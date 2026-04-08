Kế hoạch ra mắt iPhone màn hình gập có nguy cơ bị trì hoãn do vấn đề kỹ thuật

Tập đoàn công nghệ Apple đang vấp phải những trở ngại lớn trong giai đoạn thử nghiệm kỹ thuật cho dòng iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng. Theo các nguồn tin thân cận, những thách thức phát sinh trong quá trình phát triển phức tạp hơn nhiều so với dự tính ban đầu của táo khuyết. Điều này có thể dẫn đến việc trì hoãn lịch trình sản xuất hàng loạt và bàn giao sản phẩm đến tay người tiêu dùng chậm hơn vài tháng so với kế hoạch.

Một số nhà cung cấp linh kiện đã nhận được thông báo về khả năng lùi thời điểm sản xuất để Apple và các đối tác có thêm thời gian giải quyết các lỗi phát sinh trong giai đoạn thử nghiệm sớm. Tháng 4 và đầu tháng 5 tới đây được xem là khoảng thời gian then chốt để đội ngũ kỹ sư thực hiện các bước xác minh cuối cùng trước khi đưa ra quyết định chính thức về tiến độ của dự án đầy tham vọng này.

Trước đó, Apple đã điều chỉnh chiến lược ra mắt iPhone cho năm 2026 bằng cách ưu tiên các dòng máy cao cấp và đẩy việc sản xuất mẫu tiêu chuẩn sang đầu năm 2027 nhằm tối ưu hóa nguồn lực linh kiện hạn chế. Tuy nhiên, đợt trì hoãn tiềm tàng lần này không xuất phát từ tình trạng khan hiếm vật liệu mà chủ yếu do các rào cản kỹ thuật.

Mọi mẫu iPhone mới đều phải trải qua quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ giai đoạn giới thiệu sản phẩm, thử nghiệm thiết kế đến sản xuất thử nghiệm để đảm bảo hàng chục triệu thiết bị có thể vận hành trơn tru. Với dòng điện thoại gập đầu tiên, Apple dự kiến sản lượng ban đầu khoảng 7 đến 8 triệu chiếc, chiếm chưa đầy 10% tổng sản lượng kế hoạch cho dải sản phẩm mới trong năm nay. Dẫu vậy, hãng đặt kỳ vọng rất lớn vào thiết kế đột phá này sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ cho nhu cầu mua sắm của người dùng trên toàn bộ hệ sinh thái.

Chuỗi cung ứng toàn cầu cũng đang nín thở theo dõi sát sao từng bước đi của Apple vì việc giới thiệu một thiết kế hoàn toàn mới đòi hỏi sự thay đổi toàn diện về thiết bị, vật liệu và quy trình lắp ráp. Các đối tác kỳ vọng sự gia nhập của Apple vào phân khúc điện thoại gập sẽ giúp biên lợi nhuận tăng cao và thúc đẩy thị trường vốn đang bị thống trị bởi Samsung Electronics và Huawei từ năm 2019.

Theo dự báo từ công ty nghiên cứu IDC, thị trường điện thoại màn hình gập có thể tăng trưởng khoảng 30% trong năm 2026 nhờ sức hút từ thương hiệu táo khuyết. Trong năm 2025, lượng xuất xưởng toàn cầu của dòng sản phẩm này đã đạt khoảng 20,6 triệu chiếc, tăng trưởng nhẹ so với năm trước đó.

Theo Nikkei Asia