Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ danh dự, uy tín đất nước"

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, xử lý hài hòa các quan hệ lợi ích trong phát triển, bảo vệ danh dự, uy tín đất nước và nâng cao hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường ký biên bản bàn giao công tác Chủ tịch nước.

Lễ bàn giao được tổ chức sau khi Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường cho biết hơn 50 năm công tác, từ chiến sĩ đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, ông luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Khi được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước tháng 10/2024, ông luôn nỗ lực hết sức mình thực hiện nghiêm túc lời tuyên thệ và lời phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước.

Nguyên Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cơ quan Trung ương và địa phương; cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước; đồng bào, cử tri trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế đã ủng hộ, tạo điều kiện để ông hoàn thành nhiệm vụ.

Ông tin tưởng toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục đoàn kết, tận dụng mọi thời cơ, vận hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy tinh thần tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, không ngừng đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường ký biên bản bàn giao công tác của Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết trong lễ bàn giao hôm nay càng nhận thức sâu sắc hơn trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đồng thời ý thức rõ yêu cầu phải tiếp nối xứng đáng con đường cách mạng vinh quang mà Đảng, Bác Hồ đã chọn và những thành tựu to lớn mà các bậc tiền bối, các thế hệ lãnh đạo đã hy sinh, cống hiến, dày công vun đắp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đánh giá nguyên Chủ tịch nước Lương Cường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để lại dấu ấn trong đối nội, đối ngoại, xây dựng hệ thống pháp luật và hệ thống chính trị, góp phần bảo đảm vận hành thông suốt bộ máy nhà nước.

Chỉ rõ đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nguồn lực lớn nhất của đất nước là trí tuệ và sức lao động, sáng tạo của nhân dân. Nhà nước phải kiến tạo cơ chế, chính sách và động lực để mọi tầng lớp nhân dân, mọi chủ thể kinh tế có thể chủ động cống hiến và tạo ra giá trị; cần phát huy tính ưu việt của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực thích ứng của nền kinh tế và hiệu quả của hệ thống quản trị quốc gia, để đất nước luôn vững vàng trước mọi biến động.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục giữ vững ổn định chính trị; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại; đẩy mạnh cải cách tư pháp; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao vị thế quốc tế của đất nước; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, xử lý hài hòa các quan hệ lợi ích trong phát triển, bảo vệ danh dự, uy tín đất nước và nâng cao hình ảnh Việt Nam ra thế giới.