương 95% vốn điều lệ; trong khi CLV Investment 6 Limited (Cayman Islands) góp 103 tỷ đồng, tương đương 5%.

Tháng 3/2024, phần vốn góp của CLV Investment 6 Limited được chuyển nhượng cho 2 cá nhân là Nguyễn Mạnh Kiên và Nguyễn Tân Hưng. Mỗi người này góp hơn 51 tỷ đồng, tương đương 2,5% vốn điều lệ. Phần vốn góp ông Lương Phan Sơn không thay đổi.

Ở thời điểm này, ông Phan Lương Sơn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện pháp luật, còn ông Ngô Như Vương là tổng giám đốc doanh nghiệp.

Đến tháng 8/2025, cơ cấu cổ đông của CapitaLand Tower tiếp tục biến động mạnh khi vốn điều lệ công ty tăng gấp 10 lần, lên hơn 22.500 tỷ đồng. Đồng thời xuất hiện cổ đông mới là bà Lê Thị Huyền Linh, nắm giữ tới 91% cổ phần. Các cổ đông cũ giảm tỷ lệ sở hữu, trong đó ông Lương Phan Sơn còn 8,5%, còn ông Nguyễn Mạnh Kiên và ông Nguyễn Tấn Hưng mỗi người nắm 0,2%.

Cùng với sự thay đổi cơ cấu cổ đông, ban điều hành doanh nghiệp cũng được điều chỉnh. Ông Nguyễn Điệp Anh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, đồng thời là đại diện pháp luật của doanh nghiệp của công ty.

Lần thay đổi gần đây nhất vào tháng 12/2025, khi vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện công ty được chuyển sang ông Mai Hồ Điệp, trong khi ông Phan Lương Sơn vẫn giữ vai trò Chủ tịch HĐTV. Thông tin về thuế cho thấy tại thời điểm này công ty có 7 lao động chính thức.

Capitaland Tower được biết đến là chủ đầu tư dự án công trình tòa nhà văn phòng, thương mại - dịch vụ khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son (Saigon Marina IFC), được chấp thuận đầu tư năm 2017. Tuy nhiên, theo phản ánh trên truyền thông, dự án này trong những năm qua đã nhiều lần thay đổi chủ sở hữu.

Ngày 19/8/2025, Saigon Marina IFC được đưa vào vận hành. Tòa nhà với chiều cao 240 mét, gồm 55 tầng nổi và 5 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2, trong đó khoảng 87.000 m2 dành cho văn phòng hạng A, nằm ngay số 2 Tôn Đức Thắng, bên bờ sông Sài Gòn.