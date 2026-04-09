HOSE có động thái mới với cổ phiếu Hóa chất Đức Giang

Cổ phiếu DGC bị đưa vào diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) do doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa bổ sung cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) từ ngày 8/4.

Nguyên nhân xuất phát từ việc doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2025 quá 5 ngày làm việc kể từ thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Công ty đại chúng phải công bố BCTC năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đối với năm tài chính 2025, thời hạn cuối cùng theo quy định là ngày 30/3/2026.

Trước đó, Hóa chất Đức Giang đã gửi văn bản lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) để giải trình về việc chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2025.

Nguyên nhân được phía doanh nghiệp đưa ra là do các hồ sơ, tài liệu kế toán đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra tạm giữ để phục vụ công tác điều tra một vụ án hình sự.

Theo Hóa chất Đức Giang, đây là sự kiện bất khả kháng và đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM xem xét cho phép công ty chậm nộp báo cáo này.

Doanh nghiệp cho biết ngay sau khi việc kiểm toán BCTC năm 2025 có thể tiếp tục được triển khai thực hiện, công ty sẽ làm việc với đơn vị kiểm toán và công bố thông tin đầy đủ về báo cáo kiểm toán 2025 sau khi hoàn thành.

Ông Đào Hữu Huyền và con trai Đào Hữu Duy Anh.

Trong một diễn biến mới đây, Hoá chất Đức Giang đã bị loại khỏi "câu lạc bộ" doanh nghiệp vốn hoá tỷ USD. Nguyên nhân đến từ nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 3, khi thị giá giảm gần 32%, từ vùng 73.x xuống 50.x. Đà giảm sâu khiến vốn hóa doanh nghiệp “bốc hơi” hàng nghìn tỷ đồng, lùi về khoảng 21.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu DGC lao dốc mạnh từ giữa tháng 3/2026, đặc biệt là sau thông tin Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố đối với 14 bị can.

Trong đó, Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố về 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường.

Con trai ông Huyền là Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Bộ Công an, 7 bị can liên quan trong vụ án bị bắt tạm giam để điều tra, trong đó có ông Huyền và con trai Duy Anh.

Mới đây, Hoá chất Đức Giang đã miễn nhiệm bà Đào Thị Mai khỏi vị trí kế toán trưởng và bổ nhiệm bà Trương Thị Loan (sinh năm 1984) thay thế. Nhiệm kỳ của bà Loan là 3 năm kể từ ngày 20/3 hoặc đến khi có quyết định mới. Trước khi được bổ nhiệm, bà Loan là kế toán viên.

Bà Đào Thị Mai là một trong số các cá nhân liên quan trong vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.